Softwarová sklizeň (1. 10. 2025): zpracujte hromadně multimediální soubory

Jiří Sluka
Dnes
Podíváme se na nástroj pro vizualizaci aktivity vstupních periferií pomocí heatmapy, vyzkoušíme pomocníka pro ovládání a vizualizaci GPIO na Raspberry Pi a nakonec budeme paralelně zpracovávat soubory pomocí ffmpeg.

MouseTracks

Co se dozvíte v článku
  1. MouseTracks
  2. pigg
  3. Omarchist
  4. ffzap
  5. Blbinka

MouseTracks je nástroj, který umožňuje zaznamenávat a vizualizovat aktivitu myši, klávesnice nebo herního ovladače. Sleduje absolutní polohu kurzoru, kliky myší, stisknutí kláves či pohyby gamepadu. Data ukládá s časovou stopou a umožňuje je zpětně vykreslit v podobě heatmapy nebo trajektorie.

Podporuje profily podle aplikací, více monitorů a různé barevné mapy. Vykreslování funguje ve dvou režimech – real-time náhled a plnohodnotné vykreslení slučující data i při změně rozlišení.

MouseTracks

github.com/huntfx/MouseTracks, 2.2.5

pigg

pigg je sada nástrojů pro vzdálené ovládání a vizualizaci GPIO na Raspberry Pi a Raspberry Pi Pico. Zahrnuje klienta s GUI (piggui), CLI agenta (pigglet) a embedded aplikace pro Pico (porky). Pigglet běží na Raspberry Pi jako headless proces a přímo ovládá GPIO hardware (konfigurace pinů, hlášení vstupů). Grafické rozhraní piggui se umí přes síť nebo USB připojit k pigglet nebo porky.

Umožňuje konfigurovat piny, přepínat výstupy, sledovat vstupy (LED indikátory a waveform grafy) a pracovat s uloženými konfiguracemi. Podporované jsou dva režimy zobrazení pinů, a to Board Pin Layout (odpovídá fyzickému konektoru) a BCM Pin Layout (logické GPIO číslování).

pigg

github.com/andrewdavidmackenzie/pigg, 0.7.2

Omarchist

Omarchist je aplikace, která slouží jako vizuální editor pro Omarchy, tedy nástroj pro správu a aplikaci systémových témat. Technicky jde o vizuální vrstvu nad konfigurací Omarchy, kdy může uživatel pomocí barevných pickerů a přehledného rozhraní navrhovat a ladit vlastní motivy. Poskytuje živý náhled změn a umožňuje snadné úpravy bez nutnosti ručně editovat konfigurační soubory.

Omarchist

github.com/tahayvr/omarchist, 0.5.0

ffzap

ffzap je nástroj pro hromadné zpracování multimediálních souborů, založený na ffmpeg. Nabízí multithreadový engine, který umožňuje zpracovávat více souborů paralelně. Poskytuje přímý přístup k ffmpeg parametrům, tzn. prakticky cokoli, co umí ffmpeg, umí i ffzap.

Nástroj je postaven na sdíleném jádru, který kromě paralelizace zajišťuje sledování a protokolování průběhu zpracování souborů, definuje strukturu argumentů a nabízí API pro CLI a GUI wrappery.

linux_sprava_tip

ffzap

github.com/CodeF0×/ffzap, 1.1.2

Blbinka

Varianta TikToku pro všechny, kdo se nikdy necítili komfortně před kamerou. Nová aplikace od OpenAI udělá všechny ty trapné momenty za vás. Blíží se doba influencerů, kteří budou jen diktovat prompty?

