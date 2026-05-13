Softwarová sklizeň (13. 5. 2026): emulujte virtuální USB zařízení po síti

Jiří Sluka
Dnes
5 nových názorů

Vytvoříme virtuální USB zařízení ovládaná přes IP, prověříme skutečnou bezpečnost svých hesel, bleskově spustíme vývojářské projekty a optimalizujeme výkon i spotřebu procesoru na Linuxu.

VIIPER

VIIPER (Virtual Input over IP EmulatoR) je framework pro emulaci virtuálních USB zařízení, jako jsou herní ovladače, klávesnice nebo myši. Využívá protokol USBIP k vytvoření virtuálních vstupů, které jsou pro operační systém i aplikace k nerozeznání od skutečného hardwaru. Díky běhu v uživatelském prostoru nevyžaduje psaní vlastních ovladačů a umožňuje ovládat zařízení i vzdáleně po síti.

Nástroj podporuje emulaci ovladačů Xbox 360, DualShock 4 (PS4) a standardních HID periferií s nízkou latencí pod 1 ms. Vývojáři mohou využít buď samostatný server s TCP API, nebo knihovnu libVIIPER pro přímou integraci do vlastních aplikací v C# nebo C++.

github.com/Alia5/VIIPER, v0.6.0

pwdsafety

pwdsafety je nástroj pro příkazovou řádku napsaný v Go, který slouží k prověření síly a bezpečnosti vašich hesel. Veškerá analýza probíhá lokálně. Heslo kontroluje proti databázi běžně používaných řetězců (včetně jejich zrcadlově obrácených variant) a analyzuje jeho entropii i celkovou předvídatelnost.

Při hodnocení bere v úvahu délku, poměr unikátních znaků a přítomnost čísel, symbolů či kombinaci malých a velkých písmen. Výsledkem je skóre na stupnici 0 až 100 s označením síly (od „Very weak“ po „Very strong“). Pokud je zadané heslo vyhodnoceno jako nedostatečné, program automaticky vygeneruje návrh nového hesla.

github.com/edoardottt/pwdsafety, v0.4.2

Liftoff (lo)

Liftoff, známý také pod příkazem lo, je rychlý spouštěč projektů pro vývojáře, který se snaží eliminovat rutinní kroky při zahajování práce. Nástroj automaticky detekuje použité technologie v adresáři (Node.js, Rust, Python, Go, Java) a dokáže jedním příkazem nainstalovat chybějící závislosti a projekt rovnou spustit, aniž by uživatel musel ručně volat správce balíčků.

Užitečnou funkcí jsou tzv. Launchpady, které umožňují seskupit více souvisejících projektů (např. backend a frontend) a spouštět je hromadně. Liftoff také podporuje Docker Compose, interaktivní TUI menu pro výběr projektů a režim „Watch“, který monitoruje systémové prostředky běžícího procesu.

github.com/notliad/liftoff, 0.5.0

afreq.sh

afreq.sh je démon pro automatickou správu frekvence a výkonových profilů CPU na Linuxu. Byl inspirován nástrojem auto-cpufreq, ale na rozdíl od něj je napsán v čistém POSIX shellu s využitím standardních unixových nástrojů. Cílem je nabídnout lehkou alternativu s minimem závislostí, která je snadno rozšiřitelná a vhodná i pro velmi osekané systémy.

Démon v reálném čase monitoruje zátěž procesoru a stav napájení (AC/baterie) a podle toho přepíná mezi úspornými a výkonnými režimy. Součástí balíku je i nástroj perfmod, což je tenký wrapper, který vynutí maximální výkon pouze po dobu běhu konkrétního zvoleného programu. Konfigurace probíhá přes jednoduchý textový soubor a podporuje spouštění vlastních hook skriptů při změnách stavu.

github.com/eylles/afreq.sh, 0.5.0

Blbinka

Pokud i po použití pwdsafety máte pocit, že jsou vaše hesla příliš nudná, zkuste The Password Game. Začíná to nevinně požadavkem na pět znaků, ale brzy se přistihnete, jak v hesle musíte mít aktuální fázi měsíce, výsledek dnešního Wordle, římské číslice, jejichž součin je přesně 35, nebo dokonce emoji kuřete, které musíte krmit, jinak hra končí.

QNX 4.x uměl otevřít zařízení po síti. Něco jako fopen("//5/dev­/tty1"...) 5 bylo číslo uzlu dané konfigurací sítě. Naprostý luxus. Myslím, že tento koncept převzali z Plan9, ale nejsem si jist.
Dushino


