Softwarová sklizeň (12. 7. 2023): hudební přehrávač s unikátním rozhraním

Festival

Otevřený multiplatformní hudební přehrávač s unikátním uživatelským rozhraním. Co se týče funkcionality, Festival dělá všechno, co by hudební přehrávač měl. Na rozdíl od většiny moderních hudebních přehrávačů umí přehrávat pouze lokální soubory a neztrácí čas s připojováním se ke stremovacím službám. Díky tomu umí pracovat velice rychle a všechny soubory složky, tagy, obaly se načítají téměř okamžitě.

github.com/hinto-janai/festival, 1.0.0

Lemoa

Nativní Gtk klient pro sociální síť Lemmy, která je otevřenou a decentralizovanou alternativou k Redditu. Umožňuje prohlížení příspěvku a komentářů, prohlížení a vyhledání profilů nebo komunit, přihlášení se pomocí účtu, psaní příspěvků nebo komentářů, prohlížení příspěvků, sledování komunit, hlasování, úprava a mazání příspěvků nebo komentářů, prohlížení osobní schránky a posílání soukromých zpráv.





github.com/lemmygtk/lemoa, 0.2.0

Footage

Jednoduchý nástroj pro základní úpravu videí. Nejedná se plnohodnotný videoeditor, u kterého je nutné nastavovat složité video projekty nebo se zabývat nastavením projektu. Můžete s ním ořezat videoklipy, otáčet videa, zrcadlit je horizontálně i vertikálně a oříznout videa. Kromě toho, že usnadňuje běžné úpravy, Footage také umožňuje export videa do několika formátů včetně animovaného GIFu.





gitlab.com/adhami3310/Footage, 1.2

Impression

Aplikace napsaná v Rustu s použitím GTK4/libadwaita, která vám umožní vytvořit bootovatelná USB a SD karty na Linuxu. Má jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní, které je velmi snadné používat: spustíte aplikaci, vyberete obrazový soubor, vložíte disk a kliknutím na tlačítko „flash“ spustíte operaci. Oproti konkurenčním aplikacím nemá funkci automatického ověření po zápisu, ale ruku na srdce, kdo z vás ji po zápisu nepřeskočí.

gitlab.com/adhami3310/Impression, 2.1

Blbinka

Vývojáři softwaru myslí na všechny. Pokud vás třeba vzrušují nohy, i na vás mysleli.