Canonical přepracuje Snapcraft, KDE vylepšuje vzhled QtQuick aplikací

KDE vylepšuje vzhled QtQuick aplikací

V podstatě jediná novinka míří do projektu KDE, zato ale došlo k řadě vylepšení a opraveny jsou mnohé chyby. Tou novinkou je přidání hlasitosti do tooltipu audio přehrávače po najetí myší nad ikonu v hlavní liště (změna se objeví v Plasmě 5.24).

Vylepšení zahrnují například úpravu appletu pro baterii a jas. Ten se nově stává pouze appletem jasu, kde samozřejmě umí nastavit i jas na strojích, jež nejsou vybaveny žádným akumulátorem. Sjednocen je styl vzhledu appletů, které mají scrollovatelný obsah. Nově v Plasmě 5.24 také dojde ke změně chování systému po přesunutí či po vytvoření nového prvku (souboru apod.). Ten bude nově po takové akci označen jako vybraný. V Monitoru systému bude se stejnou Plasmou uváděna rychlost síťových rozhraní v bitech za sekundu.

Při běhu na Waylandu už nebude systém zobrazovat ikonu pro virtuální klávesnici mimo režim tabletu. Nově také při nastavení automatického přihlašování bude uživatel varován, že možná bude chtít upravit též nastavení KWallet.

Aplikace používající zobrazení relativních datumů/časů je budou ukazovat v přesnější podobě. Ikona Yakuake přechází na černobílou. Menu aplikací napsaných s QtQuick mají nově stejnou velikost a vzhled jako ty využívající QtWidgets. U QtQuick je upraveno i chování posuvníků shodně s ostatními (scrollování když je kurzor nad nimi).

Okular je od verze 21.12.1 spolehlivější v otevírání či podepisování dokumentů chráněných heslem a opraveno má i zobrazování knížek, kde dosud občas chybně zobrazoval prázdná místa. Obecně lépe pak s Plasmou 5.24 a Dolphinem 22.04 bude fungovat spojení přes MTP – zařízení se korektně zobrazují v discích a zařízeních v Dolphinu a lépe se s nimi pracuje.

Už do Plasmy 5.23.5 pak zamířila oprava pro Bluetooth zařízení, které se připojují nestandardním způsobem (například bezdrátové ovladače PlayStation Dualshock 3).

Když uživatel vypne a znovu zapne monitor, už se nebude stávat, že by některá okna změnila svoji velikosti. Kliknutí na pausu v systémovém nastavení vyhledávání souborů nově opravdu pozastaví indexování.

Nechybí ani některé dílčí opravy pro Wayland, byť lze konstatovat, že je jich již povážlivě méně, což koresponduje s tím, že KDE/Plasma je nyní již na Waylandu celkem dobře použitelné. To vše a další novinky již tradičně shrnuje Nate Graham na svém blogu.

Vyšlo Wine 7.0-rc5, ostrá verze zase o krok blíž

Již pátý kandidát na vydání Wine 7.0 je na světě. Z logiky věci zmrazení vlastností si tak dnes neuvedeme žádné novinky, toto vydání jen opravuje mnohé zjištěné chyby.

Těch jsou tentokrát tři desítky, nejstarší čekala na opravu skoro 12 let, nejmladší 4 dny a opravena je například i chyba znemožňující spuštění her Fallout 1 a Fallout 2 (nahlášena před dvěma týdny). Phoronix tak nyní připomíná vše, co Wine 7.0 přinese.

Canonical přepracuje Snapcraft, stávající verze se stává Legacy

Budoucnost Snapcraftu je tématem posledního blogpostu Canonicalu. Phoronix vtipně svoji zprávu komentuje, že po přečtení titulku si člověk mohl představit, že Canonical přejde na Flatpak jako zbytek linuxového světa, ale ne, Canonical raději překope celou architekturu Snapcraftu.

Každopádně stávající Snapcraft míří do fáze Legacy a pracuje se na zbrusu novém Snapcraftu.

Nová architektura bude lepší, modulárnější. Canonical má v tuto chvíli k dispozici raný vzorový koncept, který pokrývá jen určité aspekty funkcionality ilustrující, jak bude celek vypadat, aby mohli tvůrci na novou modulární architekturu snadno přejít. Funkčnost stávajících projektů stavějících na core18/core20 je/bude zachována v rámci legacy části.

Jak konkrétně to bude vypadat, ukáže tento rok, neb Canonical se vlastními slovy odvážně pouští tam, kam se dosud člověk nevydal (český překlad známého hesla ze Star Treku). Snapcraft by každopádně po této revoluci měl být jednodušší, rychlejší, robustnější a dávat lepší uživatelskou zkušenost. Podrobnosti v blogpostu Igora Ljubuncice z Canonicalu.

Výkon Radeonů na konci roků 2020 a 2021

Phoronix přeměřil výkon grafických karet Radeon 5700 XT, Radeon VII a Radeon 6800 XT na Linuxu, a to v současné době oproti době před 1 rokem. Měření proběhlo na stejné hardwarové sestavě (na bázi Ryzen 9 5950X), a to se systémem z konce roku 2020 (Ubuntu 20.10 s jádrem Linux 5.9 + Mesa 20.2), dále Současném Ubuntu 21.10 (s Linux 5.13 a Mesa 21.2) a vše doplnila měření na Ubuntu 21.10 využívajícím jádro Linux 5.16 z Gitu a vývojovou verzi Mesa 22.0 (což můžeme brát jako náhled na výkon Radeonů na Linuxu v horizontu nejbližších týdnů).

Výsledky jsou typicky Linuxové. Pro různé hry a různá jejich nastavení může výkon buď narůstat, nebo i klesat. Nárůst přitom je někdy zanedbatelný, někdy výrazný.

Zprůměrováním testů dospěl Phoronix k závěru, že oproti předloňskému Ubuntu je možné s verzí postavenou na příštím jádru 5.16 dosáhnout o ~13% vyššího výkonu u Radeonu 6800 XT, zhruba o 7% vyššího výkonu pak u staršího Radeonu 5700 XT. Detaily v testu na Phoronixu.

Intel Clear Linux stále nejlepší, u SVT-AV1 až dvojnásobně

Ještě u jednoho zajímavého testu se dnes zastavme. Phoronix též přeměřil výkon různých linuxových distribucí na dvouprocesorovém serveru s Xeony Platinum 8380 (10nm Xeony generace Ice Lake, s 2×40 jádry, tedy celkem 160 HT vlákny a TDP 2×270W). Měření proběhlo s Ubuntu 20.04.2 LTS + Ubuntu 21.04 + Ubuntu 22.04 LTS (denní build z 2. ledna 2021) oproti Clear Linuxu verzí 34630 (jádro 5.10.19) a 35470 (jádro 5.15.11).

Výsledky jsou dle očekávání, Clear Linux vyhrál ve více než 95 % ze 49 provedených testů. Zajímavé to je ale zejména u kodéru SVT-AV1, kde lze říci, že CPU od Intelu, systém od Intelu a kodér od Intelu by měly dávat nejlepší výsledky. Je tomu tak, na 4k videu se Ubuntu s rychlostí komprese v daném nastavení SVT-AV1 pohybuje mezi 28 a 32 fps, Clear Linux dosahuje 60–63 fps, tedy prakticky dvojnásobné rychlosti.

Podobný nárůst ukazuje i u SVT-HEVC v jednom z nastavení (jiný kompresní profil dává nárůst výkonu „jen“ zhruba třetinový). Potvrzuje se tak nadále, že Intel dohání horší parametry a výkon svých CPU schopností extrémních optimalizací oproti generickým linuxovým distribucím. V průměru je výkon na Clear Linuxu zhruba o polovinu vyšší než na Ubuntu.