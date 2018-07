 »   »  Softwarová sklizeň (18. 7. 2018)

declaracad

declaracad je software pro deklarativní parametrické 3D modelování. Podobně jako v OpenSCADu je vše definováno programově. Místo JavaScriptu se spoléhá na jazyk Enaml určený k tvorbě uživatelských rozhraní. Umožňuje deklarovat základní tvary, provádět booleovské operace, kreslit ve 2D, nebo definovat různá zaoblení a zkosení. Nabízí také možnost importu z existujících 3D modelů nebo SVG souborů. Pro export lze využít formát STL.

github.com/codelv/declaracad

Browsh

Ne tak standardní textový internetový prohlížeč, ovšem s podporou standardních webových technologií (HTML5, CSS3, JS, video, WebGL). Jeho hlavní účel, spuštění na vzdáleném serveru a přístup přes SSH/Mosh, umožní značně redukovat využití šířky pásma, maximalizovat rychlost načítání obsahu a naopak minimalizovat výdaje v případě měřeného připojení.

www.brow.sh/, 1.3.3

snwe

Rozšiřitelný a přizpůsobitelný náhradník za menubar pro macOS/UNIX, který kromě indikátorů stavu připojení k síti, systémové hlasitosti či baterie nabízí také ovládací prvky pro ovládání přehrávání hudby. Umístit jej můžete do horní či spodní části obrazovky, nebo rozdělit do několika panelů. Zahrnuje rozhraní pro mpd, iTunes a Spotify. Funguje také jako přepínač a spouštěč aplikací.

github.com/blahsd/snwe, 0.1.0

butt

butt (broadcast using this tool) je nástroj pro nahrávání nebo streamování audia (nejen) z mikrofonu na SHOUTcast nebo Icecast. Umožní řešit rozdělení nahrávek po předem definovaných časových intervalech, automatické znovupřipojení v případě výpadku, zobrazení informací o aktuálním stavu, či importování / exportování konfigurace do souboru. Pro streamování nabízí podporu formátů aac+, mp3, ogg/vorbis a ogg/opus. Pro nahrávání pak kromě těchto i flac a wav.

danielnoethen.de/, 0.1.16

Blbinka

Po letech si Microsoft vzpomněl, že má i něco jako poznámkový blok.