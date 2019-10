 »   »  Softwarová sklizeň (16. 10. 2019)

ImCompressor

Aplikace na kompresi obrázků s jednoduchým a uživatelsky příjemným ovládáním bez ztráty kvality obrázku po komprimaci. Je napsaný v jazyce Python a používá knihovny GTK. Software lze ovládat jednoduše metodou „drag-and-drop“ pro obrázky formátu jpeg a png. Pokud máte potřebu komprimace více obrázků naráz, můžete využít pokročilých funkcí v příkazové řádce.

github.com/Huluti/ImCompressor, 0.5

Cawbird

Linuxový klient pro sociální síť Twitter. Je napsaný v GTK3 a jedná se o fork klienta Corebird. Zvládá většinu funcí této sociální sítě jako je tweetování, retweetování, nahrávání obrázků, posílání a přijímání zpráv, zapnutí a vypnutí sledování nebo blokování nežádoucích uživatelů. Navíc přidává možnost speciálních hashtagů a přepínání mezi několika uživatelskými účty.

ibboard.co.uk/cawbird, 1.0.2

SciQLOP

SCIentific Qt application for Learning from Observations of Plasmas má za cíl být ergonomickým a silným nástrojem umožňujícím vizualizaci a analýzu dat získaných z kosmické plasmy. Snaží se skloubit práci s obrovským množstvím získaných dat s jednoduchou použitelností. Ve změti milionů bodů tak můžete zoomovat, scrolovat nebo exportovat pouze za použití myši.

github.com/LaboratoryOfPlas­maPhysics/SciQLOP, 1.0.0

LiberTEM

Otevřená platforma pro práci s velkými množinami dat, které zpracovává metodou MapReduce. Jeho primární zaměření je práce se skenovacími transmisními elektronovými mikroskopy. Je navržena jak pro práci na PC, tak na serveru a umí velice rychle pracovat na SSD disku. Ovládá se pomocí webového rozhraní.

libertem.github.io/LiberTEM, 0.2.1

Blbinka

Kdyby vás náhodou otravoval někdo zprávou ze „sousedního“ čísla, tak se nelekejte, je to jen nová móda.