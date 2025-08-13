Softwarová sklizeň (13. 8. 2025): zpracujte své fotografie ve formátu RAW

RapidRAW
Aplikace s GPU akcelerací pro pokročilé úpravy a správu RAW souborů, která se snaží být open-source alternativou k Adobe Lightroom. Základ aplikace je vytvořen pomocí Rustu a Tauri bylo použito k vytvoření moderní a lehké multiplatformní aplikace s webovým rozhraním.
Celé zpracování je zcela zajišťováno pomocí GPU. Aplikace nabízí plnou podporu RAW; zkrátka to znamená, že podporuje téměř všechny RAW formáty z široké škály fotoaparátů a nabízí i několik funkcí založených na umělé inteligenci.
github.com/CyberTimon/RapidRAW, 1.3.7
Pin It!
Malá linuxová aplikace, která vám umožní vytvářet zástupce přenosných aplikací (například surové spustitelné soubory, soubory AppImage atd.) ve výchozím spouštěči aplikací vašeho počítačového prostředí. Díky ní můžete přidávat, upravovat nebo mazat vytvořené položky aplikací, aniž byste museli otevírat správce souborů.
Aplikace také disponuje detekcí syntaktických chyb (což znamená, že nemůžete přidat chybné položky) a je dokonce schopná přidat oprávnění k provedení k souboru/aplikaci, kterou vyberete.
github.com/ryonakano/pinit, 2.2.0
Rewaita
Jedná se v o GTK aplikaci, která vám umožňuje změnit vzhled aplikace Adwaita. Aplikace nabízí dva hlavní režimy pro „motivy“ nebo barevná schémata – světlý a tmavý. Barevná mají vtipné názvy, jako Catppuccin, Dracula, Everfrost, Gruvbox, Kanagawa, Material, Nightfox, Nord, Rosepine, Solarized nebo Tokyonight.
Adwaita je designový jazyk pro GNOME a v zásadě slouží jako výchozí téma a sada ikon pro prostředí GNOME a ovlivňuje vzhled aplikací vytvořených pomocí sady nástrojů GTK.
github.com/SwordPuffin/Rewaita, 1.0.2
NetPeek
Open-source síťový skener pro Linux, který byl vytvořen především pro desktopové prostředí GNOME. Poskytuje jednoduché grafické rozhraní GTK4/Libadwaita, které velmi usnadňuje skenování sítě za účelem vyhledání aktivních zařízení.
Po dokončení skenování aplikace zobrazí seznam všech otevřených portů na nalezených zařízeních. Funkce jsou rozděleny do více vláken, která provádějí různé části celkového úkolu.
github.com/zingytomato/netpeek, 0.2.3
Blbinka
Podle některých sķeptiků nás umělá inteligence přivede do hrobu. Je pravda, že občas to tak vypadá.