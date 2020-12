Rychlejší VDSL, utajené šindele a CentOS Stream: to byl rok 2020

Terminátor od CETIN: VDSL bonding a rychlosti „až 250 Mbit/s“

K internetu se pomocí telefonního vedení připojuje podle ČTÚ přibližně čtvrtina ČR. Aby byla pevná síť konkurenceschopná, přichází její vlastník, společnost CETIN, průběžně s různými vylepšeními služeb. V loňském roce přišel s vlastním modemem nazvaným Terminátor.

S jeho pomocí a s pomocí bondingu je možné dosáhnout až dvojnásobné rychlosti. Sečtená rychlost dvou linek je znát i při jednom jediném spojení, čímž se tohle řešení liší od bondingu ethernetových spojů.

Operační systém /e/: Android bez Googlu na starém telefonu

Ne každému vyhovuje spojení Androidu s firmou Google. Existují naštěstí alternativy. Jednou z nich je operační systém /e/, jehož tvůrcem je Gaël Duval, původní zakladatel linuxové distribuce Mandrake.

Systém /e/ je založený na LineageOS, který vychází z Android Open Source Projectu. Dostanete ho klidně na sedm let starý telefon, který hardwarově stále postačuje, ale aktuální software pro něj výrobce už dávno nedodává.

Android Auto: nevšední systém pro všední auta

Android Auto lze definovat jako mobilní aplikaci vyvinutou společností Google pro zpřístupnění funkcí mobilního telefonu na displeji na přístrojové desce automobilů. Po propojení telefonu se systémem automobilu je možno využívat kompatibilní aplikace z telefonu skrz systém auta. Kompatibilní aplikace umožňují zasílání SMS, přehrávání hudby ať už lokální nebo streamované, navigování pomocí GPS, telefonování nebo poslouchání internetových rádií.

Ubuntu 20.04 LTS: tmavý vzhled, nové ikony a experimentální ZFS

V dubnu tradičně vyšlo nové Ubuntu 20.04 s dlouhodobou podporou. Uživatele zaujalo především nové tmavé uživatelské prostředí, vylepšená podpora hardware či experimentální podpora souborového systému ZFS. Ubuntu patří stále mezi kvalitní distribuce se solidním a prověřeným základem.

Pozor na některé modely disků aneb utajené SMR (šindelový zápis)

V uplynulém roce zahýbala světem hardware další disková aféra. Společnosti WD i Seagate byly přistiženy, že některé jejich disky používají šindelový zápis, aniž by to bylo uvedeno. Toshiba se raději přiznala sama. Tyto disky se například nehodí do diskových polí, protože potřebují průběžně přeskládávat data na plotnách, což vede k záseku disku a kolapsu celého pole.

LinuxMarket končí: skutečných fandů Linuxu ubývá

Před polovinou roku přišla nemilá zpráva: služba LinuxMarket končí. Důvodů bylo vlastně mnoho: měnící se uživatelé Linuxu, nespolehlivá pošta, složitá legislativa i epidemie koronaviru, řekl nám v rozhovoru Lukáš Jelínek. Zboží je rozprodáno a obchod zavřel.

CentOS je mrtev, ať žije CentOS Stream

Společnost Red Hat v prosinci oznámila, že klasický CentOS končí a bude nahrazen průběžně aktualizovanou distribucí CentOS Stream. Verze 8 bude mít výrazně zkrácený životní cyklus a Stream se zapojí do vývojového modelu RHEL. Změna je to docela zásadní a řadu uživatelů to pochopitelně naštvalo.

Velmi rychle přispěchal Gregory Kurtzer, původní zakladatel projektu CentOS a oznámil nový začátek pod názvem Rocky Linux. Rozjíždí se to slibně, budeme pro vás další dění příští rok určitě podrobně sledovat.

