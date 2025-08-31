Root.cz  »  Stalo se  »  Rychlejší Intel Arc A770 s ovladačem Xe, nová verze Fwupd

Rychlejší Intel Arc A770 s ovladačem Xe, nová verze Fwupd

David Ježek
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Intel Arc A770
Autor: Intel
Intel Arc A770
Týden v KDE a spousta oprav nejen pro Discover v Plasmě 6.5.0, týden v GNOME #214 nejen o GTK 4.20 pro GNOME 49, OBS Studio 32.0.0 Beta 1 vylepšující podporu Nvidia RTX, ovladač LLVMpipe s podporou 8× MSAA, Fwupd 2.0.14 a sluchátka SteelSeries.

Týden v KDE: spousta oprav nejen pro Discover v Plasmě 6.5.0

Kopírovací schránka v Plasmě nově umožňuje uživateli označit vybrané položky jako oblíbené, pročež ty budou následně vždy k dispozici a ukazovány. Požadavek na tuto funkcionalitu byl mimochodem vznesen již před 22 lety, takže jde nejspíš v projektu KDE o rekord doby mezi žádostí a implementací. Dalších vylepšení doznává podpora grafických tabletů, v Discoveru lze nově instalovat ovladače hardwaru, které nabízí repozitáře daného operačního systému.

KRunner a jím poháněná vyhledávání odteď budou používat fuzzy párování výrazů, takže třeba Thunderbirb povede k vyhledání Thunderbirdu. Vylepšena je též způsob, kterým Discover prezentuje chybové hlášky, aby byly více uživatelsky přívětivé, a to v souladu s KDE Human Interface Guidelines. Discover také nově umožňuje prát uživatelské recenze u aplikací, které ještě řádnou recenzi nemají. Na operačních systémech používajících RPM-OSTree (například Fedora Kinoite) se už neukazuje podivná červená ikona v sidebaru a dalších místech, kde by uživatel očekával černou/bílou.

Již tradičně je opraveno několik chyb, přičemž stejně jako minulý týden, i tento platí, že část oprav míří do udržovací aktualizace Plasma 6.4.5 (tentokrát včetně třeba kritické opravy související s nefunkčností nálepek, které ztrácely texty i u klonů, když byla zavřena původní nálepka; dále se řeší třeba jeden velmi častý ty pádu KWin), další část pak do dokončovaného vydání Plasmy 6.5.0 (kde se též řeší některé pády a chyby ve funkčnosti, které byly do projektu nahlášeny ). Jedna z oprav opět míří i do KDE Frameworks 6.18. Počet chyb s vysokou prioritou tento týden klesl z 5 na 4, typ 15minutové se drží na podobné hodnotě (26 místo 27 v minulém týdnu).

Po technické stránce je implementována podpora pro “overlay planes” na systémech s jedním výstupem, kde je díky tomu velký potenciál na výrazné snížení spotřeby GPU (neplatí pro Nvidia, kde funkčnosti brání neřešená chyba v ovladači Nvidia). Přibyla také podpora pro přetahování vyskakovacích okének, které generují rozšíření z Firefoxu (případně jakákoli další, která využívají subsystém xdg_popup. Hlásí jako obvykle Nate Graham.

Týden v GNOME #214: nejen GTK 4.20 pro GNOME 49

GTK 4.20 je nové stabilní vydání tohoto balíku, tak akorát včas pro použití s budoucím GNOME 49. Mezi novinkami najdeme podporu YUV ve widgetu přehrávání videa, lepší rendering symbolických ikon, CSS media queries pro barevné schéma a kontrast, spoléhání na portály pro správu sezení, různá vylepšení přístupnosti a obecně lepší podporu Waylandu, macOS, Androidu i Windows.

Z aplikací mimo vlastní GNOME jsou zmíněny věci jako nová verze Sudoku či Bazaar dostupný na Flathubu – nový „obchod“ s Flatpak aplikacemi, dále nové verze Planify 4.13.4, Phosh 0.49.0, GirCore 0.7.0-preview.2 či Fractal 12.1. Ani dvěstěčtrnáctý přehled novinek v GNOME tak zásadně nevybočuje z obvyklého průměru novinek.

OBS Studio 32.0.0 Beta 1 vylepšuje nejen podporu Nvidia RTX

Projekt OBS Studio má za sebou beta verzi příštího vydání 32.0.0. Uživatelé tak mohou zkoušet novinky jako základní správce pluginů, volitelné automatické zasílání informací o pádech (na Windows a macOS), Voice Activity Detection mezi zvukovými efekty Nvidia RTX či podporu hybridních MOV souborů a podporu ProRes na macOS a také HEVC/H.264 a PCM audia na všech platformách. 

Pro AMD kodéry je aktualizováno výchozí nastavení, vylepšen je například výběr zvukového formátu při zachytávání videa přes PipeWire. Opravena je i řada chyb.

Přepnutí z i915 na Xe vede k vyššímu výkonu Intel Arc Alchemist

Pro grafické karty Intel Arc „první“ generace Alchemist je výchozím ovladačem klasický i915, ovladač Xe se stal výchozím až pro druhou generaci Battlemage. I Alchemist lze ale s Xe provozovat, což nyní Phoronix otestoval na nejvyšším modelu Arc A770. Naměřený nárůst je velmi velký zejména pro OpenCL/Compute úlohy, typicky mírný nárůst se projevuje i ve hrách. Lze tak opět konstatovat, že výkon Intel GPU nadále s časem roste.

linux_sprava_tip

Ovladač LLVMpipe dostává podporu 8× MSAA

Jednou z posledních novinek mířících do budoucího vydání balíku Mesa 25.3 je aktivace podpory vyhlazovacího režimu 8× multi-sample anti-aliasing (MSAA) v ovladači softwarového rasterizeru LLVMpipe. Stalo se tak díky práci vývojáře Michała Króla z Broadcomu, který tak navýšil možnosti tohoto často nouzového softwarového renderingu v MSAA režimu z 4× na 8×.

Fwupd 2.0.14 přináší podporu nových zařízení SteelSeries a Framework

Na seznamu podporovaných v nové verzi Fwupd přibývají čtyři typy zařízení: Egis MoC, Framework QMK (zde pro podporu klávesnice stroje Framework Laptop 16), dotykové řadiče ILITEK a nakonec bezdrátová sluchátka SteelSeries Arctis Nova 3P. Dále přibyla podpora ignorování požadavků na síťové připojení, podpora sestavení s RHEL 9 a RHEL 10, možnost, aby pluginy věděly o verzi firmwaru během aktualizace atd. Opravena je řada chyb. Více v v přehledu na GitHubu projektu.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Z našich webů

Dále u nás najdete

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby?

Světový architekt promění vnitroblok u Václaváku na park

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

Továrna bývalého FAB teď místo klíčů chrlí cylindrické vložky

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

Strach, že to nestihnete? Hyperaktivní měchýř se dá léčit

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Nejoblíbenější DAB+ přijímače u velkých prodejců

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám

Lékaři během operace hned zjistí, zda odstranili celý nádor prsu

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

Jaký byl loňský kyberrok pohledem NÚKIBu?

S Meta je to peklo, ale bez ní to nejde. Jak přežít drahou reklamu?

Péče o dítě se začne započítávat do důchodu dalším lidem

Krém za 50 korun může mít složení bezpečné, ale nic nedělá

Spotřeba energie pro AI se rapidně snižuje

Návrat do práce po rodičovské: O čem musíte vědět?

Tyhle dýně se mohou jíst i syrové, je v nich více vitamínů

Které banky zvýhodňují hypotéky na nízkoenergetické domy?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI