Softwarová sklizeň (18. 1. 2023): lepší balíčkovací systém pro Debian a Ubuntu

Nala

Úhledná alternativa k balíčkovacímu systému APT, který používají všechny linuxové distribuce postavené na Debianu (včetně Ubuntu). Umí v podstatě to samé, co APT, a kromě toho ještě zvládá paralelní stahování balíčků, má interaktivní funkci historie a umí automaticky vyhledat to nejrychlejší zrcadlo pro stahování.

Největší přidanou hodnotou ale je to, jak vypadá. Stejně jako APT běží v textovém rozhraní, výstup ale řadí do přehledných tabulek s barevně odlišeným a strukturovaným textem.

gitlab.com/volian/nala, 0.12.1





Focalboard

Otevřený software pro správu projektů a úkolů od firmy Mattermost. Pomáhá sledovat, definovat, organizovat a spravovat práci napříč jednotlivci a pracovními týmy. Má dvě hlavní edice: Mattermost Boards, která běží na cloudovém serveru a umožňuje spolupráci kdekoli a Personal Desktop, která běží na lokálním počítači a umožňuje správu soukromých projektů. Kromě toho lze využít i edici Personal Server, která je určená pro vývoj a osobní použití.

www.focalboard.com, 7.5.2





ncspot

Textový klient pro hudební službu Spotify. Je napsaný v programovacím jazyce Rust a pro svůj běh využívá knihovny ncurses a librespot. Je možné v něm nastavit spoustu klávesových zkratek, přidat obrazovku s právě přehrávaným albem, zobrazit notifikace o přehrávané skladbě a zkopírovat URL skladby nebo alba.

Bohužel nefunguje s bezplatnými účty a abyste ji mohli používat, musíte mít platné přihlášení do Spotify Premium.

github.com/hrkfdn/ncspot, 0.12.0

Punchclock

Elektronická evidence docházky s jednoduchým grafickým uživatelským rozhraním. Je určená pro zaměstnavatele, kteří potřebují evidovat příchody a odchody svých zaměstnanců. Kromě toho umí hlídat i čas strávený na určitých úkolech. Jedná se o otevřenou minimalistickou aplikaci určenou pouze pro operační systém Linux.

gitlab.com/floers/punchclock, 0.0.5

Blbinka

Žijeme v době zběsilé automatizace. Dnes už máme roboty snad úplně na všechno.