 »   »  SixXS vypne IPv6 tunely, služby ukončí 6. června

Organizace SixXS svým partnerům rozeslala oznámení, že plánuje vypnout své IPv6 tunely. Už před časem přestala organizace přijímat nové registrace. Datum ukončení provozu bylo stanoveno na 6. června 2017. Několik dní nato by měl být ukončen celý projekt. Služba byla užitečná zejména v počátcích IPv6, kdy umožňovala připojení do IPv6 sítě bez toho, aniž by konkrétní poskytovatel internetového připojení nový protokol podporoval.

Uživatel ze své strany nemusí činit žádné kroky, SixXS se postará o vymazání uživatelských informací, kromě základních dat o provozu, a také vymazání záznamů z databází RIPE a APNIC.

IPv6 už je v běžné nabídce poskytovatelů

Důvod rozhodnutí je nasnadě: zájemci o připojení přes IPv6 už obvykle mohou využít služeb poskytovatele připojení a tunelování nepotřebují. To ukazují také statistiky. Od roku 2011 se snížil přísun nových uživatelů, také se značně snížilo celkové využití služby.

SixXS: vývoj počtu nových tunelů

V roce 1999 jsme napsali: Naším konečným cílem je uzavřít službu tehdy, až většina uživatelů bude mít možnost připojit se k IPv6 přímo přes svého poskytovatele, píše se v oznámení. Poskytovatelé připojení ukázali slušný zájem o poskytování IPv6, ale někteří naopak začali SIxXS uvádět jako důvod, proč o to zájem nemají, pokračují provozovatelé s tím, že tunely SIxXS už by mohly být i kontraproduktivní.

Pokud vás zajímají konkrétní čísla, aktuálně služba měla cca 38 tisíc uživatelů aktivních během posledních sedmi dní, přičemž většina z nich využívala pouze jedno spojení. Spojení přicházelo ze 140 zemí světa, zdaleka nejvíc však z Německa (podíl 31 %). Následovaly Spojené státy, Nizozemsko a Brazílie. V České republice je aktivních téměř sedm set uživatelů. Také u nás je umístěn jeden server.

Alternativ mnoho není

Provozovatelé zdůrazňují, že nemají zájem o předání projektu někomu jinému, kdo by pokračoval v jeho provozu. Stojí si za tím, že v dnešní době už není třeba. Služba navíc používá vlastní serverový software, který je a zůstane uzavřený. Autoři ale avizují, že rozhodnutí v budoucnu ještě mohou přehodnotit a serverovou část otevřít. Klient už je otevřený dlouhou dobu.

Přestože SixXS žádné konkrtétní alternativy nedoporučila, nějaké existují, viz např. základní přehled na Wikipedii. Většina však má jen omezené použití a omezený počet serverů. Jako asi nejlepší alternativa se jeví tunnel broker od Hurricane Electric, který je rovněž zdarma a má body rozmístěné po celém světě. Na rozdíl od SixXS ale nedosáhne přes NAT, takže uživatel potřebuje veřejnou IPv4.