 »   »  Šance na změnu Facebooku po aféře Cambridge Analytica?

O co vlastně šlo

Tento měsíc došlo k odhalení skutečnosti, že osobní informace více než 50 miliónů uživatelů Facebooku byla prodána společnosti Cambridge Analytica. Ta se zabývá politickými analýzami pro své klienty a mimo jiné pracovala pro Donalda Trumpa v rámci jeho presidentské kampaně v roce 2016. Její aktivity jsou ale víceméně celosvětové, včetně toho, že mohla nějakou formou pracovat i o předvolebních kampaních subjektů v České republice.

Data, která měla z Facebooku firma Cambridge Analytica k dispozici, byla primárně založena na zhruba 270 tisících uživatelů Facebooku, která byla sesbírána dobrovolným použitím aplikace Global Science Research (odkud také do Facebooku přišli někteří zaměstnanci). API Facebooku však dovolilo kromě toho sesbírat i data lidí, kteří byli s touto skupinou přáteli na Facebooku, což vyústilo v onu skupinu více než 50 miliónů uživatelů, jejichž osobní data se bez jejich vědomí dostala do rukou třetí firmy.

Problém graduje

Facebook se nejprve snažil snižovat význam tohoto problému a předstírat, že Cambridge Analytica již k datům nemá přístup. Nicméně s tím, jak rostlo poznání o hloubi problému, nakonec obrátil a vydal varovné prohlášení obsahující též informaci, že Cambridge Analytica byl zrušen přístup. To vše bylo víceméně v rozporu s tvrzeními bývalých zaměstnanců Facebooku (případně též samotné Cambridge Analytica), kteří naopak tvrdili, že Cambridge Analytica stále osobními daty desítek miliónů uživatelů Facebooku disponuje.

To představuje porušení legislativy, věc zajímá též Federální obchodní komisi a v případě prokázání porušení zákonů hrozí Facebooku pokuta ve výši 40 tisíc dolarů (/ porušení, tedy v celkové výši teoreticky dosahující ±2 biliónů dolarů.

Dle reportérky britského listu The Guardian, Carole Cadwalladr(ové), jak Facebook, tak Cambridge Analytica, vyhrožovaly žalobou na noviny, pokud budou o této věci informovat. Facebook se přitom držel tvrzení, že byl obelhán, dle Carole se firma snažila hodit vinu na třetí stranu. Nick Thompson z Wired / CBS však dodává, že Cambridge Analytica nepotřebovala žádné prolomení zabezpečení Facebooku, aby se k datům dostala, Facebook takovému způsobu získání osobních dat nijak nebránil. On dokonce o „těžbě“ dat uživatelů třetí stranou údajně věděl celé dva roky, ale nic proti tomu nepodnikl.

Před necelými čtyřmi dny byly prohledány londýnské kanceláře Cambridge Analytica.

Před několika hodinami pak americká Federální obchodní komise (FTC) zahájila vyšetřování Facebooku v souvislosti s užitím jeho dat firmou Cambridge Analytica.

Akcie Facebooku pochopitelně v poslední době ztrácejí značně na své hodnotě (ačkoli za poslední den, kdy je venku Zuckerbergerova omluva, část hodnoty získaly zpět, nicméně nelze predikovat, kam „se vrtnou“ zítra – pozítří – za měsíc).

Obrat o 180° a Zuckerbergovy omluvy



Autor: FB Marka Zuckerberga Mark Zuckerberg na Náměstí Nebeského klidu

Poté se k věci konečně začal ve větší míře vyjadřovat Mark Zuckerberg. Momentální stav je takový, že v mnoha amerických a britských novinách vyšla velká omluva Facebooku za porušení důvěry (mj. v Sunday Telegraph, Sunday Times, Mail on Sunday, Observer, Sunday Mirror a Sunday Express). Zuckerberg dále přislíbil účast Facebooku při případných vládních vyšetřováních a slyšeních před komisemi. Pokud bude nejvhodnější osobou pro tato slyšení on sám, rád se jich dle svých slov účastní.

Jeho omluva v tisku mimo jiné zahrnovala povídání o tom, že Facebook nyní podniká potřebné kroky, aby se situace neopakovala, že prošetřuje každou jednotlivou aplikaci, která má přístup k velkým objemům dat. Zavazuje se, že každý případ podobný uvedenému, který bude odhalen, bude znamenat ban pro danou firmu a informován bude každý jednotlivý dotčený uživatel sítě. A také že bude Facebook lépe informovat uživatele o tom, jakým aplikacím dal jaká oprávnění přístupu.

Reakce veřejnosti

Jelikož problém probublal do širších sfér a hlavně i do mainstreamových médií, jako vždy vznikl určitý tlak veřejnosti vycházející z rozhořčení. Vzniklo „hnutí“ #deletefacebook , ke kterému se hlásí ti, kdož v návaznosti na tato odhalení mažou svůj facebookový účet (pomiňme pro tuto chvíli jak je to ve skutečnosti s reálnou možností takový účet smazat, či spíše „smazat“). Z těch nejvíce viditelných je to třeba Elon Musk, který v reakci na výzvu fanoušků smazal Faccebookové účty Tesly a SpaceX. Mozilla kupříkladu pozastavila svoji reklamu na Facebooku, takto učinily i další společnosti.

Lze očekávat změnu?

Předně je nutno si říci několik skutečností. Tou první je prosté konstatování, že tohle je hodně velký průšvih. Možná by bylo možné jej přirovnat ke Spectre / Meltdown. Stejně ochotně jako používáme Facebook bez ohledu na jeho chronické problémy se soukromím uživatelů, používáme i procesory se spekulativním vykonáváním prostě proto, že je to strašně pohodlné, výhodné a nám (malému bezvýznamnému jednotlivci) se přece nic stát nemůže.

Za druhé je ale potřeba jedním dechem dodat, že naštvaných uživatelů, kteří svoje emoce vyjádřili na internetu jsou možná stovky – tisíce – statisíce, ale Facebook má dvě miliardy uživatelů, z nichž většina je nejen spokojena s tím, jak Facebook navenek funguje, ale ani o nějakém průšvihu neví.

Ostatně Cambridge Analytica není ani první, ani poslední a nejspíš výhledově ani největší problém Facebooku v jeho historii (či budoucí historii).



Autor: Yahoo! Finance Vývoj ceny akcií Facebooku za poslední rok (březen 2018)

Lze očekávat změnu v tom, že Facebook „dostane přes papulu“, uvědomí si, že s vytěžováním osobních dat z uživatelských profilů a jeho prodejem třetím firmám to přehnal a minimálně po určitou dobu se zase bude krotit. Ale nic se nezmění na tom, že valná většina uživatelů bude Facebook nadále používat, a to stejným způsobem jako doposud.

Facebook žije z toho, že se Zuckerbergovi a všem následných vývojářům a analytikům firmy podařilo vyrobit systém, který si našel přirozenou cestu do životů významné části lidské populace na této planetě a o významném množství z této části lze prohlásit, že si s vůj život bez Facebooku dokáže představit jen stěží. I kdyby z Facebooku odešlo 100 miliónů lidí, dalších 100 miliónů se na něm časem objeví. Zčásti odjinud, zčásti půjde o navrátilce, kteří svoje #deletefacebook po nějaké době přehodnotí a seznají, že raději budou používat tento komunikační kanál se svými blízkými, než aby byli sociálně vyloučeni (z třídy, skupiny, kolektivu, …)

Výhodou Facebooku v současném světě je bohužel ta skutečnost, že významná část uživatelů neřeší detaily užívání nějaké služby. Oprávnění, která po nich (například) jejich Android při instalaci/prvním spuštění Facebooku chce, prostě vždy odklepnou a často publikují na Facebooku velmi osobní věci. Naopak jsou rádi, že takový nástroj existuje.

Zkuste si za 20 let na chvíli sednout a zamyslet se nad tím, co že byla zač ta dávno zapomenutá aféra Facebooku s Cambridge Analytica oproti tomu, jak se vyvinul svět od doby kolem roku 2010, kdy začaly první mámy dávat na Facebook – často formou veřejných příspěvků – fotografie svých malých dětí, informace o tom, kde jsou zrovna na dovolené atd.