 »   »  Softwarová sklizeň (10. 10. 2018)

CapacityTester

CapacityTester umožní otestovat využitelnost udávané kapacity USB flash disku. Pokusí se zaplnit diskovou jednotku testovacími daty a ověřit, že jsou údaje poskytované výrobcem nebo prodejcem správné. V okně programu je vidět celkový, využitý a dostupný prostor. Průběh testu je vizualizován stavovými pruhy a ukazateli rychlosti čtení a zápisu.

github.com/c0×c/CapacityTester, 0.1

YACAS

Celým názvem Yet Another Computer Algebra System, je software pro práci s matematickými výrazy. Využívá svůj vlastní programovací jazyk určený pro symbolické a numerické výpočty. Zahrnuje knihovnu skriptů implementující spoustu symbolických algebraických operací. YACAS pracuje se vstupem a výstupem v ASCII nebo OpenMath, a to v interaktivním i dávkovém režimu.

www.yacas.org/

Footfall

Footfall je systém, který za podpory Raspberry Pi, Pi Cam a openFrameworks umožní počítat lidi (ale pravděpodobně vše, co se hýbe – v závislosti na nastavených podmínkách), kteří prošli prostorem pod kamerou. Řešení je velmi hezky popsáno na blogu Wired Watershed.

github.com/WatershedArts/Footfall

AppEditor

Jednoduchý pomocník pro uživatele elementaryOS, se kterým můžete upravit položky v aplikačním menu, ať už ve smyslu skrytí nebo zobrazení aplikací, vytvoření nových položek aplikačního menu nebo modifikování zobrazovaného názvu nebo ikony.

github.com/donadigo/appeditor, 1.1.0

Blbinka

Pokud vás tchyně neustále zahlcuje spamovými telefonáty, s novou funkcí telefonů Pixel 3 si od ní můžete na chvíli odpočinout. Tedy dokud vám to za to bude stát.