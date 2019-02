 »   »  Retrospektiva jednoho linuxového desktopu po 10 letech

Původně jsem měl v hlavě koncept jiného textu, nicméně po přečtení Jirkova článku nakonec čtete trochu jiné řádky.

O 10 let dřív než před 10 lety

Já jsem zjevně trochu staršího data narození. Na ZŠ jsem nikdy žádný počítač neviděl, na SŠ až v posledních dvou letech, a to bylo vyučujícímu jasné, že bych tam akorát prudil, pročež jsem byl od výuky osvobozen a jen chodil na tuším nějaké pololetní testy spočívající v přepisování textů do Wordu a podobných věcech. Na VŠ už to samozřejmě bylo něco jiného, což lze očekávat, pokud studujete IT obor.

V době, kdy vznikal Root.cz (a mnoho dalších webů, včetně mého někdejšího chlebodárce cdr.cz), jsem neměl přístup k internetu a používání PC spočívalo v 99,99 % času v hraní her. Navíc nikdy jsem se nechtěl živit programováním, nikdy jsem se nechtěl živit síťařinou – ne že bych na to neměl, ale nikdy mě to zkrátka nelákalo. A současně jsem nikdy nechtěl plout s davem (protože davy lidí nemám rád :-). To mě následně shodou okolností dovedlo k psaní pro IT weby a paradoxně později i k tomu, co dělám dnes primárně (a ne, nemyslím Roota).



Autor: David Ježek Turris Omnia + Atomový netbook s Linuxem

Jinými slovy, na rozdíl od většiny zapálenců zde na Rootu mě až tak zásadně netrápí, jestli/jak se proměnila linuxová komunita, jestli/jak se proměnilo společenství lidí, kteří se „motají kolem počítačů“. To, co se za posledních 20 let IT oboru stalo, je jediný možný vývoj. Dovolím si to uvodit někdejším komentářem českého fotografa Ladislava Kamaráda: „Dnes bohužel nastala doba, kdy je fotografem každý, kdo má díru v prdeli a koupil si digitální foťák.“ Totéž platí pro IT obor: tak jako máte možnost si za hříšné peníze najmout „profesionálního“ fotografa, nad jehož fotkami nevěřícně kroutíte hlavou, kde vzal tu drzost nechat si za to platit, i v IT se pohybují firmy a jednotlivci, kteří se živí lepením wordpresových či drupalovských webů či sestavováním počítačů bez jakékoli hlubší znalosti. Ono to prostě vždy nějak bude fungovat.

Z toho logicky plyne, že aktivních uživatelů je málo, protože víc a víc z mojí generace (~40 ±x let) se věnuje něčemu jinému, nebo nemají čas, třeba kvůli rodině. Nové nadějné talenty sice přicházejí, ale v menším množství než jaký je odliv. Proto jsou méně vidět.

Když jsem v roce 1995 usedl k našemu prvnímu rodinnému PC, byl jsem ve třídě na SŠ jediný. O čtyři roky později už snad kromě jednoho-dvou spolužáků měli nějaké PC všichni, většina dokonce lepší než já. Největší skok ve výkonu PC pro mě znamenalo po několika letech obnovené reprízování seriálu M*A*S*H, kdy jsem s naší notně starou plečkou stál před rozhodnutím: koupit čtyřhlavé VHS video a cca 25 VHS kazet, nebo za ve výsledku výrazně větší peníze koupit nové PC, TV tuner a začít to grabovat do digitální podoby. Rozhodl jsem se pro to druhé, vyčerpal prakticky veškeré svoje finance a začal se věnovat digitálnímu videu více.



Autor: David Ježek TVrip seriálu M*A*S*H

O tři roky později mě díky tomu oslovil tehdejší ředitel a spolumajitel cdrka, napsal jsem pro ně první článek a o chvíli později nastoupil jako redaktor. Ruku do ohně za to nedám, nicméně mlhavě tuším, že z podobného důvodu (psaní o určitých tématech) jsem byl osloven i ze strany ABCLinuxu. Stejně tak mě téma digitálního videa, resp. digitalizace analogových předloh, jako takové provázely i skrze VŠ, takže zpětně musím říci, že ono hodně drahé rozhodnutí v roce 2001 mě nasměrovalo tam, kde jsem dnes, po trase, kterou jsem prošel. Čili nelituji.

Podívejte se, jak vypadal linuxový desktop na přelomu tisíciletí:

Díky psaní pro cdrko jsem měl možnost potkat pár skvělých lidí, o kterých si dovolím tvrdit, že ve svém oboru zájmu patřili rozhodně mezi českou a často i mezi světovou špičku. I přes bídná pozdější léta jsem tak za tuto zkušenost rád. Zejména i díky tomu, že zhruba mezi roky 2006 až 2014 to byla skvělá jízda, kdy jsem měl možnost testovat hromady nového hardwaru ještě před jeho uvedením na trh a do značné (až téměř absolutní) míry svobodu v tom, o čem píši a jak. Na cdrku jsem definitivně zakotvil téma Linux a open-source, což mi pak ve výsledku otevřelo dveře na ABCLinuxu a později též na Rootu – opět spíše shoda okolností, kterou jsem rozhodně před 10+ lety neplánoval.

Směrem k současnosti

Předně musím říci, že jsem miloval MS-DOS. Ten systém byl ve svých omezeních (plynoucích z původního CP/M dědictví) příjemně jednoduchý, konfiguračně snadný a hlavně jsem v té době přesně věděl, kde je který soubor a co dělá (a to myslím doslova). To se poté už neopakovalo.