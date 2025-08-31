Rychlejší Intel Arc A770 s ovladačem Xe, nová verze Fwupd

Týden v KDE: spousta oprav nejen pro Discover v Plasmě 6.5.0
Kopírovací schránka v Plasmě nově umožňuje uživateli označit vybrané položky jako oblíbené, pročež ty budou následně vždy k dispozici a ukazovány. Požadavek na tuto funkcionalitu byl mimochodem vznesen již před 22 lety, takže jde nejspíš v projektu KDE o rekord doby mezi žádostí a implementací. Dalších vylepšení doznává podpora grafických tabletů, v Discoveru lze nově instalovat ovladače hardwaru, které nabízí repozitáře daného operačního systému.
KRunner a jím poháněná vyhledávání odteď budou používat fuzzy párování výrazů, takže třeba Thunderbirb povede k vyhledání Thunderbirdu. Vylepšena je též způsob, kterým Discover prezentuje chybové hlášky, aby byly více uživatelsky přívětivé, a to v souladu s KDE Human Interface Guidelines. Discover také nově umožňuje prát uživatelské recenze u aplikací, které ještě řádnou recenzi nemají. Na operačních systémech používajících RPM-OSTree (například Fedora Kinoite) se už neukazuje podivná červená ikona v sidebaru a dalších místech, kde by uživatel očekával černou/bílou.
Již tradičně je opraveno několik chyb, přičemž stejně jako minulý týden, i tento platí, že část oprav míří do udržovací aktualizace Plasma 6.4.5 (tentokrát včetně třeba kritické opravy související s nefunkčností nálepek, které ztrácely texty i u klonů, když byla zavřena původní nálepka; dále se řeší třeba jeden velmi častý ty pádu KWin), další část pak do dokončovaného vydání Plasmy 6.5.0 (kde se též řeší některé pády a chyby ve funkčnosti, které byly do projektu nahlášeny ). Jedna z oprav opět míří i do KDE Frameworks 6.18. Počet chyb s vysokou prioritou tento týden klesl z 5 na 4, typ 15minutové se drží na podobné hodnotě (26 místo 27 v minulém týdnu).
Po technické stránce je implementována podpora pro “overlay planes” na systémech s jedním výstupem, kde je díky tomu velký potenciál na výrazné snížení spotřeby GPU (neplatí pro Nvidia, kde funkčnosti brání neřešená chyba v ovladači Nvidia). Přibyla také podpora pro přetahování vyskakovacích okének, které generují rozšíření z Firefoxu (případně jakákoli další, která využívají subsystém
xdg_popup. Hlásí jako obvykle Nate Graham.
Týden v GNOME #214: nejen GTK 4.20 pro GNOME 49
GTK 4.20 je nové stabilní vydání tohoto balíku, tak akorát včas pro použití s budoucím GNOME 49. Mezi novinkami najdeme podporu YUV ve widgetu přehrávání videa, lepší rendering symbolických ikon, CSS media queries pro barevné schéma a kontrast, spoléhání na portály pro správu sezení, různá vylepšení přístupnosti a obecně lepší podporu Waylandu, macOS, Androidu i Windows.
Z aplikací mimo vlastní GNOME jsou zmíněny věci jako nová verze Sudoku či Bazaar dostupný na Flathubu – nový „obchod“ s Flatpak aplikacemi, dále nové verze Planify 4.13.4, Phosh 0.49.0, GirCore 0.7.0-preview.2 či Fractal 12.1. Ani dvěstěčtrnáctý přehled novinek v GNOME tak zásadně nevybočuje z obvyklého průměru novinek.
OBS Studio 32.0.0 Beta 1 vylepšuje nejen podporu Nvidia RTX
Projekt OBS Studio má za sebou beta verzi příštího vydání 32.0.0. Uživatelé tak mohou zkoušet novinky jako základní správce pluginů, volitelné automatické zasílání informací o pádech (na Windows a macOS), Voice Activity Detection mezi zvukovými efekty Nvidia RTX či podporu hybridních MOV souborů a podporu ProRes na macOS a také HEVC/H.264 a PCM audia na všech platformách.
Pro AMD kodéry je aktualizováno výchozí nastavení, vylepšen je například výběr zvukového formátu při zachytávání videa přes PipeWire. Opravena je i řada chyb.
Přepnutí z i915 na Xe vede k vyššímu výkonu Intel Arc Alchemist
Pro grafické karty Intel Arc „první“ generace Alchemist je výchozím ovladačem klasický i915, ovladač Xe se stal výchozím až pro druhou generaci Battlemage. I Alchemist lze ale s Xe provozovat, což nyní Phoronix otestoval na nejvyšším modelu Arc A770. Naměřený nárůst je velmi velký zejména pro OpenCL/Compute úlohy, typicky mírný nárůst se projevuje i ve hrách. Lze tak opět konstatovat, že výkon Intel GPU nadále s časem roste.
Ovladač LLVMpipe dostává podporu 8× MSAA
Jednou z posledních novinek mířících do budoucího vydání balíku Mesa 25.3 je aktivace podpory vyhlazovacího režimu 8× multi-sample anti-aliasing (MSAA) v ovladači softwarového rasterizeru LLVMpipe. Stalo se tak díky práci vývojáře Michała Króla z Broadcomu, který tak navýšil možnosti tohoto často nouzového softwarového renderingu v MSAA režimu z 4× na 8×.
Fwupd 2.0.14 přináší podporu nových zařízení SteelSeries a Framework
Na seznamu podporovaných v nové verzi Fwupd přibývají čtyři typy zařízení: Egis MoC, Framework QMK (zde pro podporu klávesnice stroje Framework Laptop 16), dotykové řadiče ILITEK a nakonec bezdrátová sluchátka SteelSeries Arctis Nova 3P. Dále přibyla podpora ignorování požadavků na síťové připojení, podpora sestavení s RHEL 9 a RHEL 10, možnost, aby pluginy věděly o verzi firmwaru během aktualizace atd. Opravena je řada chyb. Více v v přehledu na GitHubu projektu.