 »   »  Sailfish OS v nové verzi 3.0.0 Lemmenjoki: výkon a bezpečnost

Dne 31. října 2018 byla vydána verze 3.0.0.5 v rámci programu Early Access a 8. listopadu 2018 při slavnostním uvedení byla vydána verze 3.0.0.8, která je šířená jako OTA aktualizace všem uživatelům oficiálně podporovaných zařízeních, včetně prvního telefonu Jolla vydaného před pěti lety.

Výkon, bezpečnost a nové funkce

Sailfish OS ve verzi 3 přináší další zrychlení systému, díky přepsanému způsobu spouštění a zobrazování aplikací. A spolu s nadcházejícím povýšením verze Qt (ze současné verze Qt 5.6) dojde podle Jolly ke zlepšení rychlosti reakcí a výkonu systému až o 50% v celkovém výsledku.

Velký důraz u této třetí generace operačního systému Sailfish je kladen na bezpečnost. Prvním krokem je možnost zašifrování paměťové karty konfigurovatelné přímo v nastavení systému, časem přibude možnost zašifrování celého systémového oddílu. Dále byly přidány funkce zaměřené na podnikové prostředí jako MDM (Mobile Device Management), enterprise Wi-Fi a plná podpora VPN.

Přináší také podporu USB-OTG, VoLTE a Bluetooth LE. Vylepšena byla aplikace foťáku, která nyní umožňuje po pořízení snímku, pokud byla spuštěna ze zamykací obrazovky, možnost rychlého prohlédnutí právě pořízených fotografií bez nutnosti odemykání zařízení.

Vzhled a nová gesta systému

Vzhled systému Sailfish OS je od svého počátku ovlivňován prostřednictvím takzvaných unikátních „Ambiences“, které vybranou tapetu používají jako pozadí nejen na úvodní a zamykací obrazovce, ale všude v systému včetně aplikací a podle převládajících barev na tapetě se přizpůsobuje barva písma, která se dá sice upravit, ale nikdy nešla použít černá. Také se nimi dá ovlivnit hlasitost zvuků a volba vyzváněcích tónů pro jednotlivé události.

Především kvůli použití v létě na slunci si někteří uživatelé přáli možnost více kontrastního vzhledu – kombinaci světlého pozadí a černého písma, jak je tomu zvykem u ostatních operačních systémů, u kterých to navíc mnohdy je jediná možnost. V nové verzi byli tito uživatelé vyslyšeni a Jolla tak přidala tzv. „Light ambiences“, tedy možnost použít světlé tapety v kombinaci s černým písmem, což je po letech příjemné osvěžení vzhledu tohoto systému a na slunci se zvýší čitelnost.

Sailfish OS je hodně založen na ovládání pomocí gest a v nové verzi přibyla další gesta. Nově se dá přepínat mezi rozvržením klávesnic jednoduchým přejetím zleva či zprava po klávesnici. Dále je odkudkoli dostupné (přejetím shora obrazovky) nové systémové menu pro rychlé zapínání/vypínání WiFi, Bluetooth a jiných uživateli definovaných funkcí a zkratek, které dříve bylo více skryté.

Oblíbené volitelné zavírání aktuálně otevřené aplikace přejetím z horní části displeje v předchozích verzích systému, muselo novému systémovému menu ustoupit, ale je stále dostupné, jen se musí přejet shora z pravého nebo levého horního rohu displeje. To systémové menu si už dříve někteří uživatelé přidávali (ač v trochu jiné podobě) pomocí tzv. patchů, které modifikují systémové soubory (tento způsob může někdo ze čtenářů znát z mobilního webOS) a existuje i spousta jiných patchů, kterými si někteří vylepšují a přizpůsobují systém podle své představy.

Sailfish X

S třetí verzí Sailfish OS začala podpora telefonu Sony Xperia XA2 v rámci placeného balíku Sailfish X a to ve všech variantách XA2, tedy včetně modelů XA2 Plus a Ultra, single i dual SIM. Momentálně je zdarma nabízena trial verze Sailfish X pro Xperia X a XA2, ale bez dalších aktualizací systému a bez komerčních funkcí jako je podpora aplikací pro Android, MS Exchange a predikce textu.

Plná verze s těmito komerčními funkcemi není aktuálně ještě pro rodinu zařízení Sony Xperia XA2 dostupná, ale to by se mělo do konce roku 2018 změnit. Ovšem lze nyní použít trial verzi a později dokoupit plnou podporu s jednoduchým doinstalováním komerčních funkcí bez nutnosti nějakého přeinstalování systému. Stále platí regionální omezení, že Sailfish X je dostupný jen v zemích Evropské unie, Norsku a Švýcarsku, takže se nás omezení naštěstí netýká.