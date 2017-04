 »   »  Rok s příspěvky od čtenářů: 131 podporovatelů používá hlavně platební kartu

Provoz našeho serveru je tradičně financován především z reklam. Není to ideální způsob, má mnoho negativ, bohužel stále je to v našem oboru nejjistější druh přijmu a nic stejně dobrého zatím nikdo nevymyslel. My se snažíme alespoň část svých příjmů diverzifikovat, s čím nám pomáhají zejména námi pořádaná odborná školení.

Část čtenářů nás pravidelně oslovovala s tím, že by rádi jako alternativu k reklamám uvítali možnost přímého příspěvku, s tím, že my bychom jim za odměnu reklamy vypnuli. S takovou možností jsme přišli před rokem a oznámili jsme ji společně s přepnutím na nový vzhled.

Nutno říci, že jsme v redakci nebyli všichni optimisté. Část kolegů nevěřila tomu, že to celé má smysl, předpokládali totiž, že se ve skutečnosti vybere pár stovek a tím to celé skončí. Naštěstí byly tehdy přehlasováni a přípravě donačního systému jsme se začali věnovat.

Už za první měsíc se podařilo vybrat na dobrovolných příspěvcích přes 40 000 Kč od 42 různých dárců. Velmi rychle se tedy ukázalo, že to celé smysl mělo a máme určité velmi pevné jádro čtenářské obce, které je ochotno a schopno nás přímo finančně podpořit. Navíc už v počátcích si polovina lidí zapnula automatické opakování platby, což také svědčí o jejich rozhodnutí nás podporovat dlouhodobě.

Během dalšího půl roku se počet podporovatelů vyšplhal na stovku a proběhlo první neformální setkání, na kterém jsme měli možnost část čtenářů doopravdy poznat. První setkání bylo určeno jen pro podporovatele, kteří posílají alespoň 190 korun měsíčně. Pro letošní rok jsme se rozhodli, že skupinu rozšíříme o některé další, kteří třeba přispívají méně, ale dlouhodobě nebo nám třeba pomáhají přínosnými komentáři.

Celkem nás za rok podpořilo 131 čtenářů, kterým za projevenou podporu moc děkujeme. Největší zájem je o statut ročního stříbrného podporovatele, kterým se stává více než třetina přispěvatelů. Na druhém místě je pak měsíční varianta stříbrného podporovatele, která zajímá pětinu přispívajících čtenářů. Přestože byl od začátku velký zájem o různé alternativní způsoby placení, naprostá většina plateb (přes 90 %) nám přijde platební kartou – ostatní varianty (převod, bitcoin a další) využilo jen několik jednotek lidí.

Na četná přání jsme přidali také možnost anonymního příspěvku na běžný bankovní účet. U něj ale platbu nijak automaticky nepárujeme s uživatelským účtem, takže uživatel nedostane žádnou z nabízených výhod. Přesto nám na účet přišly platby už z devíti různých účtů, ze tří z toho opakovaně. Jeden ze čtenářů se nám dokonce přihlásil jménem, poděkoval za naši práci a posílá nám na účet peníze trvalým příkazem. Děkujeme!

Donační systém nebyl nikdy plánován jako varianta předplatného, spíše šlo o nástroj crowdfundingu a vyslyšení žádosti o možnost alternativního financování bez účasti reklamního systému. Výsledek považujeme za velký a překvapivý úspěch, který zároveň dokazuje, že linuxáci jsou vstřícní lidé ochotni pomoci svému projektu.

Děkujeme všem, kteří přispěli a přispějí.