 »   »  Softwarová sklizeň (1. 8. 2018)

Gnomecast

Nástroj pro castování lokálních souborů do Chromecast zařízení. Dokáže si poradit s audio soubory i videem, resp. umí pracovat se vším, co není komplikací pro ffmpeg. V případě potřeby se lze spolehnout na transkódování v reálném čase nebo na podporu titulků (titulky uvnitř souboru nebo externí ve formátu SRT). Gnomecast také využívá výhod Chromecast Ultra, tedy alespoň co se týče kvality obrazu (až 4K).

github.com/keredson/gnomecast

Algogo

Jednoduchý editor a interpret, pomocí kterého můžete sestavovat algoritmy a s využitím konzole vyhodnocovat jejich výstup. Vývoj směřuje na všechny hlavní platformy (Linux, macOS, Linux), nicméně vyzkoušet lze i mobilní aplikaci pro Android.

www.algogo.xyz/, 1.0.2

Siril

Nadšenci do astronomie se v minulosti mohli setkat s programem IRIS, který ovšem oficiálně nikdy nevznikl ve verzi pro Linux. To se pokouší změnit autor projektu Free Astro Wiki, kde mj. prezentuje nástroj pro zpracování astronomických snímků. Ten je pojmenován příhodně (Siril – Iris for Linux). Na rozdíl od IRIS je ve fázi aktivního vývoje, poslední verze byla vydána v polovině tohoto roku.

free-astro.org/index.php?title=Siril, 0.9.9

RipMe

Pokud patříte mezi menšinu, která z webových úložišť stahuje celá alba fotografií, pak může nabídnout pomocnou ruku nástroj RipMe. Podporuje spoustu mravných online služeb, jako je Imgur, Twitter, Tumblr, Instagram, Flickr či Reddit, ale i různých ostatních stránek.

github.com/RipMeApp/ripme, 1.7.60

Blbinka

Pouze pokud se chcete zbavit nemoci z pohybu a nevadí vám, že budete vypadat směšně.