Softwarová sklizeň (13. 12. 2023): testujte HTTP, REST API a WebSocket

Hello HTTP

Hello HTTP je multiplatformní klient pro testování HTTP a REST API, WebSocket, GraphQL a gRPC endpointů. Umožňuje sestavování a posílání požadavků pomocí HTTP/1.1 a HTTP/2. Podporuje organizaci požadavků do projektů a podprojektů, používání funkcí uvnitř požadavků (např. pro získání UUID nebo aktuálního data a času), streamování zpráv z WebSocket a gRPC komunikace, filtrování těla odpovědi nebo automatickou dekompresi (gzip, deflate). Hello HTTP je jednodušší alternativa pro komplexnějšího Postmana nebo Insomnii REST.

github.com/sunny-chung/hello-http, 1.4.2

ghfetch

ghfetch je nástroj, který umožňuje vytvářet jednoduché reporty o uživatelích GitHubu. Zobrazuje avatara a základní informace, jako je uživatelský název, jméno, počet repozitářů, počet sledujících a sledovaných, ale také počet získaných hvězdiček, commitů pro aktuální rok, pull requestů a issues.





github.com/orangekame3/ghfetch, 0.0.19

Agent Pilot

Agent Pilot je aplikace pro správu agentů umělé inteligence. Umožňuje tvořit, upravovat a mazat agenty, nastavit jejich hlas, kontext a akce, dále spravovat konverzace, spouštět kód pomocí Open Interpreteru, přizpůsobit způsob zobrazení (barvy, font, velikost) nebo řídit globální nastavení.





github.com/jbexta/AgentPilot, 0.1.4

bin-cpuflags-x86

bin-cpuflags-x86 je nástroj v příkazové řádce, který umožňuje detekovat CPU flags (instrukční sady). Pomocí argumentů lze vytvořit podrobnou zprávu o instrukcích binárních souborů (x86), řídit úroveň detailu výstupu nebo tisknout výsledná data.

github.com/HanabishiRecca/bin-cpuflags-x86, 1.0.1

Blbinka

Pokud máte z něčeho strach, například z pavouků, snažte se z nich udělat své přátele. Pozn.: tato rada nemá obecné uplatnění.