Softwarová sklizeň (11. 3. 2026): vytvořte program, meme nebo barevnou paletu

Filip Zatloukal
Včera
Autor: Depositphotos
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes si představíme vysoce konfigurovatelný editor kódu, vytvoříme si pár memů, vyzkoušíme minimalistický časovač a řekneme si o generátoru barevných palet.

Gram

Fork editoru kódu Zed. Vyznačuje se spolehlivým výkonem a vysokou konfigurovatelností, přesto je dodáván s kompletní výbavou. Gram podporuje mnoho populárních jazyků a pomocí rozšíření Zed může podporovat i další.

Mezi další funkce patří vestavěná dokumentace, podpora ladicího programu přes protokol DAP, správa zdrojového kódu pomocí git a další.

Gram

Autor: Gram

gram.liten.app, 1.0

Memerist

Aplikace, která přináší na linuxové desktopy jednoduchý a rychlý způsob tvorby memů bez nutnosti používat těžkopádné editory nebo nespolehlivé online služby. Tento nativní nástroj postavený na GTK4/libadwaita nabízí čisté rozhraní pro vkládání textu, práci s průhledností a základní obrazové filtry, přičemž vše probíhá lokálně a v soukromí.

Oproti webovým generátorům neobtěžuje vodoznaky ani registracemi a díky podpoře vlastních šablon a exportu do formátu PNG je ideální pro uživatele, kteří chtějí mít své „internetové vtipy“ plně pod kontrolou přímo ve svém systému.

Memerist

Autor: Memerist

github.com/vani-tty1/memerist, 0.4.2

Sessions

Minimalistický vizuální časovač pro Linux, který sází na metodu pracovních intervalů, která vám pomůže lépe se soustředit na daný úkol a nezapomínat na pravidelné přestávky. Nabízí plnou kontrolu nad délkou bloků, čímž se přizpůsobí vašemu osobnímu tempu. Aplikace zatím postrádá pokročilé statistiky nebo historii.

Sessions

Autor: Sessions

github.com/pojntfx/sessions, 0.1.13

K’uychi

Generátor barevných palet pro Linux, který využívá pokročilý barevný prostor OKLab k vytvoření precizní škály světlých i tmavých odstínů z jakékoliv základní barvy. Aplikace plně využívá moderní vizuální styl prostředí GNOME (Libadwaita) a sází na extrémní přímočarost – stačí zadat kód barvy a jedním kliknutím kopírovat doplňkové odstíny v Hex formátu.

I když zatím nenabízí ukládání projektů, díky možnosti spouštět více instancí najednou a nulovému množství rušivých prvků představuje ideálního pomocníka pro každodenní ladění digitálních rozhraní.

Školení Zabbix

K’uychi

Autor: K’uychi

github.com/nyx-lyb3ra/Kuychi, 2025.12.1

Blbinka

Vypadá to, že už asi všichni lidé mají svůj telefon a trh je tím pádem docela nasycený. Výrobci se proto zaměřili na jinou klientelu.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

