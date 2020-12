Rocky Linux pokračuje tam, kde skončil CentOS, první verze má být už brzy

CentOS se mění a začleňuje se do Red Hatu

Red Hat minulý týden oznámil překvapivou změnu směrování projektu CentOS. Z původní čistě komunitní aktivity vytvářející klon komerční distribuce Red Hat Enterprise Linux (RHEL) se stává jeden ze stavebních kamenů tvořících základnu pro opravná desetinková vydání. CentOS tak už nebude sledovat vývoj v RHEL a se zpožděním přebírat novinky, bude naopak v předstihu a bude jako první dostávat nové balíky.

Nese to nejen změnu zaměření distribuce a průběžné aktualizace, ale třeba také výrazné zkrácení podpory současného CentOS 8. Ten měl být podporován do roku 2029 a místo toho bude ukončen už za rok, tedy v roce 2021. Na jeho místo nastoupí zmíněná nová forma nazvaná CentOS Stream. Red Hat má na směřování projektu CentOS vliv, protože před šesti lety zaměstnal většinu jeho klíčových zástupců a získal také například ochranné známky.

Uživatelům se taková změna nelíbí a cítí v ní vliv společnosti IBM, která před dvěma roky oznámila odkoupení firmy Red Hat. Ta zase tvrdí, že se nic dramatického neděje, že CentOS Stream zůstává otevřený a zájemci o kvalitu mohou využít nových tarifů pro RHEL, které budou představeny příští rok. Velmi podrobně celou situaci rozebírá (včetně nezvládnuté komunikace) Scott McCarty z Red Hatu na svém blogu.

Rocky Linux nastupuje

Minulý týden jsem v článku napsal, že nastal čas zopakovat historii a založit nový čistě komunitní projekt vytvářející klon RHEL třeba pod dříve opuštěnými názvy White Box nebo Scientific Linux. Zdrojové balíčky jsou stále k dispozici, takže se dá udělat přesně totéž, co před více než patnácti lety: začít z nich stavět novou distribuci kompatibilní s RHEL.

Ještě téhož dne se veřejně ozval Gregory Kurtzer, že se právě do takové aktivity pouští. Mimochodem, je to stejný člověk, který kdysi takto založil CentOS. Jeho předchozí aktivity jsou zárukou toho, že ví, co dělá a má šanci to znovu udělat stejně a dobře.

Gregory okamžitě spustil diskusi na Slacku, kam se nahrnula komunita a začaly vznikat první obrysy nového projektu. Rozpaky vzbudil název Rocky Linux, jehož význam nebyl v první chvíli zřejmý. Gregory ho ale rychle vysvětlil: Vzpomínám na první dny projektu CentOS, který se mnou spoluzakládal Rocky McGaugh. Už není mezi námi a nemohl tedy vidět úspěch CentOSu. Smekám před ním a představuji vám Rocky Linux.

Projekt se rozjíždí

Přestože je projekt velmi mladý a byl založen před několika dny, už se podařilo připravit pro něj základní půdu: máme název, logo, webové stránky, repozitář na GitHubu, twitterový kanál, fórum pro vývojáře a třeba komunitu na Redditu a další kanály. To všechno jsou sice jen „marketingové“ vnější znaky projektu, ale dávají jasný signál: děláme na tom a myslíme to vážně.

Repozitář na GitHubu okamžitě vyletěl na první místo v žebříčku aktuálně nejzajímavějších projektů. Na fóru se řeší spousta praktických otázek jako je infrastruktura potřebná pro projekt, zdroj balíčků pro kompilaci, monitoring, způsob migrace uživatelů z CentOS na Rocky nebo automatizace s Ansible.

Mluví se také o formální stránce věci, tedy že by bylo vhodné založit neziskovou nadaci, která by zastřešila celý vývoj a financování. V komunitě jsou například i majitelé firem s vhodnou infrastrukturou, kteří nabízejí svůj hardware pro připravované aktivity. Zdá se, že nadšení a zápal pro věc nechybí, což je na začátku takového projektu klíčové.

Jak a kdy

Jsme opravdu teprve na začátku, ale kromě názvu a loga známe některé další detaily. Gregory Kurtzer říká, že jeho cílem je vytvořit pevnou, stabilní a transparentní alternativu určenou pro produkční prostředí. Vytvoří ji komunita pro pro komunitu a Rocky Linux nebude nikdy prodán ani řízen korporátními zájmy.

Přesné termíny nejsou z pochopitelných důvodů zatím známé, ale vývojáři se shodují na tom, že by chtěli mít připravené vydání do roka a do dne , tedy do doby, kdy bude končit podpora pro CentOS 8. Dvanáct měsíců není příliš dlouhá doba, takže je potřeba začít co nejdříve. Uživatelé CentOS 7 mohou být zatím v klidu, jejich podpora poběží až do půlky roku 2024.

Obecný plán je rozdělen do tří fází. Přibližně za dva měsíce by měla být k dispozici první testovací verze, na které se vše ověří a vyzkouší. Ještě půjde pravděpodobně o mix balíčků z původních repozitářů CentOS a nových z Rocky Linuxu. Už by mohl být k dispozici instalátor, repozitáře a zrcadla pro stažení hotových obrazů.

Přibližně za půl roku by měla být k dispozici většina infrastruktury, především automatické kompilační a testovací prostředí. Někdy tou dobou bude také k dispozici funkční operační systém a uživatelé budou moci dostávat pravidelné aktualizace. Organizace zastřešující vývoj bude přijímat finanční dary pro zajištění dalšího rozvoje.

Někdy za rok se pak budou rozbíhat přidružené aktivity jako jsou pracovní skupiny, zajištění finanční udržitelnosti, budou přijímány firemní a individuální sponzorské dary, skupiny zástupců komunity, výbor poradců a další organizační prvky.

Příští rok bude zajímavý

Bude určitě zajímavé sledovat, jak projekt poroste a bude dosahovat výše zmíněných cílů. Součástí plánů je také příprava manuálů, skriptů a balíčků pro hladký přechod ze současných instalací distribuce CentOS na Rocky Linux. Jelikož si budou distribuce velmi blízké, neměla by být migrace příliš složitá.

Máme v plánu vývoj Rickyho sledovat a podrobně o něm psát. Sledujte nálepku Rocky Linux.