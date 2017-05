 »   »  SeaMonkey má málo vývojářů, ohrožují ho změny ve Firefoxu

Vývojáři SeaMonkey vydali na blogu článek popisující současný stav projektu a těžkosti, které vývoj provází. Na začátku zdůrazňují, že rozhodně nemají v plánu s vývojem skončit. Pokud ale mají pokračovat ve své práci, budou potřebovat pomoc komunity. V současné době totiž tým vývojářů tvoří jen sedm lidí, kteří pracují ve svém volném čase. Pokud by kterýkoliv z nich odešel, dostane se SeaMonkey do existenčních problémů.

Malá skupina vývojářů spolu s nedostatečnou infrastrukturou jsou důvodem, proč nabírá vydávání nových verzí velké zpoždění. Brzy by měla vyjít nová verze 2.48, která staví na Firefoxu 51. Ten byl ale vydán už v lednu, zpoždění tedy pravděpodobně dosáhne čtyř měsíců. To je problém hlavně kvůli bezpečnostním opravám, které se do SeaMonkey dostávají s velkým odstupem. Věřte, že se nám to nelíbí o nic víc než vám.

Aby toho nebylo málo, Firefox připravuje na následující měsíce velké změny, které se budou týkat nejen vzhledu, ale také vnitřního uspořádání. Vymění jádro za moderní a výkonnější, ale tím také odřízne podporu starých rozšíření a ukončí podporu XUL. Na těchto vlastnostech ale SeaMonkey staví a neobejde se bez nich. Podobné problémy trápí také vývojáře e-mailového klienta Thunderbird, který také staví na technologiích z Firefoxu.

SeaMonkey je balík aplikací navazující na ukončený projekt Mozilla Suite. Jeho součástí je webový prohlížeč, e-mailový klient, XHTML a HTML editor a IRC klient.

Vývojáři SeaMonkey tedy plánují získat nějaký čas tím, že přejdou na Firefox 52 ESR a použijí ho jako základ pro verzi 2.49. Vývoj tak bude na několik dalších verzí zmrazen a bude čas vyřešit všechny nevyřešené bugy a dohnat bezpečnostní záplaty.

Největším problémem ale bude podpora WebExtensions místo XUL, což je nevyhnutelná změna, která nastane s Firefoxem 57. Není jasné, jak dlouho se nám podaří udržet klasická rozšíření. Jisté je jen to, že vývojáři nemají prostor na vlastní vývoj, při tak malém počtu nejsou schopni si oddělit vlastní klon jádra Gecko a pokračovat v něm. Existuje sice řada forků Gecka, ale vývojáři SeaMonkey nemají v plánu na některý z nich přejít. Mají nedostatek vývojářů samy o sobě a nedokáží se vyrovnat se změnami, které Mozilla chystá.

Tým tak bohužel nebude schopen udržovat podporu starých XUL rozšíření, ani opuštěných modulů využívajících staré NPAPI rozhraní. Jakmile budou pryč, budou pryč. Naše vývojářská základna je příliš malá, aby dělala vlastní fork. Nové technologie, založené na webových standardech, jsou podle nich nevyzrálé a stále se ještě vyvíjejí.

Vývojáři zároveň řeší problémy s infrastrukturou. Ta stále ještě běží na serverech Mozilly, ale není nijak aktivně vyvíjena nebo spravována. Vývoj Firefoxu se navíc přesouvá jinam, což zase nechává projekt SeaMonkey na holičkách. Naštěstí se podařilo dohodnout spolupráci SeaMonkey a Thunderbirdu, takže oba projekty budou postupovat společně. Další dobrá zpráva je, že projekt má nějaké peníze od vyhledávače DuckDuckGo, který je výchozím vyhledávačem v SeaMonkey. Kdykoliv použijete vyhledávání, dostaneme trochu peněz. Máte možnost vývoj také podpořit přímým darem.

Vývojářský tým tedy teď hledá aktivně hlavně posily. Potřebuje pomoci s programováním, úpravou vzhledu do HiDPI, aktualizovat weby, třídit bugy v BugZille a třeba i pomoci s dokumentací. Podle hesla: každá ruka bude dobrá.