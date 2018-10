 »   »  Sapkowski chce po CD Projektu stamilióny Kč, vyšla Mageia 6.1

Kalifornie vydává zákaz výchozích hesel pro internetová zařízení

Typické kombinaci jména a hesla správce jako například „admin/admin“ už brzy odzvoní, minimálně v americké Kalifornii. Tamní stát vydal zákon „Information Privacy: Connected Devices“, na základě kterého nesmí jakékoli zařízení připojitelné k internetu po prvním lednu 2020 mít předinstalované / napevno zakódované přístupové údaje snadno odhalitelného typu.

Výrobci mají více možností řešení. Každé zařízení po tomto datu může nést vlastní unikátní přístupové heslo, nebo při prvním zapojení požadovat součinnost uživatele k nastavení tohoto hesla. Zařízení, kterých se nový příkaz týká, jsou popsána jako fyzický objekt, který je schopen připojení k internetu, přímo či nepřímo, a které má přiřazenou IP adresu či Bluettoth adresu.

Cílem je zamezit mimo jiné rostoucím botnetům, které se šíří právě za pomoci výchozích nastavení hesel správců např. v routerech, IP kamerách, IoT produktech apod.

Jak dodává engadget, těžko v tuto chvíli soudit, jestli/jak se nové nařízení dotkne starších přístrojů zejména z 80. a 90. let minulého století, u nichž často není možné přihlašovací údaje vůbec měnit.

Andrzej Sapkowski versus CD Projekt Red

Polský spisovatel stojící za Zaklínačem nově požaduje po herní/vydavatelské společnosti stojící za úspěšnou herní sérií na dané motivy dorovnání autorského honoráře. Jelikož Zaklínač vydělává CD Projektu opravdu obří peníze, má jít o částku v přepočtu kolem 350 miliónů Kč. Věc je prozatím v řešení, míček je nyní na straně CD Projektu, kterému se pochopitelně zdá částka příliš vysoká, ale firma si samozřejmě chce se Sapkowskim udržet dobré vztahy. Ten se v minulosti vyjadřoval v tom smyslu, že od adaptací svých knih čeká jen velký balík peněz, nic jiného (což si můžeme vyložit tak, že pro něj jsou stěžejní jeho knížky, nikoli to, jak si je někdo jiný adaptuje do hry či seriálu – pokud jemu z toho poplynou příslušné poplatky.

Částka, kterou právní zástupci Sapkowského po CD Projektu požadují, je na úrovni 6 % z profitu, které firma na Zaklínači zatím měla, a to na základě jejích vlastní zveřejněných informací na firemním webu.

Mageia 6.1 se drží LTS jádra 4.14.x

Mageia 6.1 je konečně venku. Aktualizační vydání přichází, aby zvětšilo časový prostor pro práce na vydání Mageia 7. Podobné to bylo s řadou 5, kdy místo očekávané šestky přišly se zpožděním instalační obrazy 5.1. Sluší se dodat, že vydání 6.1 logicky obsahuje o nestandardně velkou várku aktualizací, která do Mageiy 6 přišla před pár měsíci, pročež by mělo jít o snadnější cestu k instalaci nového systému.

Základem je jádro Linux 4.14.70 LTS (plus třeba aktualizované binární ovladače Nvidia s podporou GPU generace Pascal). Z desktopých aplikací například GNOME 3.24.3, KDE Plasma 5.12.2, Chromium 68, Firefox 60.2, LibreOffice 5.3.7.2, VLC 3.0.2. Vydání je k dispozici pouze v podobě Live médií + síťové instalace. Nyní tvůrci více „šlápnou na plyn“ v pracech na verzi 7, která se mezitím opět odsunula do budoucna. Mageia se dlouhodobě potýká s nedostatkem lidí/času, časový plán pro sedmičku už raději ani není vyplněn.

Krátce

Historie se opakuje. Microsoft před pár dny začal s počáteční distribucí další pravidelnou větší aktualizace Windows 10 (tzv. October Update, číselně značený 1809) a jako už dříve, i nyní někteří uživatelé hlásí, že po aktualizaci se jim ztratila data. Konkrétně profily a s nimi svázané dokumenty, hudba, obrázky atd. Z prozatím dostupných řešení se jeví být funkčním vypnutí group policy, které mažou data po uplynutí určité doby (příkaz gpedit ). October Update zatím není šířen ve velkém, takže je možné, že redmondský gigant věc opraví než podzimní aktualizaci zveřejní pro široké masy.

). October Update zatím není šířen ve velkém, takže je možné, že redmondský gigant věc opraví než podzimní aktualizaci zveřejní pro široké masy. Čerstvě dokončované vyjednávání o nové obchodní dohodě NAFTA (North American Free Trade Agreement) mezi USA, Kanadou a Mexikem má některé autorskoprávní důsledky. Pro Kanadu to znamená, že bude muset prodloužit platnost copyrightu o 20 let, z 50 na 70 let po smrti autora. Minimálně.

TorrentFreak připomíná, že nejstarší aktivní torrent stále běží, a to už 15 let. Fanouškovský film Fanimatrix si tak stále lze stáhnout stejnou cestou jako v roce 2003 a jak potvrzují někteří seedeři, hodlají tento torrent nechat aktivní, dokud budou moci.