 »   »  Rusko zablokovalo miliony adres Google a Amazonu, chce zastavit Telegram

Ruský telekomunikační regulátor Roskomnadzor nechal zablokovat řadu rozsahů IP adres, aby v zemi zabránil používání služby Telegram. Ta umožňuje jak šifrovanou komunikaci mezi uživateli, tak i zveřejňování informací v chatech či takzvaných kanálech. Ruský nejvyšší soud tvrdí, že službu používají teroristé a provozovatel s tím nic nedělá, přestože mu byla uložena povinnost předat ruským úřadům šifrovací klíče.

Přestože místní poskytovatelé připojení dostali příkaz službu blokovat, Pavel Durov, zakladatel Telegramu, řekl, že firma najde způsob, jak uživatele nechat dál online. I za cenu toho, že by připojení mělo být pomalejší. Jak se zatím zdá, Rusové jsou stále schopni Telegram používat. Durov tvrdí, že dokonce nedošlo k žádnému výraznému propadu uživatelské základny a vše na první pohled funguje normálně.

Část uživatelů se snaží blokace obejít pomocí VPN či proxy serverů, pro ostatní Telegram používá cloudové služby třetích stran, které dovolují uživatelům projít jinou cestou než přímou cestou, která je blokovaná. Firma také financuje řadu dobrovolníků, kteří provozují SOCKS proxy nebo vlastní VPN pro uživatelé Telegramu.

Protože se blokace napoprvé nepodařila, rozhodl se Roskomnadzor přitáhnout šrouby a ucpat také další díry. Výsledkem je blokace milionů IP adres, přičemž počet zablokovaných rozsahů se velkým tempem rozrůstá. Původně šlo o necelé dva miliony adres, později se počet několikanásobně zvýšil a stále roste. Aktuální seznam je udržován na GitHubu, vývoj je možné také sledovat na stránce 2018.schors.spb.ru.

Většina adres přitom patří do infrastruktury firem Google a Amazon, do jejichž cloudu přesunul Telegram část infrastruktury pro ruské uživatele. Takové plošné blokování se samozřejmě neobešlo bez „vedlejších škod“, protože postihlo celou řadu dalších služeb, které infrastrukturu zmíněných cloudů využívá. Uživatelé hlásí nefunkční mobilní aplikace, hry, některé finanční služby a podobně.

Problémy hlásí také například uživatelé navigací od TomTom, paradoxně blok postihl také konkurenční komunikační službu Viber. Teď už je to kdo s koho, protože úřad se snaží za každou cenu hájit svou pozici síly a ukázat, že jeho slovo platí. Telegram zase ukazuje, že blokovat podobnou službu na internetu není možné a pokud se o to někdo pokusí, způsobí velké škody. Postup Telegramu chválí také Edward Snowden.

Před sídlem FSB už také proběhl protest, který se snažil na problém upozornit. Protestující házeli papírové vlaštovky, které jsou symbolem Telegramu.

In central #Moscow , #Russia , paper airplanes left outside the #FSB building in Lubyanka in #protest against blocking of @Telegram messenger. pic.twitter.com/eQPybKbUYQ

Zatím se zdá, že ruské úřady tu předvádí učebnicový příklad Efektu Streissandové. Místo aby se jim podařilo službu zlikvidovat, daří se jí spíše popularizovat. Za jediný den se prý v Rusku objevilo 300 000 nových uživatelů Telegramu, což je velký přírůstek k současným 10 milionům.

Rusko má podle Durova přibližně 7% podíl na počtu uživatelů Telegramu, ale podobnými zásahy mohou být velmi rychle ohroženi také obyvatelé jiných států. Celkem má Telegram asi 200 milionů uživatelů po celém světě a každý den přibude asi 700 000 dalších. Meziročně tak vyrostl o 70 % a tahle velká dávka mediální popularity mu může ještě pomoci.

Nemá ovšem vyhráno, protože Roskomnadzor má v plánu nechat aplikaci odstranit z oficiálních obchodů App Store a Google Play. Pokud se mu to podaří, dokáže uživatelům iOS přístup odříznout, uživatelům Androidu přinejlepším zkomplikovat život. A pokud máte pocit, že přeci existují různé alternativní obchody pro Android, nenechte se mýlit. Minimálně správci služby APKmirror už dostali stejnou žádost.

.@durov @telegram The Russian government just told us (@APKMirror) to stop serving @telegram Android APKs to users in Russia.



Any thoughts on that?



:-/