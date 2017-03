 »   »  Softwarová sklizeň (15. 3. 2017)

Green Recorder

Aplikace pro nahrávání obrazovky a zvuku. Umožňuje ukládání do několika formátů (mkv, avi, mp4, wmv nebo nut), v případě Wayland lze pracovat s WebM. Nahrávat můžete celou obrazovku, zvolené okno nebo nastavitelnou oblast. Zároveň jsou k dispozici zaškrtávací pole pro zaznamenávání z mikrofonu nebo zahrnutí kurzoru myši. Projekt je založen na Python, GTK+ 3 a ffmpeg.

github.com/green-project/green-recorder, 2.4–1

Tui

Minimalistický twitterový klient postavený na webovém frameworku Electron. Vývojáři se v tomto případě snažili oddělit sociální síť od webového prohlížeče a naopak ji integrovat do notifikační oblasti. Projekt využívá mobilní verzi stránek, proto není nabídka funkcí Tui vázána na API rozhraní Twitteru a ani jím omezována. Navíc podporuje správu více uživatelských účtů, definování vlastních javascriptových filtrů a commonjs modulů. Kromě malého okna lze aplikaci používat také v režimu celé obrazovky.

github.com/rhysd/Tui, 0.4.12

Regex checker

Jednoduchý pomocník pro získání segmentů textu, které odpovídají zadanému regulárnímu výrazu. Je možné pracovat s malými písmeny, velkými písmeny, číslicemi a mezerami. Umí načítat jak ze souboru, tak z clipboardu. Aplikace je napsaná v Javě, lze ji spustit na Linuxu, macOS i Windows.

github.com/heathbm/Regex-checker

ImplicitCAD

Na závěr se podíváme do světa 3D modelování, kde vedle klasických CADů s vizuálním návrhářem sonduje i alternativní způsob modelování v režimu WYSIWYM. ImplicitCAD, tak trochu inspirovaný OpenSCADem, umožňuje tvorbu komplexních modelů pro 3D tisk i jiné formy využití. Od OpenSCAN si propůjčil jazyk pro modelování, 3D geometrický engine má ale vlastní. Hotové modely mohou být překládány do STL, renderovány do obrazového formátu nebo přeměněny do G-kódu. V Haskellu napsaný CAD si můžete otestovat přímo v prohlížeči. Za tip děkuji Janu P.

github.com/colah/ImplicitCAD, 0.0.3

