 »   »  Šmírácké televize Vizio prodávaly data o svých uživatelích

Software a hardware

Valve oznámilo, že ukončí program Steam Greenlight, ve kterém uživatelé mohli hlasovat o přijetí menších her do obchodu Steam. Postupem času Steam začal přijímat téměř všechny hry, které splňují určitý základ kvality, a Greenlight tak docela pozbyl smyslu. Náhradou bude program Steam Direct, kdy vývojáři nebo vydavatelé prostě vyřídí papírování a požádají o zařazení na Steam. Zatím nebyla ohlášena výše správního poplatku, u Greenlight šlo pouze o sto dolarů. Přestože se v praxi moc nemění, někteří vývojáři konec Greenlightu oplakávají. Sloužil totiž také jako marketingový nástroj pro šíření povědomí o neznámých nezávislých hrách.

Nové procesory AMD architektury Ryzen už nebudou podporovat Windows 7, pouze novější osmičky a desítky. To samozřejmě neznamená, že by procesory s Windows 7 nedokázaly fungovat, ale nebudou dostupné různé pokročilé funkce a vychytávky, ke kterým bude třeba proprietární ovladač. Otázkou zůstává, jak přesně bude vypadat podpora Linuxu. Mezitím z několika zdrojů unikly plánované ceny procesorů, které jsou podstatně nižší než u srovnatelných Intelů. Zatím je však příliš brzy na nějaké oslavy. Specifikace jsou jedna věc, reálný výkon je věc druhá. A o ten zatím nemáme jak posoudit. Je však zřejmé, že Intel zase po delší době bude mít pořádnou konkurenci.

Autoři nezávislého herního hitu FTL: Faster Than Light konečně odhalili svůj další projekt. Jmenuje se Into The Breach a půjde o tahovou strategii, opět z kategorie roguelike. To znamená, že gró hry spočívá ve vysoké obtížnosti, kterou nelze překonat jinak než učením se a mnoha opakovanými pokusy. Graficky hra připomíná FTL a opět láká na hezkou pixelovou grafiku. Koneckonců hru stále vyvíjí pouze dva hlavní autoři, kteří stáli za FTL. Datum vydání nebyl oznámen. Až to bude, tak to bude, píše se na stránkách hry. Linux bude podporován, nicméně asi ne hned při vydání hry pro Windows.

Byznys, politika, právo

Televize značky Vizio od roku 2014 sbíraly hodně informací o preferencích svých uživatelů. A co je horší, informace společnost prodávala třetím stranám. Konkrétně software sbíral informace o připojených zařízeních, návycích uživatele (sledovací časy apod.) a hlavně veškerém přehrávaném obsahu. Činil tak snímáním části pixelů, které porovnával se svou databází filmů a seriálů. Z dat firma sestavovala demografické profily uživatelů, resp. domácností, která přiřazovala k IP adresám a prodávala inzertním společnostem. Vizio o této funkci informovalo jen velmi mlhavě a nedostatečně. Americká Federální obchodní komise proto udělila pokutu v celkové výši 3,7 miliónu dolarů, což pro Vizio není zrovna velká rána.

Patentoví trollové si ne a ne dát pokoj. Teď jeden žaluje Netflix kvůli nedávno přidané možnosti stáhnout si obsah do úložiště mobilního zařízení. Tentokrát se troll ohání patentem z roku 2000, který má do současného fungování Netflixu opravdu daleko. Patent popisuje systém, kdy si zákazník může na webu objednat vybraná data, firma mu je vypálí na CD a pošle poštou. Společnost jménem Blackbird Technologies, která kromě vlastnění patentů nijak nepodniká, kvůli stejné věci žaluje také Vimeo, SoundCloud a několik dalších služeb. Ve Spojených státech patentovým trollům nahrává hlavně to, že poražená strana neplatí náklady řízení protistrany.

Část akcionářů Facebooku začala volat po odvolání Marka Zuckerberga. Ale pouze z pozice předseda představenstva. Akcionářům se nelíbí, že zakladatel společnosti sedí na dvou židlích zároveň a v podstatě dohlíží sám na sebe. Vzhledem k velikosti a globálnímu vlivu firmy už to podle některých není přijatelné a na chod firmy by měl z pozice předsedy představenstva dohlížet někdo více nezávislý. Dříve bylo spojení obou funkcí nezvyklé, ale u nových firem je stále častější, hlavně kvůli rychlému vývoji prostředí. Je však velmi nepravděpodobné, že by Zuckerberg byl akcionáři donucen k opuštění funkce, musel by tak učinit z vlastní vůle.

Na 120 velkých amerických firem oficiálně podpořilo rozhodnutí soudu, který pozastavil vykonávání omezení vstupu cizinců z několika zemí na území USA. To ve formě exekutivního příkazu nedávno vydal nový americký prezident Donald Trump. Ozvaly se hlavně technologické společnosti, které často využívají mozky z nejrůznějších zemí, ty zakázané nevyjímaje. Vadí jim především to, že příkaz má omezovat i právoplatné držitele zelených karet a podobně. Mezi podepsanými společnostmi nechybí Google, Microsoft, Facebook, Uber, Adobe, Netflix nebo HP. Firmy také poskytují poradenství svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, kteří by obnovením omezení mohli být postiženi.

Zajímavosti / telegraficky

Google si během slavného Super Bowlu zaplatil reklamu na svého domácího asistenta Google Home. A co se stalo? Zařízení v domácnostech uživatelů začala šílet a reagovat na pokyny z reklamy. Podobné problémy se snad brzy vyřeší tím, že se software naučí rozeznávat konkrétní hlasy.

GitLab vydal podrobnou zprávu týkající se nedávného incidentu, kdy zaměstnanec nešťastně smazal data serveru a žádná zálohovací metoda nezafungovala správně. Jak se říká: chybami se člověk učí. A ještě lepší a bezpečnější je učit se na cizích chybách, takže článek rozhodně stojí za přečtení.

Windows 10 opravdu dostanou nový vzhled, Microsoft potvrdil práce na designovém jazyku Project Neon. Půjde o obdobu Material Designu od Googlu.

Ukázka Project Neon

Komunikátor Signal přidává videohovory. Funkce je ale zatím považována za experimentální a je nutné ji aktivovat v nastavení aplikace.

Server Android Authority přináší zajímavý článek o tom, jak je možné, že čínští výrobci (nejen) telefonů mohou prodávat za tak nízké ceny.

Linuxové hry na Steamu dosáhly dalšího milníku, už jsou jich tři tisíce. Je to dáno hlavně celkovým přibýváním her. Míra podpory Linuxu už se moc nezvyšuje a je kolem 25 %.

Srovnání podpory nových balíčkových formátů Snap a Flatpak v několika oblíbených distribucích.