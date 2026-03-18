Softwarová sklizeň (18. 3. 2026): monitorujte prostředky bez agentů

Checkah
Checkah je bezagentní řešení pro monitorování systémových prostředků a správu výstrah přes bezpečné vzdálené připojení. Nevyžaduje instalaci dodatečných komponent na sledovaných zařízeních a veškerá konfigurace se provádí prostřednictvím strukturovaných textových souborů. Nabízí kontroly pro dohled nad volnou kapacitou disků, zaplněním operační paměti, celkovým vytížením systému, běžícími procesy, otevřenými síťovými porty nebo stavem lokálních služeb.
Při nesrovnalostech či překročení nastavených limitů okamžitě upozorní uživatele pomocí automatických e-mailů, voláním webových háčků (webhooků), zápisem do logovacích souborů nebo přímým spuštěním specifikovaných skriptů. Zabezpečuje tak efektivní dohled nad rozsáhlou infrastrukturou formou centralizovaného řešení.
github.com/deadc0de6/checkah, 0.3.4
Enumeraga
Enumeraga zrychluje a automatizuje počáteční fázi průzkumu při provádění bezpečnostních testů. Dokáže paralelně spouštět celou řadu etablovaných bezpečnostních postupů a dokáže prověřit zadané cíle ve zlomku obvyklého času. Zcela samočinně detekuje otevřené porty, seskupuje je logicky podle běžících protokolů a na základě těchto informací obratem zapojuje do testování adekvátní metodiky zaměřené na dané služby.
Vedle ohledávání klasické lokální infrastruktury pokrývá i funkcionalitu pro detailní analýzu cloudových sdílených prostředí napříč největšími poskytovateli na trhu. Samotná architektura klade důraz na propustnost a rychlost vyhodnocení, díky čemuž zabere prvotní analýza vytyčeného cíle většinou pár desítek vteřin. Pro bezproblémové nasazení, při kterém ze hry odpadá nutnost řešit spouštěcí i běhové závislosti, je toto řešení k dispozici primárně ve formě softwarových kontejnerů.
github.com/0×5ubt13/enumeraga, 0.4.1-beta
ListPorter
ListPorter zajišťuje import standardních i rozšířených hudebních playlistů ve formátu .m3u z lokálních zařízení přímo do prostředí rodiny mediálních serverů Plex. Spolupracuje s výstupy exportovanými z běžných desktopových hudebních přehrávačů a správců knihoven, jako jsou například iTunes, MusicBee, foobar2000, Rhythmbox nebo Strawberry.
Při zpracování záznamů si bez asistence poradí s odlišným zápisem cest k souborům u zdroje a cíle, k čemuž využívá přibližné párování částí cest (fuzzy matching), případně dovoluje jejich přesné nahrazení a úpravu pomocí pravidel. Před samotným nahráním pro jistotu vyvolá skenování změn v cílové knihovně a dokáže inteligentně přeskočit ty seznamy skladeb, které od posledního nahrání nedoznaly žádných změn. Veškerá činnost se řídí výhradně povely z příkazové řádky.
github.com/mrsilver76/listporter, 1.1.2
UFS2Tool
UFS2Tool slouží jako komplexní správce pro práci se souborovými systémy UFS1 a UFS2. Ve své výbavě nese kompletní sadu funkcí pro jejich vytváření, údržbu a kontrolu integrity. Rozumí si jak s virtuálními obrazy svazků, tak s přímým zápisem na fyzická datová úložiště. Zvládá veškeré úkony od úvodního formátování, přes ladění parametrů a změny velikosti, až po definování přístupových práv či detailní analýzu obsazeného místa.
Kromě klasického ovládání z příkazové řádky nabízí i plnohodnotné grafické rozhraní s podporou mnoha jazyků. Práce s obsahem se tak stává maximálně přímočarou, namísto složitého vypisování příkazů stačí využít vizuální průzkumník pro dolování konkrétních souborů, jejich nahrazování, mazání či rovnou nahrávání celých složek. Zvolené svazky lze dokonce připojit jako standardní lokální jednotky s plnou podporou čtení i zápisu. Značná pozornost je věnována také přípravě kompatibilních struktur pro moderní herní konzole, což zjednodušuje tvorbu na míru šitých balíčků díky obsaženým šablonám a dávkovému zpracování.
github.com/SvenGDK/UFS2Tool, 4.0
Blbinka
Pokud si po hodinách strávených v textovém rozhraní potřebujete na chvíli odpočinout, vyzkoušejte Asciiquarium. Tohle odlehčující zpestření promění vaši obrazovku v uklidňující digitální akvárium kompletně vykreslené za pomoci terminálových znaků.