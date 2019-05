 »   »  RHEL 8: novinky v distribuci, která prostě funguje

Druhý repozitář je úplná novinka. Aplikační stream (Application Stream) je speciální druh repozitáře, který může maskovat některé balíky. Vy, jako správci systému, si vyberete, který stream si zvolíte. Zda chcete starší verzi programu s delší dobou podpory, nebo zda dáte přednost novější verzi programu, který může mít jenom omezenou podporu . V praxi to vypadá takto:

Na začátku května jsme vás informovali o vydání Red Hat Enterprise Linuxu 8 (RHEL 8). Pojďme se nyní spolu podívat, co vše je v něm nového.

K čemu to je? U některých programů nepotřebujete držet deset let binární kompatibilitu – např. git. Ale chcete novější verze a přitom nechcete novější verze ostatních knihoven v operačním systému. Nebo příklad PostgreSQL – někdo chce nejnovější verzi hned, když vyjde, někdo preferuje stejnou verzi po celou dobu životnosti stroje. To je nyní možné: nové či starší aplikace, ale vše na stejném RHELu.

Placená verze RHELu 8 zahrnuje předplatné Red Hat Insights. Prediktivní analýza systému – dokáže najít nevhodné nebo rovnou nebezpečné konfigurace ve vašem systému a pokud to je možné, tak vám rovnou navrhne Ansible playbook, který dokáže váš systém opravit. Video jak to funguje pro manažery nebo pro techniky.

Novinkou je též Podman. Je to engine pro kontejnery a je plně kompatibilní s Dockerem. A to tak hodně, že si klidně můžete do .bashrc uložit alias docker=podman . Největší výhodou Podmanu je, že nepotřebuje žádného démona a může být spouštěn i neprivilegovaným uživatelem.

Když už jsme u kontejnerů – minimální Red Hat Universal Base Images (UBI images) neobsahují YUM, protože jeho závislost na Pythonu by příliš zvětšila kontejner. Obsahuje microdnf, které je napsané v céčku a nepotřebuje Python. Na druhou stranu umí jenom příkazy install a remove .

Pokud se moc nekamarádíte s příkazovou řádkou, bude se vám líbit webová konzole založená na Cockpitu, která umožní správu přes intuitivní webové rozhraní. Cockpit je socket-activated, takže pokud ho nepoužíváte, nespotřebovává žádné zdroje. Pomocí Cockpitu je možné spravovat i více počítačů, a to i na dálku, nebo např. virtuální stroje.

Ovoce sklízí i akvizice Permabitu a v RHELu 8 nalezneme VDO (Virtual Data Optimizer). Jedná se kompresi na úrovni blokového zařízení. Komprese probíhá pro uživatele naprosto neviditelně – podobně jako šifrování u LUKSu. Zjednodušeně řečeno: nakonfigurujete /dev/sda2 jako VDO volume a VDO vám vytvoří /dev/mapper/vdo1 , které si normálně naformátujete pomocí mkfs a připojíte. Úroveň komprese někde mezi 90 a 15 %. K dispozici jsou benchmarky i podrobný návod.

Co naopak chybí

Nejsou ale jenom nové funkce – některé věci v RHEL 8 chybí. Např. už není podporovaný Btrfs. Tomcat byl odstraněn a místo něj Red Hat doporučuje JBoss Web Server. Staré network skripty už nejsou obsaženy v základní instalaci (ale fungují, když si je sami vytvoříte). Síť je nyní spravována NetworkManagerem.

Hlavu vám může zamotat to, že dříve byly všechny lokalizace a překlady dostupné v jednom balíku glibc-common a nyní jsou rozděleny do glibc-langpack-CODE a jsou instalované jenom ty lokalizace, které si vyberete při instalaci.

Velkou změnou je migrace na Python 3 (konkrétně 3.6). RHEL 8 sice obsahuje Python 2.7. Ten ale nebude podporován po celou dobu RHEL 8 a je k dispozici jen pro zajištění hladšího přechodu zákazníků z Pythonu 2 na 3. Všechny programy v RHEL 8 už používají Python 3. Už není poskytován příkaz /usr/bin/python – musíte použít explicitně buď /usr/bin/python3 nebo /usr/bin/python2 . Pokud chcete používat neverzovaný Python, musíte spustit alternatives --config python .

Novinkou jsou in-place upgrady. Poprvé je možné (oficiální cestou) upgradovat z RHEL 7 na RHEL 8. Upgrade probíhá pomocí programu leapp , který nejdříve zjistí, zda je upgrade možný, vytvoří vám report, a pokud to je možné, tak leapp upgrade upgraduje váš systém na RHEL 8.

Kudy dál

Tohle jsou novinky, které zaujaly mě osobně. Pokud vám chybí suchý výčet nových verzí programů nebo kernelu, poslužte si ve vyčerpávající dokumentaci. Pokud váš oblíbený program chybí přímo v RHEL 8, velmi pravděpodobně ho najdete po vydání CentOS 8 v EPELu, RPM Fusion nebo v COPRu.

