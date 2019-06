 »   »  Softwarová sklizeň (12. 6. 2019)

Mapeo

Aplikace pro offline editaci map území domorodých kmenů. Používá osm-p2p pro synchronizaci s OpenStreetMap. Primárním cílem tvůrců bylo vytvořit aplikaci pro domorodé kmeny v Amazonii, aby si mohli vytvořit vlastní mapy svých území a bránit tak lépe svou kulturu a životní styl. Aplikace je zatím ve fázi vývoje a její využití je zatím omezeno pouze na území Ekvádoru.

www.digital-democracy.org/mapeo, 4.0.3

Newlogic

Software pro design elektrických obvodů. V současné době je zatím v rané fázi vývoje, takže jeho funkcionalita může být značně omezená. Má moderní jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní, ve kterém si můžete jednoduše naklikat jednotlivé součástky a pak je propojit vodiči.

github.com/ericm/newlogic, 0.1.4

mpv-screen-recorder

Jednoduchý nástroj napsaný v GTK, který umožňuje nahrávání obrazovky za pomoci přehrávače mpv. Tento přehrávač využívá knihovny FFmpeg a podporuje i všechny jejich formáty. Můžete díky němu nahrát jak celou obrazovku, tak vybrané okno nebo oblast. Stejně tak lze start nahrávání libovolně odložit nebo skrýt ukazatel myši.

gitlab.com/The_assassin/mpv-screen-recorder, 0.1.1

RecordEditor

Program napsaný v Javě určený k editaci a přehlednému zobrazení databázových záznamů z PC, Unixu a IBM sálových počítačů. Záznamy zobrazuje v přehledných tabulkách a umí editovat jak textové, tak binární soubory. Jednotlivé sloupce pak lze pohodlně upravovat nebo přesouvat.

sourceforge.net/projects/record-editor, 0.99

Blbinka

Že se na navigaci nedá na 100% spoléhat je jistě jasné. Jediné, na co se můžeme spolehnout je to, že všechny cesty vedou do Říma.