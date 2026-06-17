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Softwarová sklizeň (17. 6. 2026): spusťte linuxové kontejnery na Macu

Filip Zatloukal
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Autor: Depositphotos
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes si vytvoříme linuxové kontejnery na Macu, vyzkoušíme nový X11 server pro Linux, nasdílíme si soubory ve webovém prohlížeči a podíváme se na autonomní nástroj pro penetrační testování.
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Apple container

Nástroj pro vytváření a spouštění linuxových kontejnerů pomocí odlehčených virtuálních strojů na počítačích Mac. Je napsán v jazyce Swift a optimalizován pro čipy Apple Silicon. Tento nástroj pracuje s kontejnerovými obrazy kompatibilními s OCI, takže můžete stahovat a spouštět obrazy z jakéhokoli standardního registru kontejnerů. Vytvořené obrazy můžete do těchto registrů také nahrávat a spouštět je v jakékoli jiné aplikaci kompatibilní s OCI.

Apple container

Apple container

Autor: Apple container

github.com/apple/container, 1.0.0

Yserver

X11 server pro Linux napsaný od základu v programovacím jazyce Rust. Na rozdíl od tradičního X.Org Serveru se zaměřuje na moderní linuxové systémy a zbavuje se zastaralých funkcí a historické zátěže, které dnes již většina uživatelů nevyužívá.

Projekt již dokáže provozovat desktopová prostředí MATE, Xfce či Cinnamon a podporuje důležitá rozšíření jako RandR, DRI3, GLX nebo Composite. Cílem není vytvořit kopii X.Org, ale nabídnout jednodušší, bezpečnější a modernější implementaci X11 s důrazem na kompatibilitu se současnými aplikacemi a pracovními prostředími.

Yserver

Yserver

Autor: Yserver

github.com/joske/yserver, 1.1.1

CheezyPizza

Nástroj pro přenos souborů typu peer-to-peer, který běží výhradně ve vašem prohlížeči – bez instalace, bez účtů a bez serverů, na kterých by byla uložena vaše data. CheezyPizza je odnoží a alternativou FilePizza, původní aplikace pro sdílení souborů typu p2p založené na prohlížeči, kterou rozšiřuje o podporu obnovení, lepší zpracování velkých souborů, lepší zpracování chyb a trvalý závazek udržovat přenosy rychlé a soukromé.

CheezyPizza

CheezyPizza

Autor: Filip Zatloukal

www.cheezypizza.in

Lyrie

Autonomní nástroj pro penetrační testování, který automatizuje průzkum, skenování zranitelností, testování zabezpečení i tvorbu reportů. Nabízí šifrování citlivých dat, nové moduly pro odhalování běžných bezpečnostních chyb a pokročilou analýzu zdrojového kódu včetně podpory jazyka Rust.

Součástí projektu je také Agent Trust Protocol (ATP), který umožňuje kryptograficky ověřovat identitu a oprávnění AI agentů. Lyrie dokáže testovat webové aplikace i analyzovat zdrojové kódy a výsledky exportovat do nástrojů pro bezpečnostní audit.

Školení Kubernetes

github.com/OTT-Cybersecurity-LLC/lyrie-ai, 3.1.0

Blbinka

Kreativita některých lidí nezná hranic. Naši východní sousedé například dokázali kreativně využít elektrické koloběžky a nábytek.

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Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

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