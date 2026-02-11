Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (11. 2. 2026): prohlížejte web punkově v terminálu

Softwarová sklizeň (11. 2. 2026): prohlížejte web punkově v terminálu

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes si představíme opravdu punkový prohlížeč, vyzkoušíme prohlížeč panoramatických fotek, podíváme se na další open-source kousek o Microsoftu a vyčistíme si linuxový systém.

Offpunk

Primárně offline webový prohlížeč pro příkazovou řádku, určený pro uživatele, kteří pracují výhradně v terminálu. Automaticky ukládá navštívený obsah do keše pro offline použití a podporuje protokoly HTTP/HTTPS, Gemini, Gopher, Spartan a Finger.

V terminálu zobrazuje HTML, text, RSS/Atom i obrázky a kombinuje klasické prohlížení webu s odběrem obsahu.

Offpunk

offpunk.net, 3.0

SphereView

Jednoduchý obrázků pro Linux, určený speciálně pro panoramatické snímky a 360° fotosféry. Umožňuje plynulé rozhlížení ve všech směrech, přiblížení obrazu a zobrazení na celou obrazovku.

Aplikace funguje offline, je napsaná v jazyce Rust a využívá moderní rozhraní GTK4 / Libadwaita. Podporuje formáty JPEG, PNG a WebP a ekvirektangulární projekci.

SphereView

github.com/dynobo/sphereview, 0.1.5

LiteBox

Sandboxovací „knihovní OS“ (Library OS) od Microsoftu, který minimalizuje rozhraní vůči hostitelskému systému a tím snižuje bezpečnostní rizika. Poskytuje modulární architekturu s rozhraními North–South inspirovanými nix/rustix a umožňuje bezpečné spouštění a izolaci programů napříč různými platformami a scénáři (kernel i user-space). Je napsán v Rustu a uvolněný pod licencí MIT. Projekt je teprve v rané fázi vývoje.

github.com/microsoft/litebox, 0.1.0

Spruce

Minimalistický nástroj pro Linux určený k čištění cache a základní údržbě systému. Umožňuje jedním kliknutím odstranit cache, zbytky po APT a Flatpaku, náhledy obrázků i vysypat koš. Je napsaný v Pythonu a používá moderní rozhraní GTK4 / Libadwaita, díky čemuž je jednoduchý, přehledný a snadno rozšiřitelný.

Školení Zabbix

Spruce

github.com/shonubot/Spruce, 0.1.6

Blbinka

Známe ho už tak dlouho a všichni jsem mu věřili. Teď se i on objevil v Epsteinových spisech.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Bezdrátové sítě jiné než Wi-Fi: HaLow, Z-Wave, Zigbee a Thread

Za tyto značky se kyberútočníci vydávají nejčastěji

Dvanáct vážných chyb v OpenSSL objevila umělá inteligence

Začínající podnikatel: Základní pojmy z e-commerce

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Itálie má dvě pasti, které už se těší na řidiče mířící na olympiádu

Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Registrační značku si budete moci nechat doručit do výdejního boxu

Nehoda může přinést stovky tisíc nebo i rentu

Google mění podobu Gemini v Chromu

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI