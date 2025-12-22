Šlesvicko-Holštýnsko šetří díky open source 15 milionů eur ročně

Šlesvicko-Holštýnsko šetří díky open source
Spolkový stát Šlesvicko-Holštýnsko pokračuje v odklonu od proprietárního softwaru a hlásí výrazné úspory. Přechod z řešení od Microsoft na LibreOffice je zhruba z 80 % dokončen a v roce 2026 má přinést více než 15 milionů eur ročně na ušetřených licencích.
Na dokončení migrace a další rozvoj open-source nástrojů je plánována jednorázová investice 9 milionů eur. Kromě finanční stránky stát zdůrazňuje i datovou suverenitu. Citlivá veřejná data totiž zůstávají pod místní kontrolou a mimo zahraniční cloudy.
Vojtux, distribuce pro zrakově postižené
Vojtěch Polášek, nevidomý softwarový inženýr ze společnosti Red Hat představil Vojtux, linuxovou distribuci pro zrakově postižené uživatele. Vychází ze spinu Fedory 43 s desktopovým prostředím MATE. Tato distribuce zůstává co nejblíže původnímu Fedora Mate Spin, aby bylo zajištěno, že projekt zůstane udržovatelný.
Většina úprav je distribuována jako balíčky RPM, což znamená, že je mohou znovu použít i jiné distribuce. Jeho klíčovou vlastností je hlasové ovládání ihned po instalaci. Jakmile je živá plocha připravena, Orca se spustí automaticky. Po instalaci je nakonfigurována tak, aby se spouštěla na přihlašovací obrazovce a také po přihlášení. Konečným cílem je, aby žádný Vojtux nebyl potřeba a požadovaná vylepšení se dostala do upstreamu.
Ubuntu 26.04 Snapshot 2
Canonical vydal Ubuntu 26.04 Snapshot 2 o týden dříve, než bylo plánováno. Jde o druhý z pěti vývojových snapshotů před vydáním LTS v dubnu 2026. Novinek je zatím minimum: hlavně technické změny „pod kapotou“ a aktualizace knihoven. Větší uživatelské novinky, jako GNOME 50 nebo nové výchozí aplikace, dorazí až v příštím roce.
Snapshoty se příliš neliší od běžných denní sestavení a slouží především k testování vývoje. K dispozici jsou i pro další příchutě (Kubuntu, Xubuntu aj.). Finální Ubuntu 26.04 LTS vyjde 23. dubna 2026.
MidnightBSD 4.0 přináší řadu změn
Zatímco stabilní FreeBSD 15 byla oficiálně vydána začátkem tohoto měsíce, MidnightBSD si dál razí vlastní cestu. MidnightBSD 4.0 zahrnuje nejnovější aktualizace z řady FreeBSD 13, aktualizuje mnoho knihoven třetích stran a přináší nejnovější verzi správce balíčků mport.
Součástí vydání jsou také desítky dalších změn v jádře, vylepšení hypervizoru bhyve pro virtualizaci a řada bezpečnostních oprav. Na straně hardwarové podpory MidnightBSD 4.0 standardně používá nový ovladač USB HID, nabízí základní podporu procesorů Intel Alder Lake v ovladači HWPMC, rozšiřuje podporu Wi-Fi PCI adaptérů Realtek, přidává podporu Intel BE200 v ovladači IWLWIFI, označuje AGP jako zastaralé a přináší další dílčí vylepšení.
Nově vydáno
Michael Prokop oznámil vydání Grml 2025.12, aktualizované stabilní verze živého linuxového systému založeného na Debianu. Shanios, neměnná desktopová distribuce založená na Arch Linuxu vyšla ve verzi 2025.12.14. Vyšel Expirion Linux 6.2–251214, nové vydání distribuce založenu na Devuanu, která nabízí edice s prostředími LXQt a Xfce. K dispozici je pearOS 2025.12, nové vydání na Arch Linuxu postavené distribuce, která nabízí prostředí KDE Plasma upravené do podoby macOS.