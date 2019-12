 »   »  Samsung bude vyrábět Intel CPU, Nvidia G-Sync poběží i s Radeony

Ocení zejména hráči. Jak dodává Phoronix, chystané vydání X.Org Server 1.21 přinese velký balík novinek z posledních dvou let, a to zejména právě v komponentě XWayland. Očekává se, že k vydání by mohlo dojít někdy v příštím roce, nicméně přesné datum zatím nebylo určeno, aktuální verze X.Org Serveru je 1.20.6 z před 9 dnů.

Jak bylo avizováno již dříve, s připravovaným novým X.Org Serverem 1.21 konečně přichází do komponenty XWaylandu (viz merge request ) klíčová funkcionalita (v části xwl_window , tedy podpora multi-bufferingu (double a triple-buffering), díky které zejména na rychle se měnícím obrazu nebudou tolik vidět nežádoucí jevy v obrazu známé jako stuttering či tearing.

Víc bohužel není známo, takže prozatím není Intelem potvrzeno, zdali půjde o výrobu 12nm, 10nm 7nm či nějakou jinou, resp. o jaké typy procesorů se jedná. Lze ale předpokládat, že tímto mimo jiné Intel zvyšuje šance na to, aby se opakoval nedávný moment. Samsung byl největším výrobcem čipů na světě, sesadil přitom právě firmu Intel z piedestalu.

Nvidia G-Sync poběží i s Radeony

Že Nvidia prohrála boj s otevřeným standardem pro adaptivní synchronizaci obrazové frekvence mezi GPU a monitorem, víme už dávno. Její placený, drahý G-Sync je nyní de facto mrtev, svět nasazuje bezplatný AMD FreeSync, který byl už před lety standardizován jako VESA Adaptive Sync a najdeme jej už i v HDMI standardu. Nvidia sice zkoušela určité zejména marketingové strategie, ale nezadařilo se a pokud nechce stát jako kůl v plotě, zatímco svět běží FreeSync směrem, musí chtě-nechtě G-Sync otevřít ještě víc než dosud.

Vedle možnosti běhu Nvidia grafik s FresSync monitory totiž nově s příští generací G-Sync monitorů přijde možnost používat je s FreeSync grafikami, což logicky znamená z 99,99% Radeony od AMD. Podpora bude realizována implemenmtací podpory VESA VRR (Variable Refresh Rate). Majitelé stavajících G-Sync monitorů ale mají smůlu, s aktualizací se nepočítá, ale to u vendor-lockin systémů tak nějak bývá obvyklé.

Jak tato informace nyní těší výrobce stávajících G-sync monitorů, by bylo zajímavé zjistit. Co se stalo s kdysi proklamovanou nutností hardwarového modulu G-sync pro variabilní refresh, modulu, bez kterého to nikdy nebude dobře fungovat, na to patrně nejlépe odpoví nějaký marketingový stratég Nvidie, který svého času měl na starosti třeba PhysX.