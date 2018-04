 »   »  Rusko zablokovalo Telegram, chce ho vyřadit i z App Store a Google Play

Telegram je v Rusku nedostupný. Ruský úřad pro dozor nad internetem a komunikacemi Roskomnadzor přidal službu na seznam zablokovaných zdrojů a oznámil operátorům povinnost přístup ke službě blokovat. Stalo se tak na základě rozhodnutí moskevského soudu, který názor regulátora v pátek posvětil.

Rusové bez Telegramu

Jde o přímou reakci na neuposlechnutí předchozího rozhodnutí ruského nejvyššího soudu, který provozovateli v březnu přikázal, aby vydal šifrovací klíče. Roskomnadzor dal Telegramu 15 dní na to, aby se rozhodnutí podřídil a klíče vydal. Pavel Durov, který je autorem služby, okamžitě odmítl takový postup akceptovat. Na Twitteru napsal, že taková snaha nepřinese ovoce a společnost bude vždy zajišťovat soukromí a bezpečí uživatelů.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy. — Pavel Durov (@durov) 20. března 2018

Ultimatum vypršelo, klíče vydány nebyly a došlo na trest: Telegram je v Rusku nedostupný a tak to prý bude, dokud firma nepovolí a nepustí ruskou stranu do uživatelské komunikace. Důvodem je prý to, že Telegram používají ke komunikaci teroristé, konkrétně útočník, který před rokem v Petrohradu zabil 15 lidí.

Durov už dříve řekl, že vydání obsahu osobní komunikace odporuje 23. článku ruské ústavy, která zaručuje právo na listovní tajemství. Zároveň také připomněl, že Telegram žádné klíče k zašifrovaným chatům nemá, protože ty se vytvářejí a udržují jen na samotných zařízeních.

Utahování šroubů

V současné době se prý Telegram potýká v Rusku s velkými výpadky a podle Alexandra Žarova, šéfa Roskomnadzoru, je jen otázkou času, kdy bude zcela nedostupný. Pavel Durov tvrdí, že jeho firma pracuje na řešení, které dovolí blokaci obejít bez zásahu uživatelů. Pokud ovšem uživatelé nepoužijí VPN mimo Rusko, bude komunikace s Telegramem výrazně zpomalená. Ruské úřady se ovšem přístup k VPN snaží uživatelům také komplikovat.

Ruský Roskomnadzor má ale ještě další plán: chce požádat o zablokování mobilních aplikací v obchodech App Store a Google Play. Jak píše Jiří Eischmann na svém blogu, jde o exkluzivní kanály pro distribuci software, které mají vlastně absolutní moc nad tím, jaké aplikace si uživatel může do svého telefonu nahrát. Uživatelé si možná ještě rozjedou na pár kliknutí nějakou VPN, zvláště v zemích, kde je blokování internetových služeb rozšířené, je to běžné i mezi uživateli bez velkých technických znalostí, ale jen naprosté minimum z nich si kvůli tomu bude jailbreakovat iPhone.

Není samozřejmě jisté, že se globální velikáni Rusku podřídí, ale rozhodně by to nebylo poprvé, kdy by byl Telegram z App Store odstraněn. V únoru se to stalo kvůli údajnému šíření dětské pornografie. Protože firma přijala nápravná opatření, byla aplikace uživatelům zase vrácena.

Už se začínají šířit informace o tom, že je platforma zneužívána také k nelegálnímu streamování autorsky chráněného obsahu a šíření ukradených přihlašovacích účtů k videotékám jako Netflix, Spotify, HBO či Hulu. O důvod víc proti něčemu podobnému zasáhnout.

Jak před časem napsal k případu Edward Snowden: Nemůžete zabránit tomu, aby nezávislá destabilizující služba byla v autoritářských režimech blokována. Můžete to jen zdržovat. Pak musíte začít přemýšlet nad tím, jak pokračovat v ochraně lidí tím, že službu zpřístupníte i po zablokování.