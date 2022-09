Řízení přístupových práv v Apache 2.4: pozor na nové konfigurační volby

Cílem tohoto článku je tyto změny nastínit a v případě potřeby podnítit k dalšímu studiu. Oproti předchozím verzím zde došlo k významným úpravám a staré konfigurace pomocí direktiv Order v další verzí již nemusí fungovat. Proto je vhodné používat již nový způsob.

Základní definice přístupu nyní vypadá přibližně takto:

<Directory /var/www/> Options Indexes FollowSymLinks AllowOverride None Require all granted </Directory>

Zde se díváme na konfiguraci výchozího adresáře pro webové stránky v Debianu, Ubuntu a distribucí z nich vycházejících. Půjdeme se podívat na jednotlivé položky této konfigurace. Adresář určíme pomocí označení Directory .





<Directory /var/www/> ... </Directory>

Pomocí definice Options můžeme povolit nebo omezit chování webu v tomto adresáři. Jsou zde široké možnosti. Podíváme se na dva nejčastější a důležité parametry.

Indexes – Umožní zobrazit obsah dotyčného adresáře. Podmínkou pro zobrazení je, že zde není obsažen soubor daný příkazem DirectoryIndex , typicky například index.html nebo index.php .

– Umožní zobrazit obsah dotyčného adresáře. Podmínkou pro zobrazení je, že zde není obsažen soubor daný příkazem , typicky například nebo . FollowSymLinks – Povolení symbolických odkazů. Zde záleží na konstrukci vašich webových stránek, zda jsou využívány odkazy v souborovém systému.

AllowOverride povoluje, nastavuje nebo zakazuje použití konfiguračních souborů .htaccess . Toto je důležité především u webů, kde je více vlastníků jednotlivých webových stránek. Typicky to platí třeba pro webhostingové společnosti.





Pro běžné použití se používá nejčastěji nastavení None (zakazuje samostatnou konfiguraci) a All (Povoluje veškeré konfigurace v samostatných konfiguračních souborech). Možností je více, v případě potřeby navštivte stránku s dokumentací.

Nyní hlavní změna v nastavení. Jde o nastavení pomocí volby Require . Tato volba nahrazuje bývalé nastavení pomocí Order denny , allow , Allow from a podobně. Možností máme opravdu mnoho. Záleží na tom, které moduly máme obsaženy ve své instalaci Apache. Všechny zde uvedené moduly jsou již v naprosté většině distribucí v základní instalaci Apache2 z repozitářů. V distribucích na bázi Debianu se balíček s těmito módy jmenuje apache2-bin .

Základní modul mod_authz_core poskytuje:

Require all granted – přístup je vždy povolen bez podmínek.

– přístup je vždy povolen bez podmínek. Require all denied – vždy zakázaný přístup bez podmínek.

– vždy zakázaný přístup bez podmínek. Require env env-var [env-var] ... – přístup je povolen pouze když je nastavena jedna z uvedených proměnných prostředí.

– přístup je povolen pouze když je nastavena jedna z uvedených proměnných prostředí. Require method http-method [http-method] ... – přístup povolen pouze pro některé http metody, například potřeba šifrování HTTPS.

– přístup povolen pouze pro některé http metody, například potřeba šifrování HTTPS. Require expr expression – přístup povolen pokud je výraz vyhodnocen jako pravdivý.

Některé další moduly pro užitečné rozšíření možnosti konfigurace řízení přístupu jsou: mod_authz_user , mod_authz_host , mod_authz_groupfile . Jaké jsou v nich skryté další možnosti použití?

Require user userid [userid] ... – přístup pouze pro vyjmenované uživatele.

– přístup pouze pro vyjmenované uživatele. Require group group-name [group-name] ... – povolen pouze přístup uživatelů ve skupině.

– povolen pouze přístup uživatelů ve skupině. Require valid-user – povolen přístup existujících uživatelů.

– povolen přístup existujících uživatelů. Require ip 10 172.20 192.168.2 – přístup je povolen pouze z uvedených IP adres. Je možné tyto adresy zadat i rozsahem.

– přístup je povolen pouze z uvedených IP adres. Je možné tyto adresy zadat i rozsahem. Require forward-dns example.org – povolen přístup klientovi, jehož IP adresa byla přeloženo z domény example.org.

Požadavek můžeme negovat pomocí parametru not , ovšem potom si zde již nevystačíme s jednoduchým zápisem. Protože nepravda v takovém případě nemůže být splněna. Maximálně vrátí neutrální výsledek. Takže použijeme pro odmítnutí jedné adresy tento zápis.

<RequireAll> Require all granted Require not ip 10.252.46.165 </RequireAll>

Co jsme to použili? Jde o autorizační skupinu. Jsou k dispozici tyto:

RequireAny – Pro splnění musí být jako úspěšná vyhodnocena alespoň jedna podmínka.

– Pro splnění musí být jako úspěšná vyhodnocena alespoň jedna podmínka. RequireAll – Pro splnění musí být nesmí žádná podmínka selhat a alespoň jedna musí být úspěšná.

– Pro splnění musí být nesmí žádná podmínka selhat a alespoň jedna musí být úspěšná. RequireNone – Zde nesmí uspět žádná z uvedených podmínek.

Je možno použít pro složitější autorizace i vnoření jednotlivých skupin do sebe. Doufám že tento náhled někomu pomůže přepracovat nastavení svého webu podle nových konfiguračních pravidel dříve než začne mít problém s neplatnou konfigurací.