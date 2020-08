SoftBank kvůli ARMu oslovila i Foxconn a TSMC, Kodi 19 přinese podporu AV1

Kodi 19 přinese podporu AV1, na světě je alfa verze

Nově vydaná vývojová verze HTPC balíku Kodi 19 Alpha 1 mezi novinkami konečně přináší též podporu video formátu AV1. Použitý kodek, tedy zde spíše dekodér (o kompresi zpráva o vydání nehovoří vůbec), není specifikován.

Dále tvůrci pracují na lepším zacházení s vicediskovými CD sety, je zde nová předvolba pro vizualizaci hudby inspirovaná filmem Matrix, vylepšení titulků (nové tmavě šedivé nastavení a upravitelná hodnota průhlednosti pro titulky), podpora herních ovladačů pro verzi pro iOS, podpora statického HDR10 na Androidu a Windows (vyžaduje samozřejmě příslušný hardware), řada vylepšení v PVR, migrace addonů na Python 3 a další věci. Podrobnosti shrnuje domovský web projektu.

Mageia 8 Beta 1 nabízí jádro Linux 5.7.9

Osmé vydání linuxové distribuce Mageia by, zdá se, mohlo přece jen vyjít s menšími průtahy než mnohá vydání předchozí. Zhruba měsíc po alfě vydávají tvůrci betaverzi osmičky. Ta přináší zas o něco lepší pdoporu ARMu, téměř hotový přechod od Pythonu 2, komprimaci RPM metadat pomocí Zstd (místo XZ) či třeba lepší podporu F2FS a NILFS2 v instalátoru.

Tvůrci jsou již schopni zkompilovat všechny distribuční balíčky pro ARMv7 a AArch64. Jinak tato beta1 přináší Linux 5.7.9, GCC 10.1.1, RPM 4.16, KDE Plasma 5.19.3, GNOME 3.36, Xfce 4.15.2 a mnoho dalšího. Podrobnosti jsou v průběžně aktualizovaném záznamu na domovské wiki.

V dohledné době by měla přijít ještě druhá beta, po ní zmrazení vlastností a práce na prvním kandidátovi na ostrou verzi. Původně bylo vydání Mageiy 8 v plánu na polovinu září, nicméně buďme realisté, zatím to vypadá na listopad, přinejhorším prosinec.

Intel chystá 24jádrový Atom Grand Ridge s PCIe 4.0 a DDR5

Na malých x86 jádrech pracuje Intel už dlouhá léta. Vedle původních Atomů (dnes často převlečených pod názvy jako Pentium) můžeme vzpomenout i projekt mnohojádrového x86 CPU/„GPU“ Larrabee. Tato třída x86 procesorů zkrátka má své zákazníky v rozličných segmentech (mj. mikroservery, NAS, síťová infrastruktura či základnové stanice pro mobilní telefony) a navíc na ni lze použít i výrobní procesy, které ještě nejsou vyzrálé pro komplexní velké čipy.

Intel tak dle posledních uniknuvších informací pracuje na (až) 24jádrovém Atomu rodiny Grand Ridge, která bude vyráběna s novějšími CPU jádry Gracemont, která v budoucnu nalezneme i jako ta menší CPU jádra v hybridních procesorech Alder Lake (rok 2021, doufejme). Počítat přitom prý můžeme se 7nm HLL+ technologií Intelu a z hlediska výbavy s dvoukanálovým DDR5 řadičem a podporou PCI Express 4.0 ×16, akcelerací síťových přenosů, novějšími USB, GPIO atd. S ohledem na 7nm proces ale toto vše nepřijde dřív než v roce 2022 (pokud se tedy průmyslový básník nezasnil a realita nakonec nepošle tyto čipy na wafery v továrách TSMC).

SoftBank kvůli ARMu oslovila i Foxconn a TSMC

Nejen Nvidia či Samsung, ale i čínská velkovýrobna Foxconn a tchaj-wanská „pekárna“ waferů TSMC jsou možná ve hře. Japonská SoftBank, která nyní ARM vlastní, totiž oba subjekty oslovila. A nutno přiznat, že i tato spojení by dávala smysl, zejména TSMC, která je světovým tahounem ve výrobce ARM čipů pro řadu partnerů.

Logika velí na seznam zájemců přidat i Apple (který opouští x86 ve prospěch ARMu) a návrháře nejlepších ARM SoC na světě, společnost Qualcomm. Otázkou však spíše není ani tak to, zdali by ten či onen jmenovaný měl o ARM zájem, popřípadě za jakou částku, jako spíše prostá skutečnost, že jakákoli z výše uvedených variant znamená určité potenciální riziko pro dostupnost ARMu pro ostatní, pročež věc bude pod velmi bedlivou kontrolou regulačních úřadů. Ostatně spoluzakladatel ARMu Hermann Hauser není z Nvidie vůbec nadšen (tuto variantu prodeje označil doslova za katastrofu) a raději by viděl, kdyby firmu prostě odkoupila britská vláda.

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, pádlo se 108Mpix, 8k videem a cenovkou 40 tisíc Kč

Samsung vydal další generaci svých phabletů Galaxy Note. Model Note20 Ultra5G přináší veškerý nový hardware, který byli vůbec inženýři Samsungu schopni do jeho těla dostat. Američané v něm tedy najdou Snapdragon 865+, my Evropané se musíme spokojit s Exynosem 990 (oba vyráběny 7nm+ procesem). Dále nechybí 12 GB RAM, UFS 3.1 úložiště, 6,9palcový AMOLED 1440×3088 s HDR10+ a podporou 120 Hz.