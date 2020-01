 »   »  Shambles je útok, který snižuje bezpečnost SHA-1 na úroveň MD5

Gaëtan Leurent a Thomas Peyrin odhalili nový útok na hašovací funkci SHA-1, který nazvali Shambles (PDF). Podařilo se jim natolik zjednodušit hledání kolizí, že se tím prakticky SHA-1 dostává na úroveň dávno prolomené funkce MD5. SHA-1 je tedy pro jakákoliv autentizační schémata mrtvá a žádné bezpečnostní nástroje by na ni neměly spoléhat.

Od SHAttered ke SHAmbles

První teoretické útoky na hašovací funkci SHA-1 se objevily už v roce 2005. Nebyly sice prakticky realizovány kvůli nutnosti obrovského výpočetního výkonu, už ale znamenaly první trhliny v bezpečnosti běžně používané funkce.

Už v roce 2010 americká organizace NIST vyřadila SHA-1 z doporučovaných hašovacích funkcí. Postupně se v průběhu let dostávala pryč z různých aplikací, například CA/B Fórum od roku 2016 zakazuje vydávání nových certifikátů používající tuto nebezpečnou funkci. Prohlížeče pak postupně takové certifikáty začaly označovat za nedůvěryhodné.

Přesto zůstává řada aplikací, které stále ještě na SHA-1 staví. První skutečná kolize pak byla předvedena na začátku roku 2017 a byla nazvána SHAttered. Google tehdy společně s vědci z CWI Institute in Amsterdam představil dva PDF dokumenty s odlišným obsahem, ale se stejným hašem SHA-1.

Útok tehdy stál 110 000 dolarů a vyžadoval pronájem spousty hardware pro 6500 let procesorového výkonu. Přestože to vypadá jako vysoké číslo, před dvěma lety to bylo mnohem méně, než se předpokládalo. Praktická kolize ukázala, že SHA-1 opravdu není bezpečný algoritmus a nejde o nějakou teoretickou slabinu. Všechny útoky proveditelné na MD5 je teď možné provést také na SHA-1, píší autoři v oznámení.

V praxi je ovšem využitelnost tohoto konkrétního útoku diskutabilní, protože potenciální útočník neměl přímou kontrolu nad kolizními daty. Prakticky mnohem lépe využitelný by byl útok, při kterém by bylo možné předem zvolit podobu kolizního dokumentu. Pak by bylo například možné upravit jméno certifikační autority nebo pozměnit část dokumentu chráněného pomocí SHA-1.

Lépe, rychleji, levněji

Čerstvě odhalený útok Shambles nejen že dovoluje použít „vybraný prefix“, čímž je možné vlastně cíleně připravit kolizní dokument, ale funguje také výrazně rychleji a levněji. Samotný test proběhl už v loňském roce a podle autorů stál asi 74 000 dolarů.

Při lepší optimalizaci software a s použitím novějšího efektivnějšího hardware by jej prý bylo možné ale provést zhruba za 45 000 dolarů. Do pěti let cena navíc klesne přibližně na pětinu. Zajímavé je, že starší útok SHAttered by se dnes dal pořídit zhruba za 11 000 dolarů, tedy za desetinu toho, co před dvěma lety.

Shambles snížil výpočetní náročnost útoku přibližně desetkrát. K demonstraci útoku bylo použito 900 grafických jader Nvidia GTX 1060, která na výpočtu pracovala dva měsíce. Díky možnosti vybrat si prefix obou kolizních zpráv lze vytvořit smysluplné dokumenty, které jsou pak v praxi zneužitelné.

Útok na důvěru v GnuPG

Nově objevená zranitelnost je dalším hřebíkem do rakve už tak prakticky pohřbené hašovací funkce SHA-1. Stále ovšem existuje řada míst, kde ji najdeme. Příkladem je PGP, kde se kvůli zpětné kompatibilitě stále ve výchozím stavu k ověření identity uživatele používá SHA-1.