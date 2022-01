Sandboxing se systemd: zesílení ochrany služeb pomocí namespaces

Žijeme v době, kdy jsou počítačové útoky na denním pořádku. Součástí práce každého administrátora je tedy snížit riziko úspěšného útoku pokud možno na minimum. Pomáhá nám k tomu také oddělení jednotlivých služeb (sandboxing), které zajistí, že v případě úspěšného prolomení jedné služby neohrozíme vše ostatní.

Toho můžeme dosáhnout mnoha různými způsoby jako jsou například AppArmor či SELinux nebo můžeme služby oddělit pomocí kontejnerů nebo virtualizace. Účinný nástroj nám však nabízí moderní linuxový systém samotný.

Většina dnešních linuxových distribucí používá systemd jako správce služeb a základní stavební kámen celého systému. Novější verze systemd umožňují využít namespaces (česky jmenné prostory), které dovolují lepší oddělení jednotlivých procesů a zlepšují tím jejich bezpečnost. Ukážeme si, jak prověřit aktuální stav v systému a jak pomocí konfigurace docílit zlepšení.

Analýza situace

Pro získání rychlého přehledu o situaci se nám hodí nástroj systemd-analyze, který dokáže sledovat spoustu parametrů systému od bootu až po jednotlivé služby. Nás bude zajímat jeho schopnost zkontrolovat bezpečnost služeb a oznámkovat ji. Nástroj se stal součástí systemd ve verzi 240 vydané v prosinci roku 2018.

Provedeme to pomocí parametru security . Pokud za ním neuvedeme název žádné služby, provede utilita průzkum všech spuštěných služeb a vypíše stav v jednoduché tabulce. Tabulka obsahuje název služby (unit file), stupeň odhalení (exposure) a slovní hodnocení (predicate).

Číselné hodnocení znamená míru rizika a nabývá hodnot od 0,0 do 10,0. Čím méně, tím lépe. Vyšší hodnoty znamenají slabé oddělení od ostatních služeb, nízké pak naopak více restrikcí a přísnější svázání služby. Je třeba si uvědomit, že se měří jen vlastnosti samotného systemd, ne bezpečnost procesu samotného. Do ní utilita nevidí a nedokáže ji posoudit.

Nehodnotí se tu tedy zranitelnost jednotlivých služeb, ale míra využití možností nabízených systemd k jejich svázání. Vysoká hodnota tedy jednoduše říká, že je tu co zlepšovat. Jdeme rovnou vyzkoušet, jak jsme na tom:

# systemd-analyze security UNIT EXPOSURE PREDICATE HAPPY console-getty.service 9.6 UNSAFE :-{ container-getty@0.service 9.6 UNSAFE :-{ container-getty@1.service 9.6 UNSAFE :-{ container-getty@2.service 9.6 UNSAFE :-{ container-getty@3.service 9.6 UNSAFE :-{ cron.service 9.6 UNSAFE :-{ dbus.service 9.6 UNSAFE :-{ emergency.service 9.5 UNSAFE :-{ getty@tty1.service 9.6 UNSAFE :-{ mariadb.service 6.5 MEDIUM :-| nginx.service 9.6 UNSAFE :-{ php7.4-fpm.service 9.6 UNSAFE :-{ rc-local.service 9.6 UNSAFE :-{ rescue.service 9.5 UNSAFE :-{ rsync.service 8.5 EXPOSED :-( rsyslog.service 9.6 UNSAFE :-{ ssh.service 9.6 UNSAFE :-{ systemd-ask-password-console.service 9.4 UNSAFE :-{ systemd-ask-password-wall.service 9.4 UNSAFE :-{ systemd-fsckd.service 9.5 UNSAFE :-{ systemd-initctl.service 9.4 UNSAFE :-{ systemd-journald.service 4.3 OK :-) systemd-logind.service 2.6 OK :-) systemd-networkd.service 2.9 OK :-) systemd-timesyncd.service 2.1 OK :-) systemd-udevd.service 8.0 EXPOSED :-( user@0.service 9.8 UNSAFE :-{

Vidíte, že většina služeb v systému není nijak uzavřena, proto je analyzátor hodnotí špatně. Výjimkou jsou vestavěné služby, které přímo patří k systemd. Tam si dali správci tu práci a část možností v konfiguračních souborech rovnou zapnuli. U zbytku služeb je to ale na nás.

Prohlídka konkrétní služby

Nejlepší je se zaměřit na služby, které poslouchají na síti a přijímají vstupy od uživatelů. Ty jsou nejzranitelnější a obvykle to jsou také ty, které by mohly v systému napáchat nejvíce škody. V našem případě je to tedy webový server Nginx. Můžeme se na něj rovnou podívat detailněji:

# systemd-analyze security nginx.service NAME DESCRIPTION EXPOSURE ✗ PrivateNetwork= Service has access to the host's network 0.5 ✗ User=/DynamicUser= Service runs as root user 0.4 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_SET(UID|GID|PCAP) Service may change UID/GID identities/capabilities 0.3 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_ADMIN Service has administrator privileges 0.3 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_PTRACE Service has ptrace() debugging abilities 0.3 ✗ RestrictAddressFamilies=~AF_(INET|INET6) Service may allocate Internet sockets 0.3 ✗ RestrictNamespaces=~CLONE_NEWUSER Service may create user namespaces 0.3 ✗ RestrictAddressFamilies=~… Service may allocate exotic sockets 0.3 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_(CHOWN|FSETID|SETFCAP) Service may change file ownership/access mode/capabilities unrestricted 0.2 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_(DAC_*|FOWNER|IPC_OWNER) Service may override UNIX file/IPC permission checks 0.2 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_NET_ADMIN Service has network configuration privileges 0.2 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_MODULE Service may load kernel modules 0.2 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_RAWIO Service has raw I/O access 0.2 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_TIME Service processes may change the system clock 0.2 ✗ DeviceAllow= Service has no device ACL 0.2 ✗ IPAddressDeny= Service does not define an IP address allow list 0.2 ✓ KeyringMode= Service doesn't share key material with other services ✗ NoNewPrivileges= Service processes may acquire new privileges 0.2 ✓ NotifyAccess= Service child processes cannot alter service state ✗ PrivateDevices= Service potentially has access to hardware devices 0.2 ✗ PrivateMounts= Service may install system mounts 0.2 ✗ PrivateTmp= Service has access to other software's temporary files 0.2 ✗ PrivateUsers= Service has access to other users 0.2 ✗ ProtectClock= Service may write to the hardware clock or system clock 0.2 ✗ ProtectControlGroups= Service may modify the control group file system 0.2 ✗ ProtectHome= Service has full access to home directories 0.2 ✗ ProtectKernelLogs= Service may read from or write to the kernel log ring buffer 0.2 ✗ ProtectKernelModules= Service may load or read kernel modules 0.2 ✗ ProtectKernelTunables= Service may alter kernel tunables 0.2 ✗ ProtectProc= Service has full access to process tree (/proc hidepid=) 0.2 ✗ ProtectSystem= Service has full access to the OS file hierarchy 0.2 ✗ RestrictAddressFamilies=~AF_PACKET Service may allocate packet sockets 0.2 ✗ RestrictSUIDSGID= Service may create SUID/SGID files 0.2 ✗ SystemCallArchitectures= Service may execute system calls with all ABIs 0.2 ✗ SystemCallFilter=~@clock Service does not filter system calls 0.2 ✗ SystemCallFilter=~@debug Service does not filter system calls 0.2 ✗ SystemCallFilter=~@module Service does not filter system calls 0.2 ✗ SystemCallFilter=~@mount Service does not filter system calls 0.2 ✗ SystemCallFilter=~@raw-io Service does not filter system calls 0.2 ✗ SystemCallFilter=~@reboot Service does not filter system calls 0.2 ✗ SystemCallFilter=~@swap Service does not filter system calls 0.2 ✗ SystemCallFilter=~@privileged Service does not filter system calls 0.2 ✗ SystemCallFilter=~@resources Service does not filter system calls 0.2 ✓ AmbientCapabilities= Service process does not receive ambient capabilities ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_AUDIT_* Service has audit subsystem access 0.1 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_KILL Service may send UNIX signals to arbitrary processes 0.1 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_MKNOD Service may create device nodes 0.1 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_NET_(BIND_SERVICE|BROADCAST|RAW) Service has elevated networking privileges 0.1 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_SYSLOG Service has access to kernel logging 0.1 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_(NICE|RESOURCE) Service has privileges to change resource use parameters 0.1 ✗ RestrictNamespaces=~CLONE_NEWCGROUP Service may create cgroup namespaces 0.1 ✗ RestrictNamespaces=~CLONE_NEWIPC Service may create IPC namespaces 0.1 ✗ RestrictNamespaces=~CLONE_NEWNET Service may create network namespaces 0.1 ✗ RestrictNamespaces=~CLONE_NEWNS Service may create file system namespaces 0.1 ✗ RestrictNamespaces=~CLONE_NEWPID Service may create process namespaces 0.1 ✗ RestrictRealtime= Service may acquire realtime scheduling 0.1 ✗ SystemCallFilter=~@cpu-emulation Service does not filter system calls 0.1 ✗ SystemCallFilter=~@obsolete Service does not filter system calls 0.1 ✗ RestrictAddressFamilies=~AF_NETLINK Service may allocate netlink sockets 0.1 ✗ RootDirectory=/RootImage= Service runs within the host's root directory 0.1 SupplementaryGroups= Service runs as root, option does not matter ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_MAC_* Service may adjust SMACK MAC 0.1 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_BOOT Service may issue reboot() 0.1 ✓ Delegate= Service does not maintain its own delegated control group subtree ✗ LockPersonality= Service may change ABI personality 0.1 ✗ MemoryDenyWriteExecute= Service may create writable executable memory mappings 0.1 RemoveIPC= Service runs as root, option does not apply ✗ RestrictNamespaces=~CLONE_NEWUTS Service may create hostname namespaces 0.1 ✗ UMask= Files created by service are world-readable by default 0.1 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_LINUX_IMMUTABLE Service may mark files immutable 0.1 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_IPC_LOCK Service may lock memory into RAM 0.1 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_CHROOT Service may issue chroot() 0.1 ✗ ProtectHostname= Service may change system host/domainname 0.1 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_BLOCK_SUSPEND Service may establish wake locks 0.1 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_LEASE Service may create file leases 0.1 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_PACCT Service may use acct() 0.1 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_TTY_CONFIG Service may issue vhangup() 0.1 ✗ CapabilityBoundingSet=~CAP_WAKE_ALARM Service may program timers that wake up the system 0.1 ✗ RestrictAddressFamilies=~AF_UNIX Service may allocate local sockets 0.1 ✗ ProcSubset= Service has full access to non-process /proc files (/proc subset=) 0.1 → Overall exposure level for nginx.service: 9.6 UNSAFE :-{

Je tu velká spousta dostupných voleb, jejich popis a „trestné body“, které nám za jejich nevyužití analyzátor přidělil. Na posledním řádku je opět souhrn s celkovým počtem bodů.

Dostupných mechanismů omezení služby je celá řada, nezbývá nám než se ponořit do dokumentace. Naštěstí je v ní vše velmi dobře popsáno a vysvětleno.

Uzavíráme službu

Nyní budeme potřebovat upravit unit file, tedy soubor definující službu. Jedná se o jednoduchý textový konfigurační soubor, ve kterém je definováno, jak se služba jmenuje, jak se spouští a vypíná a případně řada dalších doplňkových vlastností.

Soubory jednotlivých služeb jsou umístěny v /lib/systemd/system/ , ale needitujte je tam. Aktualizace systému by vám je přepsala. Místo toho použijte příkaz systemctl edit , který vytvoří doplňkový konfigurační soubor v /etc/systemd/system/ . Ten bude při práci se službou přidán k původnímu souboru a protože má vyšší prioritu, přepíše výchozí hodnoty. Co v něm uvedeno nebude, to bude použito z původního souboru.

# systemctl edit nginx.service [Service] PrivateDevices=true ProtectControlGroups=true ProtectHome=true ProtectKernelTunables=true ProtectSystem=full PrivateTmp=true

Připsali jsme několik voleb, jmenovitě: PrivateDevices zakáže přístup do /dev/ , ProtectControlGroups připojí hierarchii cgroups pouze ke čtení, ProtectHome znepřístupní adresáře /home , /root a /run/user , ProtectKernelTunables znepřístupní zápis do jaderných voleb v /proc a /sys , ProtectSystem připojí /etc a /usr pouze ke čtení a PrivateTmp připojí do prostředí služby její soukromý odkládací adresář.

Nyní musíme systému říct, aby si nové konfigurace všiml a spustil pomocí ní zmíněnou službu.

# systemctl daemon-reload # systemctl restart nginx.service

Co dále omezovat

Pomocí volby CapabilityBoundingSet je možné vybrat, jaké capabilities má služba k dispozici. Je tak možné například explicitně zvolit, že může otevírat síťové porty, vytvářet potomky a měnit jejich vlastníka a podobně.

S pomocí SystemCallFilter je zase možné vybrat, jaké syscally může služba využívat. Můžete je buď vyjmenovat explicitně nebo použít připravené sady. Jednou z nich je například sada @system-service , která obsahuje nejběžnější volání používaná službami.

Důležitá je možnost omezovat přístup k souborovému systému. Můžeme povolit přístup jen k vybraným adresářům, určovat, kam může služba zapisovat nebo dokonce připojit do jejího prostoru celý souborový systém jen pro čtení. Většina služeb ovšem vyžaduje možnost zápisu do některých svých adresářů, což můžeme povolit pomocí volby BindPaths= , za kterou uvedeme adresář připojený službě jen pro čtení. Volbu můžeme samozřejmě definovat vícenásobně.

Podobně můžeme připojit určité obvykle nedostupné adresáře jen pro čtení pomocí BindReadOnlyPaths= . Hodí se i možnost explicitního znepřístupnění některých cest, třeba k utilitám, na které by vůbec služba pro jistotu neměla dosáhnout. Takové cesty vyjmenujeme pomocí InaccessiblePaths= .

S pomocí MemoryDenyWriteExecute= můžeme zakázat mapování paměti pro zápis a spouštění zároveň, ProtectKernelModules= zakáže správu jaderných modulů a RestrictSUIDSGID= zakáže změnu vlastníka a skupiny u souborů a adresářů.

Ne všechny volby je samozřejmě možné využít u všech služeb, nemá například smysl u webového serveru zakazovat přístup do sítě. U mnoha služeb ale takto můžeme omezit jejich schopnosti a uzavřít je v jejich vlastním omezeném světě. Doporučuje se omezit co nejvíce vlastností, pokud to samozřejmě negativně neovlivní běžnou funkci služby.

Výsledkem vašeho snažení pak může být hláška:

→ Overall exposure level for nginx.service: 2.2 OK :-)

