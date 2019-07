 »   »  Softwarová sklizeň (10. 7. 2019)

SymbolEditor

Program, který umí vytvářet knihovny QPainterPath objektů. Původně byl zamýšlen pro tvorbu knihoven symbolů pro aplikaci KXStitch. K dispozici má spoustu nástrojů pro tvorbu symbolů jako je kreslení čar, křivek, obdélníků nebo eliptických tvarů. Taky je možné si vybrat text jakéhokoli fontu. Každý tvar se pak dá libovolně otáčet nebo zrcadlit.

userbase.kde.org/SymbolEditor, 2.1.0

Cutevariant

Nástroj na filtrování osobních informací. Umí načíst data z vizitek ve formátu VCF a uložit je jako databázi SQLite. Dále umí data z nich filtrovat, třídit a seřadit podle jednotlivých kritérií. Jeho hlavním cílem je pak vytvářet z těchto informací rodokmeny, takže jednou z jeho nejdůležitějších funkcí je možnost přiřadit rodinné vztahy k jednotlivým osobám.

github.com/labsquare/cutevariant, 0.1.13

streamcapture3

Program pro ukládání živých vysílání do vašeho počítače. Jedná se v podstatě o grafické uživatelské rozhraní k programu svtplay-dl napsané v C++ a Qt5. Program zatím existuje pouze ve dvou jazykových mutacích a to v angličtině a švédštině a nabízí podporu hlavně pro severoevropské streamovací weby.

gitlab.com/posktomten/streamcapture3, 0.0.5

EbookCreator

Program pro tvorbu elektronických knih ve formátu epub. Primárně je zaměřený na čtečky Amazon Kindle a pro tvorbu knih používá jazyk markdown. Je napsaný v Pythonu a PyQt5, takže běží na všech hlavních platformách a umí fungovat i na tabletech.

github.com/Artanidos/EbookCreator, 1.0.0

Blbinka

Pánové, ruku na srdce, netoužili jste jako puberťáci zrovna po takové aplikaci.