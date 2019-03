 »   »  Skype neběží ve Firefoxu, Nvidia končí s Keplerem

Nvidia začne odstraňovat podporu GPU Kepler

Nvidia již brzy přestane udržovat podporu grafických čipů generace Kepler – tedy GeForce GTX 6×x – ve firemním ovladači. První na odstřel přicházejí notebookové grafické procesory, ty desktopové se zatím bát nemusejí. Notebookové čipy Nvidia odstaví v dubnu tohoto roku z GameReady ovladačů, bezpečnostní aktualizace pro ně však bude vydávat ještě po celý další rok. Informace se netýká vysloveně linuxového ovladače GeForce, nicméně stále platí, že většinu kódu Nvidia sdílí s Windows a tak lze podobný vývoj předpokládat i na Linuxu.

Počátek konce povedeného 28nm Kepleru přichází zhruba rok poté, co Nvidia odstavila generaci předchozí, enormně nenasytné 40nm grafiky řady Fermi. Kepler na Linuxu pak bude nadále podporován v rámci „Legacy“ ovladače, což znamená víceméně žádné (podstatné) novinky, ale podporu pro budoucí kernely, X.Org atd. Funkčnost ani těchto starých grafik stále není v ovladači nouveau plnohodnotná.

Vydán KDE Frameworks 5.56

Technologický základ desktopového prostředí KDE dostal v nové verzi velkou řadu novinek. Mezi nimi nechybí řada oprav pro Baloo, nové ikony Breeze, záplata řešící chybu CVE-2013–0779 v KCodecs, extraktor pro AppImage v KFileMetaData či vylepšení v extraktoru FFmpeg, podpora pro portály KIO/KRun, vylepšení frameworku Kirigami, lepší doplňování textu v KTextEditor , vylepšení komponenty KWayland či v mnoha ohledech lepší zvýrazňování syntaxe.

GNOME 3.32 vyjde během pár dnů

Aktuálně je na světě již RC2 verze nadcházejícího GNOME 3.32 (označovaná jako 3.31.92) s tím, že ostrá verze se objeví příští týden. Podrobnosti shrnuje kompletní soupis změn, na předním místě jde jistě o lepší podporu škálování ve Shellu a Mutter (fractional scaling). Dále zde najdeme aktualizovanou verzi prohlížeče Epiphany/GNOME Web (animované dokončené stahování, spolehlivější rozpoznávání formuláře pro zadání hesla, …), rychlejší ukládání PNG v Gdk-Pixbuf (a také opravy týkající se formátu JPEG2000), lepší podporu initrd injection v GNOME Boxes, podporu expresní instalace Ubuntu, mnohá vylepšení v GNOME Software ři pdoporu Snapu v Eye of GNOME.

GNOME 3.34 v září

Je tedy nejvyšší čas začít vyhlížet verzi následující, což znamená verzi 3.34. Na ní již vývojáři začali pracovat a finálního vydání bychom se měli dle plánu dočkat 11. září 2019 (což jak poznamenává Phoronix, je o týden později v porovnání s obvyklým šestiměsíčním cyklem vývoje GNOME – změna souvisí s konferencí GUADEC).

První testovací verze (3.33.1) bychom se měli dočkat 24. dubna, začátkem srpna pak dojde ke zmrazení UI a vlastností a první kandidát na tuto verzi vyjde začátkem září. Podrobnosti shrnuje příslušný záznam na Wiki projektu.

Nový webový Skype nefunguje ve Firefoxu

Microsoft představil nový Skype for Web. Jak sám uvádí, můžeme si nyní užívat nejnovější vlastnosti Skypu na jakémkoli desktopu, což v závorce upřesňuje jako Windows 10 a macOS 10.12 či vyšší. Vše funguje v Chrome či Edge.

Připomeňme, že Microsoft vzdal boj s Googlem a budoucí Edge (či jak se to bude jmenovat) postaví na základu Chrome. Možná v tom lze zčásti hledat důvody, proč nový webový Skype ani uživatele nepustí k přihlášení ve Firefoxu. Dle reakcí uživatelů přitom stačí jen změnit user agent a je po problému (s přihlášením, funkcionalita opravdu může být trochu jiná věc – možná jde o stav podpory WebRTC, možná o něco jiného).



Autor: David Ježek Skype for Web ve Firefoxu 65 (březen 2019)

Samsung si patentoval TV zcela bez drátů

Ani signál, ani napájení nemusí do televizoru putovat „po drátu“. Taková je idea jihokorejského Samsungu popsaná v novém patentu. Firma již delší dobu vyvíjí úsilí, aby z televizorů visících na zdech nevedly změti kabelů, což do značné míry řeší již současné produkty s již jen minimálně rušivým připojením panelu ke zbytku TV (u některých modelů využívajících firmení koncept One Connect).