 »   »  Slovenský GOVNET: jak je to v něm s bezpečností emailu?

Zdá se, že nová vicepremiérka Veronika Remišová, která má na starosti Úřad vicepremiéra pro informatizaci a investici, se ujala boje s neschopným ICT prostředím slovenské vládní sféry s plnou vážností. Jeden ze zatčených byl totiž vedoucím sekce kybernetické bezpečnosti na jejím Úřadu.

To vše se děje v 21.století, v zemi, která na digitální transformaci v průběhu deseti let zkonzumovala více než jednu miliardu eur. Procesy jsou ale stále komplikované, byrokracie neubývá, kvalita služeb pokulhává a technické prostředky jsou zastaralé a přetížené. Přitom Slovensko je členem Evropské unie i NATO, a tak by se zdálo financování informatizace z evropských zdrojů bude pod drobnohledem a neopomene se kyberbezpečnost. Oprávněně, protože slovenský Národní bezpečnostní úřad si v roce 2006 způsobil mezinárodní ostudu, když přístup do své sítě chránil triviálním heslem „nbusr123“.

Podle informací, které přinesl slovenský Denník N, vyšetřovatelé Národní kriminální agentury zabavili i přístroje, které měly umožňovat odposlouchávání hovorů a emailů. K tomu se následně vyjadřovali politici i sám ředitel Slovenské informační služby, jenomže z chaosu jejich vyjádření je jasné jenom to, že se nejedná o zásah cizího státu.

Jak je tedy možné odposlouchávat email?

V běžném schématu emailové komunikace není nic speciálního. Pokud považujeme nižší vrstvy OSI modelu za dostatečně bezpečné (například dobrá fyzická bezpečnost, nebo třeba bez BGP hijacku), zohledníme nasazení SPF a DKIM (nebo dokonce na DMARC), které ale nechrání proti narušení důvěrnosti, a doufáme, že konfigurace emailových služeb je v souladu s best practice, pak jedinou potenciálně nezabezpečenou komunikací může být komunikace mezi emailovým serverem třetí strany do internetu a firewallem naší organizace. Jinak by měla být celá komunikace chráněná pomocí TLS, a to včetně interní komunikace a komunikace mezi klientem a serverem.

Z pohledu uložených dat můžeme zašifrovat souborový systém, kde jsou mailboxy, nebo přímo celou databázi mailboxů. Pak je email v čistém textu čitelný jenom v bodě, kde se ukončuje TLS spojení. Tady může nastoupit šifrování mezi klienty (PGP nebo S/MIME), které chrání tělo emailu v průběhu komunikace i po uložení do mailboxu na serveru nebo na klientském zařízení.

Když pak uvážíme zabezpečení operačních systémů emailového serveru a klienta, všech komponentů a jejich aktuálnost, i třeba jejich fyzickou bezpečnost (zejména u klientského zařízení), snížili jsme většinu rizik na minimum. Zůstává jenom osmá vrstva OSI modelu, ale i uživatelské chyby je možné redukovat neustálým tréninkem, školením nebo uplatněním uznávaných doporučení. To už zní celkem dobře a míst na odposlouchávání je najednou poskrovnu.

Jenomže tohle by byl ideální scénář. Proto to jsme to zkusili v praxi, a rychlý, neinvazivní a neagresivní průzkum jsme provedli pomocí pasivního DNS a dalších veřejných služeb, abychom nikomu neuškodili.

Průzkum domén

Pokud zvážíme fakt, že mělo dojít k údajnému odposlouchávání emailů, ideálním místem k tomu by byl systém, kde se všechny emaily pro doménu gov.sk potkávají. Tím je systém v MX záznamu mail.gov.sk. Rychlým průzkumem jsme identifikovali 163 doménových záznamů druhého, třetího, čtvrtého i pátého řádu, které využívají stejný MX a tedy emaily pro tyto domény zpracovává jeden systém. Číslo není ničím výjimečné, myslíme si, že těch záznamů může být víc.

Kontrola SPF

Až 27 ze 163 záznamů domén nemá žádný SPF záznam, mezi nimi jsou i domény druhého řádu. Zbytek tvoří domény čtvrtého nebo pátého řádu. S nimi související domény třetího řádu mají SPF záznam. Tato zvláštní konfigurace by mohla poukazovat na hvězdičkové domény a možný hvězdičkový SPF záznam, nicméně žádná doména tak není nakonfigurovaná.

Výsledek: Útočníci se při posílání emailů mohou vydávat zaměstnance 27 slovenských státních institucí. Ve Virusfree.cz sbíráme informace z botnetů a zneužití těchto domén jsme již zaznamenali (sender domain spoofing).