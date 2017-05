 »   »  Rozhraní Thunderbolt 3 bude svobodné a bez licenčních poplatků

Software a hardware

Intel mění svou strategii s hardwarovým rozhraním Thunderbolt. Zatímco dosud šlo o dosti uzavřenou technologii podporovanou hlavně Macy, budoucnost by měla být opačná. S verzí 3.0 se stane de facto svobodný. Za a) Intel podporu zabuduje do všech svých procesorů, za b) nebude vybírat žádné licenční poplatky a za c) zveřejní detailní specifikaci rozhraní a protokolu, aby ho mohli adoptovat další výrobci. Stát by se tak mělo příští rok. Zásadní výhodou nové verze je také to, že používá rozšířený konektor USB, konkrétně USB-C. Thunderbolt je na tom rychlostně velmi dobře a navíc je univerzální, takže nakonec by pozici USB (protokolu) mohl ohrozit.

Jak ukončit vim? To je otázka, která potrápila mnoho nezkušených uživatelů tohoto legendárního textového editoru. Server Stack Overflow se pochlubil, že u něj už tento dotaz zaznamenal milión návštěv, a vydal k tomu zajímavý blogový příspěvek, včetně nějakých statistik. Nejvíce ukončování vimu trápí Ukrajince, Turky a Indonésany. Měřeno podle toho, jak vysoký podíl má tato otázka na celkových návštěvách z dané země. Česká republika se v žebříčku neobjevila, zřejmě ani nebyla zahrnuta do výzkumu. Ale tak doufejme, že u nás to tak zlé nebude. I díky naší osvětě. Nejvíc se ukončení vimu hledá v souvislosti s technologiemi jQuery, CSS a AngularJS.

Vývoj Windows byl už téměř úplně migrován na Git. Což je docela paradoxní, protože Git byl kdysi primárně vyvinut pro vývoj Linuxu. Zdrojové kódy do Gitu byly nasypány už před několika měsíci, ale teď se s Gitem reálně pracuje. Podle tvrzení Microsoftu jde o největší gitový repozitář na světě. Kvůli urychlení operací s repozitářem také firma vyvinula technologii GVFS (Git Virtual File System). V číslech je to cca 3,5 milionu souborů o celkové velikosti přesahující 300 GB. S repozitářem pracuje na čtyři tisíce vývojářů, kteří za den vyprodukují 1760 laboratorních sestavení ve 440 různých větvích. Většina vývojářů je zatím s Gitem spokojena, ale najde se také nemálo kritiků.

V poslední době se přísun áčkových her na Linux trochu zpomalil, ale teď zase můžeme přivítat jeden opravdu atraktivní kousek. Jde o strategii Total War: Shogun 2 a její samostatné rozšíření Fall of the Samurai. Stejně jako ostatní tituly z této známé série obratně kombinují tahovou a real-time strategii, ale tentokrát se odehrávají v Japonsku se samuraji v hlavní roli. Oba tituly si odnesly nadšená hodnocení kolem 90 % a řadí se mezi nejlepší strategie posledních let. Co se týče hardwarových požadavků, tak stačí i slabší grafická karta, ale procesoru dá hra celkem zabrat. Kvalita portu je podle serveru GamingOnLinux slušná.

GitHub hledá další zdroje příjmu a tentokrát na to jde docela přímočaře – na GitHub Marketplace začal prodávat různé nástroje, platformy a služby, většinou dobře použitelné právě se službami GitHubu. Nabídka zatím čítá jen nějakých 14 položek, ale určitě se rychle rozšíří. Výhodou pro vývojáře je hlavně to, že nebudou muset spravovat řadu různých účtů, správa bude probíhat přímo přes jejich účet na GitHubu. Také konfigurace a napojení zakoupených aplikací a služeb na GitHub bude snazší.

Byznys, politika, právo

Společnost PayPal zahájila soudní spor s firmou Pandora. Domnívá se totiž, že Pandora (hudební streamovací služba) svým logem porušuje ochranou známku PayPal. Také totiž používá modré písmeno P na bílém pozadí. Na druhou stranu, písmeno je u PayPal zdvojené a šikmé. Kdo je v právu, rozhodne až soud. Problém je zřejmě hlavně v tom, že Pandora toto logo zavedla už jako velmi známá služba na podzim minulého roku. Předchozí logo se PayPalu podobalo mnohem méně.

„Krátká“ loga PayPalu a Pandory

Společnost IBM patřila za jednoho z velkých průkopníků home office a také se chlubila, kolik tím ušetřila nákladů. Časy se ale mění a IBM zase začíná preferovat práci na pracovišti, hlavně kvůli zefektivnění spolupráce a komunikace. Značná část zaměstnanců, kteří pracují z domova, v nedávné době dostala měsíc na rozhodnutí, zda se novému uspořádání dokážou přizpůsobit, budou hledat jinou pozici v rámci IBM nebo ze společnosti odejdou. Problém je to pro řadu zaměstnanců, kteří bydlí daleko od svých mateřských poboček. Změna se týká nejen vývojářů, ale i mnoha dalších pozic.

Zajímavosti / telegraficky

Umělá inteligence AlphaGo na akci The Future of Go Summit nezaváhala. Čínského hráče Ke Jie, už několik let světovou jedničku ve hře Go, porazila ve všech třech zápasech. Zvítězila také ve speciálním zápase, kde stála proti pětici předních hráčů hrajících společně. Zdá se, že umělá inteligence dokáže spolehlivě porážet i ty nejlepší hráče na světě, což ještě před pár roky bylo považováno za nemožné. Go má totiž obrovský počet kombinací, takže nelze vítězit hrubou výpočetní silou. Pomohly až neuronové sítě. AlphaGo se navíc stále učí, takže lze předpokládat, že s každým dalším zápasem jeho poražení bude čím dál obtížnější.

Své předky a příbuzné můžete hledat už také pomocí analýzy DNA. Dejte však pozor na to, s čím vlastně souhlasíte. Např. podmínky služby Ancestry.com obsahují řadu problematických částí.

Pamatujete na nástroj Auto Draw od Googlu, který dokázal rozpoznat vámi nakreslený předmět? Veškerá posbíraná data teď byla zveřejněna pod svobodnou licencí. A také se můžete podívat, jak stejný objekt kreslily tisíce různých lidí.

Microsoft chystá speciální edici Windows 10 pro čínské veřejné instituce. Kromě toho, že vládě nabídne širší možnosti správy, o edici nic moc nevíme.

Prohlížeč Chrome je dobrý produkt, ale jeho rostoucí tržní podíl může přinést nechtěnou monopolizaci webu. To v poměrně osobním příspěvku píše Eric Petitt, šéf marketingu Mozilly.

Uber chystá chytřejší cenotvorbu, která bude šita na míru danému zákazníkovi. Cílem je samozřejmě to, aby zaplatil nejvyšší možnou částku, kterou je ochoten zaplatit.

Kurz Bitcoinuje opět jako na horské dráze. Koncem pracovního týdne vystřelil až na 2700 dolarů za 1 BTC, ale poté se zase propadl pod 2000 dolarů. Teď si to zase pomalu štráduje nahoru.

Kurz Bitcoinu za poslední týden

Google spustil Data GIF Maker, nástroj s poněkud zavádějícím názvem. Slouží k vytváření jednoduché grafické vizualizace dat (zejména množství).