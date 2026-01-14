Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (14. 1. 2026): čtěte komiksy v mnoha různých formátech

Softwarová sklizeň (14. 1. 2026): čtěte komiksy v mnoha různých formátech

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Autor: Depositphotos
Pravidelná středeční sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes si pohodlně přečteme komiksy, zahrajeme si hry určené pro konzoli SEGA Dreamcast, převedeme si jednotky a vyzkoušíme klienta TightVNC.

ACBR

Čtečka komiksů, která podporuje formáty CBZ, CBR, CB7, PDF, EPUB, PNG, WebP a AVIF. Obsahuje základní funkce, které lze od čtečky komiksů očekávat, jako je režim okna nebo celé obrazovky, otočení stránky, přizpůsobení šířce a přizpůsobení výšce.

Mezi další funkce patří integrovaný přehrávač zvuku, převodník velikosti a nástroj pro tvorbu komiksů. je také velmi dobrý v extrahování obsahu z komiksů, jako jsou stránky (a jejich export do formátů JPG, PNG, AVIF nebo WebP), text (OCR) z komiksových stránek i obrázků, stejně jako palety barev a jejich export do souborů palety GPL nebo ACO. Umí taky vyhledávat a otevírat komiksy z různých on-line zdrojů.

ACBR

www.binarynonsense.com/software, 3.14.1

Flycast

Emulátor herní konzole SEGA Dreamcast, který funguje na všech hlavních desktopových platformách (Linux, macOS a Windows) i na mobilních platformách (Android a iOS). Samotná aplikace je v podstatě odvozeninou Reicastu, který již není aktivně udržován. Je schopen emulovat hry pro SEGA Dreamcast, SEGA NAOMI a také AtomisWave (arkádovou systémovou desku založenou na Dreamcastu).

Je schopen spouštět širokou škálu her ze všech výše uvedených herních zařízení a nabízí podporu emulace ovladače Dreamcast, ovládání klávesnicí, myší a světelnou pistolí, Twin Sticks, ASCII Mission stick.

Flycast

github.com/flyinghead/flycast, 2.6

Convertidor

Nástroj určený pouze pro Linux, který se zaměřuje na vysoce přesné převody jednotek. Aplikace nabízí okamžitý převod více než tří stovek různých jednotek. Ty jsou přehledně uspořádány do sekcí Úhel, Plocha, Digitální data, Energie, Síla, Spotřeba paliva, Hmotnost a hmotnost, Čísla, Výkon, Tlak, Rychlost, Teplota, Čas a Objem.

V nabídce Předvolby máte k dispozici tři způsoby, jak upravit přesnost podle svých představ: Přesnost (požadovaná přesnost výpočtů), Kvantizace (zaokrouhlování na pevnou hodnotu) a Vědecký zápis (omezení počtu znaků).

Convertidor

github.com/GS90/Convertidor, 1.3.0

WeakViewer

Klient TightVNC, který je napsaný v jazyce Java a může tedy běžet na jakékoli platformě, na které je k dispozici JRE. Ve skutečnosti je WeakViewer založen na originálním TightVNC Java Viewer. Vývojáři (původem z ČR) přidali pouze některé funkce, které program činí o něco použitelnějším.

Umí kopírovat ze serveru nebo na server. Je možné přenášet několik souborů najednou (pokud to server podporuje). Kromě toho nabízí i volitelné šifrování.

WeakViewer

weakviewer.com, 26.01.06

Blbinka

Když si založíte vlastní projekt, měli byste si hned na začátku stanovit jasný cíl. A nebo taky ne.

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

