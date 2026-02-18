Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (18. 2. 2026): udělejte si pořádek v modulech Pythonu

Softwarová sklizeň (18. 2. 2026): udělejte si pořádek v modulech Pythonu

Jiří Sluka
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Autor: Depositphotos
Pravidelná sonda do světa softwaru. Představíme si nástroj pro vynucování čisté architektury v Pythonu, distribuovaný systém pro výpočty přímo nad daty a šikovný „trávicí“ nástroj pro přípravu GitHub repozitářů pro AI.

Tach

Tach je nástroj pro správu závislostí a vynucování modulární architektury v Pythonu. Umožňuje definovat striktní rozhraní mezi moduly, čímž zabraňuje vzniku propletenců v monolitech. Je napsaný v Rustu, takže je extrémně rychlý i na velkých projektech.

Tach

Nástroj funguje tak, že v každém modulu definujete, které další moduly smí importovat. Pokud vývojář toto pravidlo poruší, Tach při testech nebo v CI/CD nahlásí chybu. Podporuje vizualizaci závislostí a pomáhá s postupným refaktorováním legacy kódu tím, že dokáže stávající porušení pravidel ignorovat (strict mode se zavádí postupně).

github.com/tach-org/tach, 0.33.3

Bacalhau

Bacalhau je distribuovaný výpočetní systém, který umožňuje spouštět úlohy (dockerové kontejnery nebo WebAssembly) přímo tam, kde jsou uložena data (tzv. Compute over Data). To dramaticky snižuje náklady na přenos obrovských objemů dat po síti.

Architektura Bacalhau je navržena pro škálování napříč tisíci uzly v cloudu i na edge zařízeních. Uživatel zadá úlohu pomocí CLI, systém ji automaticky naplánuje na uzly, které mají k datům nejblíže, a po dokončení agreguje výsledky. Je ideální pro zpracování logů, trénování modelů na distribuovaných senzorech nebo analýzu satelitních snímků.

github.com/bacalhau-project/bacalhau, 1.8.0

Gitingest

Gitingest je užitečný nástroj pro vývojáře pracující s LLM (jako je ChatGPT nebo Claude). Dokáže vzít jakýkoliv GitHub repozitář a jedním příkazem (nebo přes web) ho „strávit“ do jednoho textového souboru optimalizovaného pro kontextové okno AI.

Nástroj inteligentně filtruje balast (binární soubory, složky node_modules, .git), sestavuje mapu adresářové struktury a spojuje relevantní zdrojové kódy do čistého Markdownu. Tím odpadá ruční kopírování souborů, když chcete nechat AI zanalyzovat celou knihovnu nebo najít chybu v cizím projektu.

github.com/coderamp-labs/gitingest, 0.3.1

Lazydocker

Pokud vás nebaví psát dlouhé příkazy docker ps nebo docker logs -f, Lazydocker je terminálové UI (TUI), které dává okamžitý přehled o všech kontejnerech, image a volumech na jednom místě.

LazyDocker

Umožňuje restartovat kontejnery, mazat nepoužívané vrstvy nebo sledovat grafy vytížení CPU a paměti v reálném čase pomocí jednoduchých klávesových zkratek. Je napsaný v Go a nabízí mnohem rychlejší workflow než Docker Desktop, zejména pro vývojáře, kteří tráví většinu času v terminálu.

github.com/jesseduffield/lazydocker, 0.24.4

Blbinka

Na závěr tu máme nástroj Mimic, který pomocí skrytých znaků v Unicode (homoglyfů) promění váš kód v nefunkční noční můru. Nahradí například středníky v C++ za řecké otazníky, které vypadají identicky, ale kompilátor kvůli nim začne chrlit chyby, ze kterých se kolega do večera zhroutí.

