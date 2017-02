 »   »  Softwarová sklizeň (1. 3. 2017)

Cycligent Git Tool

Multiplatformní Git nástroj s grafickým UI, který nahrazuje příkazovou řádku. Umožňuje sledovat stav všech vašich submodulů, pullovat a pushovat submoduly, vytvářet a přepínat branche napříč všemi submoduly, provádět změny v submodelech a branchích nebo zobrazovat změny v submodulech a mikrorepozitářích provedené vašimi kolegy.

www.cycligent.com/git-tool, 0.5.1

Regard3D

Aplikace, která si poradí s vytvořením 3D modelu z objektu zachyceného na sérii fotografií. V každém snímku dokáže detekovat klíčové body, které jsou shodné pro konkrétní objekt (např. rohy či hrany). Následně provede výpočet matematického deskriptoru pro každý klíčový bod, tyto deskriptory jsou pak spojeny a geometricky filtrovány. Dále vypočítá a vygeneruje stopy za předpokladu, že klíčové body splňují určité podmínky (např. objevily se na posledních třech snímcích). Dalším krokem je fáze triangulace a nakonec generování povrchu.

sourceforge.net/projects/regard3d/, 0.9.1

ImagePlay

U grafiky ještě zůstaneme. Aplikace ImagePlay umožňuje vytvářet a testovat algoritmy obrazového zpracování. Nabízí více než 70 obrazových procesorů, jejichž kombinací lze dosáhnout komplexního řetězce vykonávajícího určitý grafický proces. Na stránkách projektu je k vidění celý seznam dostupných algoritmů.

imageplay.io/, 6.0.0

AdvancedTomato

Projekt AdvancedTomato kombinuje alternativní firmware jménem Tomato určený pro Broadcom routery a HTML5 rozhraní pro jeho konfiguraci. V rozhraní můžete sledovat graf využití šířky pásma, stejně jako využít pokročilejší QoS a omezení přístupu, podporu systému bezdrátového propojení AP v síti (WDS), možnost spouštění vlastních skriptů, připojení přes telnet/ssh nebo přeprogramování SES/AOSS.

advancedtomato.com/, 3.0

Blbinka

V Boston Dynamics vyvinuli robota, který svým pružným pohybem vyrovnává schopnosti konkurence, a zároveň je předčí v rychlosti. Hlavně aby se nedostal do průmyslu, Bill Gates by mu to spočítal.