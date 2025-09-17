Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (17. 9. 2025): spravujte uživatele automaticky a ve velkém

Softwarová sklizeň (17. 9. 2025): spravujte uživatele automaticky a ve velkém

Jiří Sluka
Včera
Doba čtení: 1 minuta
Pravidelná sonda do světa software. Podíváme se na nástroj pro monitorování a analýzu PTPv2 sítí, necháme si vytvořit uživatele a skupiny dle konfigurace a nakonec budeme procházet obrázky a PDF soubory unvitř archivů.

PTP Trace

PTP Trace je nástroj pro monitorování a analýzu PTPv2 (Precision Time Protocol) sítí v reálném čase i offline z PCAP souborů. Zajišťuje automatické vyhledávání PTP hostitelů na UDP portech 319/320, barevné rozlišení typů PTP zpráv, multicast memberhip handling, živý capture pomocí pnet, automatickou detekci Primary Time Transmitter (PTT), či zobrazení stromové struktury mapující vztahy vysílač – přijímač.

github.com/holoplot/ptp-trace, 0.17

Userborn

Userborn je deklarativní nástroj pro správu uživatelů a skupin. Místo aby se změny prováděly příkazy, stačí definovat konfiguraci v JSON a program zajistí, aby systémová databáze uživatelů a skupin odpovídala specifikaci.

Umí vytvářet systémové uživatele i normální uživatele, ale také aktualizovat uživatele (heslo, GECOS/popis, home, shell a skupiny (členové). Veškeré změny jsou nedestruktivní, tzn. nikdy nedojde k odstranění uživatele/skupiny, pouze k jejich zneaktivnění v případě, že zmizí z konfigurace.

github.com/nikstur/userborn, 0.4.0

MView6

MView6 je prohlížeč PDF a obrázků, který je určen primárně pro práci s velkými kolekcemi fotografií a dokumentů. Umí přecházet mezi archivy i složkami archivu, takže není nutné soubory rozbalovat (ZIP, RAR).

Podporuje řadu formátů, pokročilé zoomování, režim dvou stránek pro čtení knih a časopisů, či zobrazení EXIF metadat. Pro jednodušší organizací a workflow lze využít tagování souborů nebo řazení podle různých kritérií.

github.com/newinnovations/MView6, 2025–09–15

mpvQC

mpvQC je aplikace postavená na libmpv, která slouží k vytváření kontrolních reportů kvality videí. Primárně je určena uživatelům, kteří potřebují projít video soubor (např. při archivaci, distribuci nebo QC v produkci) a zapsat si poznámky či chyby do reportu ve strukturované podobě. Využívá přehrávač mpv pro výkonné přehrávání videí.

github.com/mpvqc/mpvQC, 0.9.0-beta1

Blbinka

Když automobilka myslí na bezpečnost až moc. Nikdo cizí zvenku neotevře. Možná ani hasiči.

