 »   »  Slovenská komunita se obrací na ICANN, prodej domény .SK prý porušuje pravidla

Dopis pro ICANN

Prodej národní domény .SK do rukou britské firmy CentralNic prý porušuje pravidla organizace ICANN. Podle iniciativy NašaDoména.sk jde o předelegaci domény, která podle pravidel vyžaduje vždy souhlas lokální internetové komunity. Tú na Slovensku reprezentujú subjekty združené pod petíciou NašaDoména.sk. Združenie sa preto obráti s požiadavkou o posúdenie, či je tento transfer v poriadku, na svetovú internetovú autoritu ICANN, píše se v tiskové zprávě sdružení [PDF].

Slovenské sdružení proto zaslalo organizaci ICANN dopis [PDF], ve kterém upozorňuje na rozsáhlý majetkový převod, který se týká také samotné národní domény, možnosti určovat pravidla další registrace, určovat ceny či strukturu trhu. Je očividné, že takto rozsáhlý převod pravomocí by měl být považován za předelegaci , píše se v dopise. Sdružení uvádí, že sice prodej posvětil stát i původní provozovatel, ale nebyla s ním obeznámena komunita. Tudíž je jasné, že by tento převod měl být organizací ICANN považován za skrytou předelegaci, říká dopis. To je přímým porušením pravidel a jde proti zájmům komunity, které jsou zakotveny například v RFC 1591.

Zmena akcionára SK-NIC je považovaná za takzvanú skrytú redelegáciu, takže podlieha uvedeným podmienkam. Komunita združená okolo stránky NašaDoména.sk pritom s týmto predajom národnej domény .SK do zahraničia nesúhlasí, pretože podmienky sú pre štát a občanov Slovenska zjavne nevýhodné. Obraciame so žiadosťou na internetovú autoritu ICANN, přibližuje další kroky předseda iniciativy Ondrej Jombík.

Internetová komunita se chce i nadále zasadit o navrácení správy národní domény zpět do rukou občanů Slovenska. Chce vytvořit neziskovou organizaci, která by doménu provozovala a jejíž případné zisky by šly zpět do prospěšných projektů, například vzdělávacích.

Převod byl předem plánovaný

Sdružení poskytovatelů webhostingu tvrdí, že převod domény byl dlouhodobě plánovanou akcí. Takýto stav pritom mohol nastať len vďaka aktívnej podpore Úradu vlády pre investície a informatizáciu SR. Pod vedením Petra Pellegriniho vyšli úradníci majiteľom súkromnej spoločnosti SK-NIC v ústrety a podpísali s nimi pre štát nevýhodný dodatok zmluvy. Ten pritom ZPW podrobne pripomienkovalo, aktívne spolupracovalo s Pellegriniho úradom a prichádzalo s konštruktívnymi návrhmi, z ktorých ale štát do zmluvy nezapracoval takmer nič.

Organizace kritizuje postup úřadů i samotného předsedy Národní rady. Ak bolo od začiatku jediným cieľom predať doménu .SK do zahraničia, je poľutovaniahodné, že Peter Pellegrini pritom zavádzal internetovú komunitu združenú okolo petície NašaDoména.sk. Predstieranou vôľou spolupracovať či predstieranou vôľou akceptovať požiadavky poskytovateľov webhostingu, operátorov a ďalších subjektov, sa nakoniec vysmial našim úprimným snahám, říká Ondrej Jombík.

S novým majitelem přicházejí změny

CentralNic přinesl na Slovensko nový registrační systém, po kterém se volalo léta. Umožňuje například spravovat domény pomocí API, přináší nový systém registrátorů nebo dovoluje registrovat doménu až na 10 let dopředu. CentralNic má vyspelejší systém správy domén, z čoho by mohli profitovať registrátori aj vlastníci domén, vítá nový systém komunita.

Zároveň se ovšem obává praktik nového vlastníka. Spoločnosť CentralNic, ktorá teraz vlastní doménu .SK má kontroverzný imidž. Nadobudla napríklad národnú doménu Laosu .LA a špekulatívne začala zvyšovať cenu určitých domén s cieľom predať ich výhodne pre súkromné spoločnosti pôsobiace v Los Angeles. Laoská vláda sa teraz snaží získať svoju národnú doménu spod kontroly CentralNic späť do svojich rúk, píše se v dopise.

Slovenská národní doména .SK byla původně převedena na soukromou firmu podvodem, poté byla léta provozována bez investic do rozvoje a příjmy plynuly do rukou firmy Danubiatel. Poté slovenská vláda za zavřenými dveřmi sepsala dodatek smlouvy a nakonec tak umožnila prodej britské společnosti CentralNic za 26 milionů eur.