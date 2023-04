Softwarová sklizeň (12. 4. 2023): bezpečný a anonymní webový prohlížeč

Mullvad Browser

Společný projekt švédské firmy Mullvad, poskytující vlastní VPN, a neziskové organizace The Tor Project. Jeho cílem je vytvořit bezpečný a anonymní webový prohlížeč s integrovanou VPN od Mullvadu.

V zásadě jde o Tor Browser, kde byl původní software pro anonymizaci nahrazen softwarem od firmy Mullvad. I přesto, že za ním stojí komerční firma, je zcela pod otevřenou licencí a dostupný pro všechny hlavní platformy.

github.com/mullvad/mullvad-browser, 12.0.4





Loupe

Prohlížeč obrázků vyvíjený pod křídly inkubátoru GNOME. Znamená to, že je kandidátem na hlavní aplikaci tohoto prostředí a pokud uspěje, mohl by v budoucnu nahradit Eye of GNOME.

Poskytuje minimalistické grafické rozhraní zaměřené pouze na prohlížení obrázků. Podporuje formáty JPG, PNG, WEBP, SVG, GIF (včetně animací), TIFF and BMP, HEIF, AVIF, ICO, a EXR.





gitlab.gnome.org/Incubator/loupe, 44.1

Mousai

Aplikace pro rozpoznávání hudebních skladeb. Jedná se o otevřenou linuxovou náhradu mobilní aplikace Shazam. Pracuje na stejném principu, kliknete na tlačítko poslechu a počkáte několik sekund.

Mousai pak vyhledá a vypíše název skladby a interpreta. Pro svůj běh využívá API audd.io.

apps.gnome.org/cs/app/io.git­hub.seadve.Mousai, 0.7.0

GElectrical

Grafická aplikace pro analýzu energetických systémů. Jeho hlavním úkolem je automatická optimalizace a vyvážení elektrických obvodů. Poskytuje sadu nástrojů, které umožňují automatické generování elektrických schémat, simulaci zdroje a distribuce elektřiny v síti a analýzu vyváženosti systému. Schémata je pak možné exportovat do formátu PDF.

github.com/manuvarkey/GElectrical, 3.3

Blbinka

Koho zavolat, když se linuxoví démoni vymknou kontrole?