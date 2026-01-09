Rok 2025: všude prostupující AI, Chat Control, XLibre či otevřené ovladače

Závislosti na online službách, fork X.Org Serveru
Začátkem léta postihl Google výpadek části jeho služeb. Ač internetový gigant problém identifikoval a vyřešil celkem rychle, dominovým efektem se problém přelil i na další a pár hodin tak v různých částech světa různě velká část „internetů“ nefungovala.
V stejné době došlo na vznikl forku X.Org Serveru. Projekt XLibre si klade za cíl pokračovat tam, kde X.Org už léta přešlapuje, a nabídnout alternativu k Waylandu. Nicméně navzdory pokračující existenci tohto projektu svět půjde cestou Waylandu, s mírnou pomocí XWaylandu, případně později s dopomocí Wayback jako takového.
Řešíme 32 bitů a balíčkovací systémy či PC z Aliexpressu
Fedora učinila rozhodnutí o podpoře i686, resp. 32bit x86 obecně. Není nijak jiné, než je trendem doby, 32bitová varianta architektury x86 už má odzvoněno, 64bitové x86 procesory jsou s námi už skoro čtvrt století, a tak je čas jít dál.
V červenci jsme se krátce zastavili o oblíbeného levného řešení mnohojádrových PC v podobě Xeonů s X99 z Aliexpressu. Pro mě obohacující exkurze do oblasti, kde se obvykle nepohybuji, nicméně s následnou krizí kolem DDR pamětí se tato cesta poněkud zkomplikovala: i levní Číňané si všimli, že prodávat levné DDR4 ECC moduly v těchto sadách je v dneší době nevýhodné a nabídky X99 strojů značně paměťové očesali (a často nejsou v této době kity dostupné vůbec).
Srpen jsme zahájili drobným rýpnutím do poklidných vod balíčkovacích systémů, a to zejména ve prospěch Flatpaků, s poukazem na atomické linuxové distribuce typu Fedora Silverblue.
Nostalgie a pokračující krize Intelu (opět)
Nostalgická vlna mě v létě nepustila, pročež došlo jak na povídání o 20 let starém PC s Pentiem 4, tak související vhled řadového linuxáka do světa FreeBSD, to ještě na verzi 14.3 (patnáctce zbývala ještě řada týdnů do vydání).
Krize Intelu pokračovala, nově se tak z velkých věcí staly samy Spojené státy Americké vlastníkem 10% podílu ve firmě, a to za miliardové dotace, které ustupující procesorový gigant obdržel. Já v tom v pozadí stále primárně cítím potřebu americké administrativy zajistit si kritickou část dodavatelských řetězců pro moderní armádní technologie, různými naváděcími systémy počínaje a konče třeba čipy pro F-35 a B-21. Prostě čipy, vyráběné na území USA, za lépe kontrolovatelných podmínek než jaké může v principu nabídnou TSMC či Samsung, jakkoli v továrnách na území USA též.
Pod stejným odkazem na článek se pak ukrývá i text o uvedení FFmpeg 8.0, klíčové části multimediálního systému linuxového světa. V září jsme vydali dvoudílný Michalův mini-seriál o restaurování a aktualizaci staré dobré Amigy 1200.
V téže době se objevilo první zkušení vydání nové linuxové distribuce KDE Linux. Projekt KDE se rozhodl jít vlastní plnohodnotnou cestou a připravil řešení na bázi upraveného Arch Linuxu, s atomickými aktualizacemi a primárně Flatpakem / Snapem.
Korporátní záležitosti, staré foťáky a ještě starší 80386
Velkou peckou byla tiskovka Intelu a Nvidie, kde obě společnosti oznámily velké rozšíření spolupráce, kdy Intel bude využívat GPU jádra Nvidia, sama Nvidia pak do Intelu investuje 5 miliard dolarů a získá za to solidní balík akcií.
Koncem září jsem se ještě jednou vrátil k tématu starých fotoaparátů, konkrétně digitálním zrcadlovkám Pentax a širšímu kontextu celé problematiky.
Pavel Tišnovský v říjnu vzpomenul 40 let od uvedení Intel 80386 na trh, architektury, která do značné míry nakonec změnila proporce procesorového trhu, a procesorů na nichž ostatně vznikl Linux jako takový.
Po letech trápení v říjnu oznámil Aurélien Pierre konec projektu Ansel, forku RAW editoru darktable. Udělal to svou obvyklou depresivní cestou mnoha negativistických slov, která ale jako vždy stála minimálně za úvahu.
Co s AI a proč máme rádi otevřené ovladače
V rámci Fedory padlo rozhodnutí, jak naložit s AI příspěvky do projketu, já si zase pohrál s letitou GeForce GTX 750 Ti, u které už víme, že verze ovladače 580 je poslední, která ji bude podporovat. Ale i tak ta karta běží na Linuxu – a ostatně i FreeBSD stále dobře.
V průběhu roku jsme si vícekrát povídali o síle open-source v tom smyslu, že podpora starých grafických karet, o které si uživatelé Windows mohou nechat pouze zdát, na Linuxu po léta pokračuje a občas se dokonce posouvá k lepšímu. Vyberme například souběhový moment, kdy AMD oznámila ukončení podpory Radeonů RX 5000 a RX 6000, ale pouze na Windows (protože my máme AMDGPU) a současně Timur zase o kus vylepšil podporu GCN 1.0/1.1 Radeonů.
Já osobně této síle open-source vděčím za to, že na Radeonu HD 7770 lze stále hrát například Skyrim či Fallout 3, protože s AMDGPU se této generaci architektonicky uvedené s Radeon HD 7970 v prosinci 2011, dostalo v roce 2025 podpory API Vulkan, klíčové pro Steam / Proton. A takto bychom mohli pokračovat i letos, vizte aktuální zprávičku o vylepšení ray-tracingu pro Unreal Engine v rámci ovladače RADV.
Pnutí směrem k open-source, síla Wine a Linusovo nové PC
Jak jsme již vícekrát v minulosti psali, tak i letos pokračoval proces, kdy různé instituce či země přecházely z uzavřených sw systémů na systémy otevřené. Notně to umocnil slon v porcelánu jménem Donald Trump a například vyjádření zástupců Microsoftu o právním stavu dat evropských uživatelů v evropských datových centrech Microsoftu. Jen z poslední doby tak víme, že v Rakousku přecházejí na NextCloud, v Německu zase na Ubuntu s LibreOffice. Na druhou stranu my v EU si umíme se snahami o omezování šifrování, resp. tzv. Chat Control nadělat vrásky na čelech sami. Tedy naši představení v Bruselu.
Důležité věci je vhodné připomínat pravidelně, takže: síla Valve, komunity kolem Wine a báječného API Vulkan znamená, že Windows her na Linuxu běží bez problémů naprostá většina a jen tak bokem dodejme, že s vynuceným koncem Windows 10 si i mnozí YouTubeři všimli, že existuje „cosi jako Linux“ a lze to používat na hraní a obecné PC-čkování tak nějak neméně dobře, či lépe, než nějaká Windows 11, s jejich sběrem dat / AI / Copilotem a jinými nepěknostmi. Ostatně díky Vulkanu už dnes víme, že můžeme spouštět i stařičké hry psané pro Direct3D 7 a pracuje se i na veri 6.
Jen tak mimochodem, Linus upgradoval své PC na novější Threadripper, s grafickou kartou Intel Arc.
Solus s Budgie, nevidomí s Linuxem a Phoenix jako nástupce X.Org
V prosinci jsme se krátce podívali na Solus Linux s desktopem Budgie, zajímavou alternativou k majoritním desktopovým prostředím. Před Vánoci jsem si naposled zarýpal do AI a budu rád, pokud se mýlím.
Vojta Polášek z Red Hatu se v rozhovoru rozpovídal o tom, jaké to je fungovat s Linuxem bez zraku a jaké věci se v podpoře nevidomých uživatelů řeší a připravují – určitě rozhovor, který stojí za přečtení, pokud jste jej minuli.
Zrodil se také nový projekt X Serveru, psaný v jazyce Zig.
Zkrátka to byl opět výživný, zajímavý rok. Ať už v oblasti open-source nebo tak nějak obecně.