 »   »  Smart Banka je vítězem ankety Mobilní aplikace roku 2017

Slavností vyhlášení ankety Mobilní aplikace roku 2017 proběhlo dnes 14. června v podvečer v rámci setkání COMMUNICATION WEDNESDAY v prostorách Royalu v Praze. Nezávislá podnikatelská síť TUESDAY Business Network tuto anketu pořádá již posedmé. Cílem je vybrat a ocenit ty nejlepší české a slovenské aplikace pro mobilní telefony v 10 kategoriích.

Od 1. do 29. března mohla široká veřejnost nominovat jakoukoli českou či slovenskou mobilní aplikaci. Z nominovaných projektů vzešlo celkem 131 finalistů, kteří byli následně rozděleni do jednotlivých kategorií. Od 18. dubna do 22. května probíhalo hlasování, ve kterém veřejnost rozhodla o vítězích.

Největší počet hlasů získala aplikace Smart Banka z dílny MONETA Money Bank. Stala se tak absolutním vítězem ankety, zároveň získala i ocenění v kategorii Klientský servis.

Kromě toho byly letos uděleny dvě speciální ocenění. Aplikace Nevolejte.cz se stala nejpřístupnější aplikací pro handicapované uživatele a získala cenu Blind Friendly. Nevolejte.cz zároveň obsadila první místo i v kategorii Aplikace pro lepší svět. Druhé speciální ocenění a titul nejlepší UX aplikace, který uděluje agentura Dobrý web, získala aplikace Stream.cz. Ta obsadila i první místo v kategorii Média.

Výsledky ankety

Aplikace pro lepší svět – Nevolejte.cz (Sdružení ochrany před obtěžováním po telefonu)

– Nevolejte.cz (Sdružení ochrany před obtěžováním po telefonu) E-commerce aplikace – DameJidlo.cz (DameJidlo.cz)

– DameJidlo.cz (DameJidlo.cz) Hry – FoldSwallow (Antonin Hlavinka)

– FoldSwallow (Antonin Hlavinka) Klientský servis – Smart Banka (MONETA Money Bank)

– Smart Banka (MONETA Money Bank) Média – Stream.cz (Seznam.cz, a.s.)

– Stream.cz (Seznam.cz, a.s.) Novinka roku – Bez Andreje (Martin Vytrhlík)

– Bez Andreje (Martin Vytrhlík) Životní styl – Visa Portmonka (MAFRA, a.s.)

– Visa Portmonka (MAFRA, a.s.) Mobilní aplikace roku 2017 (absolutní vítěz) – Smart Banka (MONETA Money Bank)

Speciální ocenění

Nejlepší UX aplikace – Stream.cz (Seznam.cz, a.s.)

(Seznam.cz, a.s.) Nejpřístupnější aplikace – Nevolejte.cz (Sdružení ochrany před obtěžováním po telefonu)

Kompletní výsledky ankety Mobilní aplikace roku 2017 naleznete na stránkách www.aplikaceroku.cz a ve výsledkové listině [PDF].

Hlavním partnerem ankety je společnost T-Mobile. Partnerem je Dobrý web. Mediálními partnery jsou Dotekománie.cz, Letemsvětemapplem.eu, Lupa.cz, mobilenet.cz, Root.cz a SmartMania.cz. Anketu pořádá nezávislá podnikatelská síť TUESDAY Business Network.