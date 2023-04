Router za 99 dolarů s certifikací FSF, Chrome 113 už s WebGPU

PipeWire 0.3.68 přináší nový RTP Session Module

Předně nová verze multimediálního frameworku PipeWire 0.3.68 přináší přechod na symbolické odkazy v binárce, čímž se úspěšně zbavuje dosavadní nutnosti neustále vícekrát překompilovávat celou binárku. Nový modul pro RTP přidává podporu protokolu Apple MIDI, používaného jako obousměrné propojení MIDI zařízení s nízkou latencí. Do RTP dále přibyla podpora kódování do zvukového formátu Opus, uživatele FreeBSD pak potěší řada oprav pro buildy na tomto systému.

Vylepšení doznal i modul pulse-tunnel , který nyní lépe srovnává vzorkovací frekvenci a synchronizaci signálu, přibyla i podpora ACP v PulseAudio UCM, nově je naopak ve výchozím nastavení vypnuta podpora upmixingu (lze ji ručně natavit). Opraveny jsou různé drobné chyby, včetně té vedoucí k možnému pádu v případě odpojení Bluetooth zařízení. Podrobnosti o nové verzi PipeWire jsou k dispozici na GitLabu projektu.

Chrome 113 už s WebGPU

Příští vydání webového prohlížeče Chrome 113 (případně dalších variací na základ prohlížeče Chromium 113) už přinese ve výchozím nastavení aktivní podporu API WebGPU.





Prozatím to z dostupných informací vypadá, že Google aktivuje WebGPU v Chrome 113 jen pro platformy ChromeOS, macOS a Windows a třeba Linux bude následovat až někdy později v tomto roce. Tak či onak je každopádně na spadnutí doba, kdy díky tomuto API bude webovým stránkám přístupný 3D hardware typu GPU nativně v rámci prohlížeče, a to rovnou s podporou WebGPU Shading Language.

Na podpoře WebGPU pracují samozřejmě i další prohlížeče, nejen variace na Chroce/Chromium, které jen vyčkají až práce odvede Google a spol., ale také třeba Firefox.





Free Software Foundation certifikovala jednoduchý router za 99 USD

Jednoduchý malý routřík Think Penguin Gigabit Mini VPN Router (TPE-R1400) je dalším produktem, kterému FSF udělila certifikaci Respects Your Freedom (RYF). Gigabitový router zvící pouze 1×WAN + 1×LAN běží na libreCMC s bootloaderem U-Boot, pročež má od FSF posvěcení za tuto příkladnou „softwarově etickou čistotu“.

Pohání jej malé SoC Rockchip RK3328 doprovázené 1GB RAM, slotem pro až 128GB microSDXC, USB-C napájením a již zmíněným GLAN portem. Router je dostupný za 99 dolarů s možností dokoupit i Wi-Fi či Ethernet switch.

Rust pro V4L2 v Linuxu na cestě

Pozvolné pronikání využití jazyka Rust v linuxovém jádru pokračuje. Nejnověji Daniel Almeida z Collabory zaslal do jádra první patche aktivující podporu Rust ve V4L2 (Video 4 Linux 2). Je toho tak akorát, aby bylo možné si hrát s prototypem ovladače VirtIO kamerky (za ním stojí vývojář Dmitry Osipenko) a vzorovým ovladačem v Rustu.

Daniel od toho neočekává, že by se něco radikálně změnilo, chce hlavně začít debatu nad tím, jestli by nebylo prospěšné do V4L2 podporu Rustu přidat, informuje Phoronix.

VVenC 1.8, nová verze open-source kodéru pro formát H.266/VVC

Otevřený kodér do video formátu H.266/VVC od Fraunhofer Institute dostal novou verzi 1.8. Ta přináší zejména výkonnostní zrychlení kódování, oproti verzi 1.7 jde o zhruba 15% zrychlení u profilu Faster, o zhruba 5% zrychlení u profilu Slower a o zhruba 10% zrychlení u všech ostatních.

Další novinkou této verze je temporal ALF APS prediction (takový chybějící článek mezi single- a multi-thread operací kodéru) plus další drobná vylepšení. Z projektu také mizí zastaralý mechanismus pro chroma QP control. Zdrojové kódy jsou již tradičně k dispozici na GitHubu projektu pod BSD licencí.