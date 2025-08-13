Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (13. 8. 2025): zpracujte své fotografie ve formátu RAW

Softwarová sklizeň (13. 8. 2025): zpracujte své fotografie ve formátu RAW

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes si upravíme fotky v RAW formátu, vytvoříme si zástupce přenosných aplikací, změníme si vzhled GTK aplikací a prozkoumáme sítě v okolí.

RapidRAW

Aplikace s GPU akcelerací pro pokročilé úpravy a správu RAW souborů, která se snaží být open-source alternativou k Adobe Lightroom. Základ aplikace je vytvořen pomocí Rustu a Tauri bylo použito k vytvoření moderní a lehké multiplatformní aplikace s webovým rozhraním.

Celé zpracování je zcela zajišťováno pomocí GPU. Aplikace nabízí plnou podporu RAW; zkrátka to znamená, že podporuje téměř všechny RAW formáty z široké škály fotoaparátů a nabízí i několik funkcí založených na umělé inteligenci.

RapidRAW

github.com/CyberTimon/RapidRAW, 1.3.7

Pin It!

Malá linuxová aplikace, která vám umožní vytvářet zástupce přenosných aplikací (například surové spustitelné soubory, soubory AppImage atd.) ve výchozím spouštěči aplikací vašeho počítačového prostředí. Díky ní můžete přidávat, upravovat nebo mazat vytvořené položky aplikací, aniž byste museli otevírat správce souborů.

Aplikace také disponuje detekcí syntaktických chyb (což znamená, že nemůžete přidat chybné položky) a je dokonce schopná přidat oprávnění k provedení k souboru/aplikaci, kterou vyberete.

Pin It!

github.com/ryonakano/pinit, 2.2.0

Rewaita

Jedná se v o GTK aplikaci, která vám umožňuje změnit vzhled aplikace Adwaita. Aplikace nabízí dva hlavní režimy pro „motivy“ nebo barevná schémata – světlý a tmavý. Barevná mají vtipné názvy, jako Catppuccin, Dracula, Everfrost, Gruvbox, Kanagawa, Material, Nightfox, Nord, Rosepine, Solarized nebo Tokyonight.

Adwaita je designový jazyk pro GNOME a v zásadě slouží jako výchozí téma a sada ikon pro prostředí GNOME a ovlivňuje vzhled aplikací vytvořených pomocí sady nástrojů GTK.

Rewaita 

github.com/SwordPuffin/Rewaita, 1.0.2

NetPeek

Open-source síťový skener pro Linux, který byl vytvořen především pro desktopové prostředí GNOME. Poskytuje jednoduché grafické rozhraní GTK4/Libadwaita, které velmi usnadňuje skenování sítě za účelem vyhledání aktivních zařízení.

Po dokončení skenování aplikace zobrazí seznam všech otevřených portů na nalezených zařízeních. Funkce jsou rozděleny do více vláken, která provádějí různé části celkového úkolu.

prace_s_linuxem_tip

NetPeek

github.com/zingytomato/netpeek, 0.2.3

Blbinka

Podle některých sķeptiků nás umělá inteligence přivede do hrobu. Je pravda, že občas to tak vypadá.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

Čtěte dále

Mohlo by vás zajímat

Z našich webů

Dále u nás najdete

Počítače Copilot+ se ve firmách zatím příliš nechytají

Češi v červnu kupovali výbavu na dovolenou, e-commerce rostla

Chcete pomáhat těm, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých?

Truhlářské řemeslo zdědil, ale postavil ho na saunování

Děti, nehody a úrazy. Kdo za ně odpovídá a jak je pojistit?

České e-shopy sice prodávají na marketplacech, ale nefandí jim

Hubnete. Jaké příspěvky dostanete od zdravotní pojišťovny?

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Adrenalin jako byznys: Lanová centra se rozmáhají

Geniální umělec se narodil jako nemanželské dítě

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

Nejlepší domácí chléb: stačí správně založit kvásek

Jak jsem si na dovolenou koupila první zubní nano kartáček

Nejlepší potraviny? Třeba okurky bez cukru a mattonka s mangem

Nejasné pracovnělékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

Lidl potichu zdražil bedýnky s ovocem a zeleninou

GPT-5 je tady. je lepší a méně halucinuje

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI